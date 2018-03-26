РОТ НА ЗАМКЕ

Для многих запах изо рта – это постоянный дискомфорт

Причин этого может быть несколько, но первопричина всегда одна –населяющие наш организм бактерии. Они есть в ротовой полости, на миндалинах, в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхах. И везде выделяют продукты жизнедеятельности, самые пахучие из которых кадаверин, путресцин и скотол придают нашему дыханию запах гниющего мяса и даже фекалий. Большинство «вонючек» - грамотрицательные анаэробы, то есть бактерии с которыми можно и нужно бороться.

Плохая гигиена полости рта

Основная пища анаэробных бактерий – белок, а любимая среда обитания – анаэробная, то есть при полом отсутствии кислорода. Именно такие условия создаются, когда между зубами надолго застревают кусочки еды. Поэтому уход за полстью рта подразумевает не только двукратную чистку зубов утром и вечером, но и полоскание рта после каждого приема пищи, очищение межзубных промежутков с помощью зубной нити и применение домашнего ирригатора. Немалая часть «дурно пахнущих» бактерий живет на языке, особенно его задней части, поэтому, если неприятный запах не исчезает, придется приобрести специальную щётку для чистки языка. Процедура не очень приятная, зато эффективная.

Что делать? Проконсультируйтесь со стоматологом. Скорее всего придется купить ирригатор и щетку для языка.

Кариес

Полости в зубах, гнилостные процессы и обильное размножение бактерий сопровождает нелеченый кариес и может вызвать не только острую зубную боль и флюс на половину щеки, но и постоянный гнилостный запах. Не зря официальное медицинское название установки пломб и удаления зубов - санация ротовой полости. Хорошо санированный рот перестаёт быть источником запахов, в качестве бонуса - красивая улыбка и отсутствие периодической зубной боли.

Что делать? Запломбируйте все кариозные полости и удалите корни разрушенных, не подлежащих восстановлению зубов.

Пародонтоз

Это заболевание дёсен, с которым достаточно трудно бороться. А вот причиной его, нередко, служит плохая гигиена полости рта и нелеченые в течение длительного времени зубы. В результате бактерии настолько хорошо приживаются во рту, что проникают в дёсны. Постоянное их воспаление приводит к разрушению зубных корней и даже взывает воспаление челюстной кости, что может быть очень опасно. Кроме того, при пародонтозе формируется так называемые «зубные карманы» - полости между зубами и десной, в которых постоянно скапливается пища и размножаются бактерии. Лечение пародонтоза непростое и длительное, но нужно обязательно лечиться. Ведь по-другому от неприятного запаха не избавиться.

Что делать? Обратитесь к стоматологу и тщательно выполняйте все его рекомендации.

Съёмные зубные протезы

На съемных зубных протезах также могут обосноваться бактерии. Чтобы выяснить это точно, достаточно провести несложный тест: снять протезы и положите их в плотно закрывающийся пластиковый контейнер (например, для разогревания продуктов в микроволновой печи). Оставьте протез в закрытом контейнере на 5 минут. Затем резко откройте и понюхайте. Именно этот запах ощущают разговаривающие с вами люди. Если он оставляет желать лучшего, проконсультируйтесь со стоматологом на тему правильного ухода за протезами.

Что делать? Соблюдайте правила ухода за зубными протезами. Если проблема не уходит, возможно протезы подобраны неправильно.

Сухость ротовой полости

Нередко причиной появления неприятного запаха является сухость полости рта. Она часто возникает в ночное время у людей, страдающих искривлением носовой перегородки, хроническим ринитом или гайморитом, синдромом ночного апноэ. Во всех этих случаях люди во сне дышат ртом, и учитывая, что во время сна выработка слюны снижается, ротовая полость очень быстро пересыхает. Днем похожая проблема появляется у тех, кто слишком много говорит: у учителей и преподавателей, актёров. Постоянная сухость полости рта может быть связана с заболеваниями слюнных желез и системными болезнями (симптом Шегрена).

Что делать? Обратитесь к ЛОРу– возможно потребуется операция по исправлению носовой перегородки или курс лечения от синусита. Ставьте себе на ночь стакан воды. Лекторам нужно брать с собой бутылочку воды. Если сухость не проходит, обратитесь к терапевту, возможно понадобиться пройти УЗИ слюнных желез и сдать анализ крови на синдром Шегрена.

Хронический тонзиллит

Миндалины – отличная среда для размножения бактерий. Правда, непосредственно на поверхности миндали анаэробы выживают редко – их смывает вода и пища, к тому же там слишком много кислорода. А вот лакуны и гнойные пробки совсем другое дело. В них бактерии словно изолированы от мира, да еще и мы подбрасываем в их жилище кусочки пищи. Поэтому страдающие хроническим тонзиллитом нередко жалуются на неприятный запах изо рта. К счастью, сегодня есть немало способов лечения хронического тонзиллита без хирургической операции.

Что делать? Обратитесь к ЛОРу, он оценит ситуацию и подберёт оптимальное лечение. Сегодня всё чаще применяется криодеструкция и лазерная хирургия миндалин.

Хронический бронхит

Причиной появления запаха изо рта могут оказаться и проблемы с органами дыхания. Хронический бронхит курильщика имеет двойную природу запаха: смолы табака достаточно пахучи, а постоянно выделяющаяся у курильщиков мокрота - отличная среда для размножения бактерий. В результате любой выдох несёт с собой ароматы, производимые огромной «фабрикой бактерий». Особенно сильно это выражено у людей страдающих бронхоэктатической болезнью, когда бронхи расширяются, формируя заполненные мокротой полости.

Что делать? Бросайте курить! Пройдите обследование у пульмонолога, вероятно потребуется выполнить КТ лёгких и бронхоскопию.

Гастрит, язва и другие заболевания желудка

Хронические воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки также провоцирует появление неприятного запаха. Главная причина этого в ухудшении работы верхних отделов ЖКТ на фоне хронического или острого воспаления. В результате пища застаивается в желудке и двенадцатиперстной кишке, и гнилостные процессы, которые в норме должны проходить в тонкой и толстой кишке, начинаются уже здесь. Своевременное лечение заболеваний желудка помогает решить проблему запаха. И еще– не стоит есть прямо перед сном и переедать на ночь, иначе появление неприятного запаха наутро гарантировано.

Что делать? Обратитесь к гастроэнтерологу. Не переедайте на ночь, особенно продуктами с высоким содержанием белка.

Холецистит и панкреатит

Нарушение работы других органов верхних отделов желудочно-кишечного также может быть причиной запаха изо рта. Например, избыточное поступление желчи в двенадцатиперстную кишку может вызвать заброс содержимого в желудок, а недостаточное поступление – нарушение переваривания пищи. Аналогичная ситуация возникает при хроническом панкреатите со снижением выработки ферментов. В любом, случае с помощью лекарств, правильного режима питания и исключения некоторых продуктов можно решить и эту проблему.

Что делать? Обратитесь к гастроэнтерологу. Вероятно, потребуется выполнить УЗИ органов брюшной полости, сдать анализ кала.

Опубликовано: 26 марта 2018 г.