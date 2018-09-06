Семья / Мужской вопрос
«Режущий» симптом
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ ЧАЩЕ БЕСПОКОЯТ ЖЕНЩИН. НО И С МУЖЧИНАМИ ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ НЕРЕДКО
Опубликовано: 24 сентября 2018 г.
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НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Кто живет в банке? «Витамины в овощах и фруктах для домашних заготовок хорошо бы сохранить. От микроорганизмов на тех же овощах и фруктах не мешает избавиться. Как погнаться за двумя зайцами и поймать обоих? »Другой факт Читать статью
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