Рекомендации советских врачей

Сезон простуд в самом разгаре. Все заражаются по цепочке, и кажется, что приема химических препаратов от простуды не избежать. Жаропонижающие бьют по печени и почкам, противовирусные – по карману, а антибиотики нарушают микрофлору кишечника, вызывая снижение иммунитета. Да и принимать «химию» самостоятельно, без назначения врача не рекомендуется. Что же делать, спросите вы? Самое время вернуться на десятилетия назад, вспомнить, как в советское время при простуде мама закатывала рукава и приступала к нашему спасению эффективными и доступными средствами.





Практически в каждой советской семье были стеклянные вакуумные банки, которыми эффективно устраняли кашель. Мама смазывала их спиртом, поджигала и ставила нам на спину. Банки нравились многим. Сейчас появилась современная версия вакуумных банок под названием «Арктиклайт».

Они изготовлены из специального безопасного и ударопрочного пластика, не требуют спирта и огня для создания вакуума благодаря наличию насоса. Вакуумные банки «Арктиклайт» удобно ставить самому себе, т.к. в комплекте идет удлиненный шланг. Вакуумные банки «Арктиклайт» можно использовать многократно, что позволяет значительно экономить. Они производятся в России на известном с советских времен заводе «Зингер» и продаются только в аптеках.

При кашле мамы еще давали нам различные отвары лечебных трав на основе мяты, подорожника, чабреца и корня алтея, которые или покупала в аптеке, или срывала прямо с бабушкиной грядки. Они помогали как при сухом, так и при мокром кашле за счет разжижения мокроты, активации дыхательного центра, противовоспалительного и антисептического действия. Все эти компоненты, без красителей, консервантов и прочих вредных добавок теперь содержатся в серии растительных средств «Кашлестопы». «Кашлестопы» – когда название говорит само за себя!

Стоило перекупаться в речке, просто посидеть на сквозняке и вот она – боль в горле. При боли в горле на помощь приходил целый арсенал народных средств. Самый простой и доступный, но от этого не менее действенный − полоскание содой. Далее следовал прием горячего молока с маслом. А ведь помогало и стоило недорого! С тех пор прогресс не стоял на месте, и сейчас появилась современная вариация этих методов – серия средств под названием «Йодангин»! Уникальность таблеток и порошков для приготовления раствора для полоскания «Йодангин» заключается в том, что в их составе именно морская соль, а не пищевая сода. В морской соли содержатся природные микроэлементы и минералы моря, которые устраняют болезнетворные микроорганизмы, снимают воспаление и отек горла, нормализуют pH в ротовой полости – благодаря этому происходит нейтрализация кислот и снимается чувство жжения. «Йодангин» масло какао выигрывает у обычного масла в смягчающем, обволакивающем и антисептическом действии. Более того, оно имеет приятный шоколадный аромат и вкус.

Скажите, а кто хоть раз в жизни не парил ноги? Здесь есть свое рациональное зерно − на стопах расположены особые биологически активные точки, при воздействии на которые активизируется кровообращение, раздражаются кожные рецепторы, и кровь начинает интенсивно приливать к этому месту, повышая иммунитет. Сейчас выпускается современный качественный продукт под маркой «Горчицатрон». «Горчицатрон» – это натуральный сухой горчичный порошок с дозированными пакетиками для каждого применения.

Часто болеющих детей родители старались вывезти на лето поближе к морю, желательно, в Крым. Там они дышали чистым морским воздухом и укрепляли иммунитет. Но что же делать нам, взрослым сейчас, когда до отпуска еще далеко, а нужно эффективное средство для снятия симптомов насморка и профилактики простуды? Попробовать «Ринолайф»! «Ринолайф» – это устройство для носового душа и саше для приготовления раствора. Изотонический раствор с морской солью эффективно и бережно очищает носовые пути от слизи, корок, вредных микроорганизмов и укрепляет местный иммунитет. При правильном применении не имеет побочных эффектов, и в отличие от сосудосуживающих средств, не вызывают привыкание и не повреждает слизистую носа.

Большое значение играли различные животные жиры, например, барсучий жир, который является незаменимым источником полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, необходимых для нормального функционирования иммунитета. Раньше барсучий жир было не достать, если только через охотников. Сейчас же он свободно продается в аптеках под торговой маркой «Барсукор». «Барсукор» – это серия средств на основе натурального барсучьего жира в жидкой форме, в форме капсул (для тех, кому не нравится вкус барсучьего жира) и в форме кремов-бальзамов для наружного применения − для глубокого прогревания тканей. Натуральный состав, доступная цена, удобство применения – то, что нужно, чтобы поправить здоровье!

Особо продвинутые советские граждане знали о методах капилляротерапии, которые изобрел наш соотечественник, доктор А.С. Залманов еще в 1904 году. Суть этого метода заключалась в том, что капилляры (мельчайшие сосуды) и эндотелий (слой клеток, покрывающий капилляры) рассматриваются как отдельный, полноценный орган, восстановив функцию которого, можно избавиться от множества заболеваний, включая тяжелые и хронические. Доктор А.С. Залманов воздействовал на капилляры с помощью живичного скипидара − натурального средства, с помощью специальных технологий получаемое из живицы хвойных деревьев. Открытие Залманова моментально получило славу во всей Европе. Оказалось, что живичный скипидар обладает местнораздражающим действием на кожу, активизирует кровоток и функционирование эндотелиальной системы человека. Наборы терапевтические «Скипар» – уже готовый к применению продукт, который создан в соответствии с классическими прописями доктора Залманова. Прием ванн с терапевтическим набором «Скипар» способствует восстановлению иммунитета, помогает в комплексной терапии простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей, при нарушении обмена веществ (избыточный вес, целлюлит), повышает тонус организма и обладает согревающим действием. «Скипар» – это множество наград и только положительные отзывы о применении!

Будьте здоровы и не болейте!

Наборы вакуумных банок «Арктиклайт», растительные сиропы «Кашлестопы», порошки для приготовления растворов для полоскания «Йодангин» и таблетки для рассасывания с маслом какао «Йодангин», горчичники «Горчицатрон», устройство для носового душа и саше «Ринолайф», БАД и крем-бальзамы на основе барсучьего жира «Барсукор», а также наборы терапевтические для приема ванн «Скипар» не являются лекарственными препаратами и заменой лекарственным средствам, и их применение возможно только в качестве дополнительных профилактических мер. Перед употреблением данных устройств и БАД рекомендуем проконсультироваться со специалистом. При появлении первых признаков простуды необходимо обратиться к врачу.

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Опубликовано: 20 марта 2018 г.