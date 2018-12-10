Наш гость: Роман Шмаков, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, главный врач Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И.Кулакова

Роман Георгиевич, ваш отец тоже был акушером-гинекологом, профессором, и работал в Центре им. В.И.Кулакова. Что его удивило бы сегодня?

Изменения произошли существенные. Появилось такое понятие, как фетальная хирургия – очень много операций мы делаем внутриутробно. Например, в случаях неиммунной водянки или спины Бифида – это тяжелая патология позвоночника, при которой дети становятся инвалидами. Внутриутробная операция, дает таким детям неплохие шансы на более качественную жизнь. Сейчас совсем другое диагностическое оборудование: наши аппараты позволяют увидеть любые отклонения в развитии плода на ранних сроках беременности.

Появились новые кровесберегающие технологии. При кровотечениях, врастании плаценты, можно эмболизировать сосуды и снизить кровопотерю. А когда-то женщины даже погибали из-за кровотечений.

Когда работал мой отец, такие понятия, как онкология и беременность были несопоставимы. А у нас уже 700 женщин с онкологическими заболеваниями родили здоровых детей. Сейчас в центре более 20 научных лабораторий, клиника подкрепленная наукой – это самая интересная работа, практически космос.

Можно ли сказать, что благодаря этим технологиям материнская смертность свелась к нулю?

К сожалению, она будет существовать. Но если 20 лет назад было примерно 17-20 случаев на 100 тысяч, то сейчас около 7,7. (КАКИЕ СЛУЧАИ ПОКА ОСТАЮТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМИ, ВХОДЯТ В ЭТО ЧИСЛО?)

Потому что изменилась тактика ведения беременности при критических состояниях – преэклампсии, HELLP-синдроме (КАК РАСШИФРОВАТЬ ЭТИ ТЕРМИНЫ В ДВУХ СЛОВАХ?). Например, такая патология, как тромботическая микроангиопатия (ЧТО ЭТО ТОЖЕ В ДВУХ СЛОВАХ?) раньше была абсолютно фатальной, женщины в 100 процентах случаев погибали. А сегодня появились таргетные препараты, которые воздействуют четко на причину патологии, и все женщины выживают.

Раньше часто говорили, что узкий таз - это большая проблема для рожениц, сегодня об этом мало слышно. Что поменялось?

На самом деле женщин с узким тазом становится все больше и больше. Меняется фенотип женщин: если раньше были узкие плечи, длинная шея, тонкая талия, широкие бедра, то у современной женщины голова стала больше, шея короче, плечи шире, а бедра уже. В давние времена женщина с узкими бедрами погибла бы в родах, теперь же мы делаем кесарево сечение. Надо смотреть на степень сужения таза и на размеры самого ребенка.

Получается, наука активно вмешивается в природу: бесплодные женщины рожают, обреченные дети выживают... Не скажется ли это вмешательство на эволюции?

Это сложный вопрос. Например, у мужчин за последние годы наблюдается резкое снижение тестостерона и количества сперматозоидов. Если раньше норма сперматозоидов была 200 млн, то сейчас 20 млн. А прошло всего 50-60 лет. Видимо, не нужны сегодня мужчины с высоким тестостероном и большим количеством сперматозоидов.

У нас в стране принят закон, по которому мы должны выхаживать недоношенного ребенка с 22 недель. Он будет весить 500 грамм в лучшем случае, но мы выхаживали детей и по 430-450 грамм. Понятно, что с ними надо заниматься врачам, потом родителям и, конечно, у него будут высокие риски заболеваемости. Да, мы вмешиваемся в природу и будем вмешиваться, потому что в современном мире иначе уже невозможно, мы не можем сделать шаг назад и вернуться к естественному отбору.

Правильно ли, что при процедуре ЭКО женщины идут на многоплодную беременность?

Не правильно. Раньше подсаживали два-три эмбриона, даже четыре, они приживались и женщины получали крайне осложненное течение беременности и преждевременные роды. Мы от этого ушли, по закону – только один эмбрион. Женщины не так часто просят двойню, для них главное – беременность. И когда объясняешь им, чем грозит многоплодие, они все понимают.

Почему женщины едут рожать за границу? Что им могут предложить там, чего нет у нас?

Комфорт и сервис. Технологии, специалисты, оборудование – все это у нас есть. Я много занимаюсь российскими рекомендация и смотрю на международные: есть отличия, но не существенные и часто они касаются вопроса – прерывать беременность в отдельных случаях или нет.

То, что нам нравится в практике зарубежных коллег, мы стараемся заимствовать. Например, протокол ведения пациентов с преэклампсией, который применяется в США – это четкие, правильные инструкции. Мы тоже перешли на международную классификацию преэклампсии.

В Европе женщин выписывают из роддома в день родов, почему же у нас они находятся под наблюдением три дня?

У них существует и хорошо отлажена система патронажа – женщина выписалась, но к ней и к ребенку приходит медсестра. Но у нас проблема в другом: все осложнения происходят в первые 3-5 суток после родов, а вы попробуйте в Москве доехать на машине по пробкам с одного конца города до другого. Женщина выписалась, у нее случился эндометрит, она этого не поняла. Кто будет за нее отвечать?

В последнее время появилась мода на различные виды родов – в ванной, вертикальные, под гипнозом…

Я провожу вертикальные роды по желанию пациенток, мне этот способ очень нравится, он широко применяется в Швеции, в древних африканских племенах так рожали. Такие роды практически исключают потужный период, поэтому женщина, например, с миопией высокой степени может рожать самостоятельно. Легче и удобнее для женщины, лучше для ребенка. Правда, нет защиты промежности, и разрывы могут быть больше, но опять же не всегда.

Роды в воде - тоже очень хорошо. Первый период женщина лежит в ванне, она расслаблена, и раскрытие шейки матки проходит мягко. Затем во втором периоде рожает в кресле. Хотя бывает, что и ребенок рождается в воду, но у меня опыта таких родов не было.

Что касается других способов – с ароматерапией, с музыкой, танцами – пусть будет, если женщине это помогает. Сейчас все направлено на то, чтобы пациентке было комфортно, поэтому появилась эпидуральная анестезия и другие виды обезболивания.

Присутствие мужа на родах – это мода или необходимость?

Это мода. Я консервативен в этом вопросе. Считаю, что муж не должен присутствовать на родах. Особенно, когда мужья присутствуют на втором периоде и смотрят, как появляется ребенок. Я считаю, это ни к чему. Роды – это некое таинство. Мужчина должен заниматься своими делами.

Подготовка к родам и йога для беременных – это действительно полезно?

Да, если врач разрешил, то очень полезно и хорошо – подготовка к родам, умеренные физические нагрузки, правильное питание, физическая активность. А также вкусно поесть, например, рыбку с белым вином... Да, полбокала в день можно.

Правда ли, что женщины сегодня предпочитают кесарево сечение обычным родам? Правильно ли это?

Есть такая тенденция: каждый год увеличивается частота кесарева сечения не по показаниям, а по желанию пациенток. У нас в стране – это около 20–22%. К кесареву сечению не по показаниям я отношусь отрицательно. Например, сегодня у нас были роды – двойня и оба ребенка в тазовом предлежании. Во многих клиниках сделали бы кесарево, а у нас дети появились естественным путем и все прошло хорошо.

Для мамы кесарево сечение чревато рядом осложнений: воспалительные и инфекционные процессы, кровотечения, тромбоэмболия, риск последующего врастания плаценты в рубец. Для ребенка рисков меньше, чем при естественных родах. Но все же хорошо проведенные роды через естественные пути лучше, чем хорошо проведенное кесарево. Все зависит от искусства акушера.

Почему вы не любите кесарево сечение?

Я считаю, что ребенок должен пройти родовой стресс. В утробе матери у него абсолютно комфортная ситуация, у него все есть. И когда он рождается, то испытывает стресс в тысячи раз сильнее, чем самый сильный стресс взрослого человека. Поэтому никто из нас не помнит, как он рождался, это просто невозможно выдержать. А представьте кесарево сечение – через минуту он родился, таким детям адаптироваться сложнее.

Что такое «медленное» кесарево сечение?

Сначала я думал, что это коммерческий ход англичан, которые изобрели эту методику. Они хотели сымитировать процесс родов: чтобы не врач извлекал ребенка, а как бы ребенок сам рождался. Изучив этот метод, я тоже начал практиковать его, мне очень нравится. Доктора-неонатологи приходят посмотреть на это чудо. Женщина находится в схватках, ее матка сокращается. Ты делаешь разрез и подводишь головку ребенка к разрезу. Потихоньку его головка выходит, затем предплечье и плечи – так он рождается. При этом пациентке предлагают тужиться. Понятно, что она под местной анестезией, но верхней частью, усилием мысли она тужится. Ребенок рождается не за минуту, а в течение пяти минут.

Многие женщины рожают после 40 лет, сегодня это уже нормально?

Не могу сказать, что это нормально, ведь стареет организм, накапливается груз заболеваний. Рисков гораздо больше: хромосомная патология, пороки развития плода. Но все меняется, и если раньше роды в 45 лет казались просто невозможными, то сейчас 35-летних женщин рожает больше, чем 20-летних. Рожают в 40 и 45 лет, в 50 и 55. Иногда с помощью вспомогательных репродуктивных технологий и ЭКО.

С какими чудесами вы сталкивались в своей практике?

Чудеса у меня происходят ежедневно, потому что рождение каждого ребенка – это чудо. У нас была четверня, мы доносили ее до 33 недель, потом все детки родились здоровыми. У нас были сиамские близнецы, сросшиеся печенью – мы разделили их через 2 месяца после родов, они сейчас замечательно живут, это были седьмой и восьмой ребенок у мамы.

Мы интересуемся жизнью детей, родившихся в сложных родах, встречаемся с ними на телепередачах и на наших праздниках.

Опубликовано: 10 января 2019 г.