Ребенок и кошка в доме: подводные камни

Когда в доме появляется ребенок, многие родители от греха подальше удаляют когти у домашних котов – мало ли, вдруг поцарапают деточку!

Такие владельцы не задумываются, что в результате получают злобное агрессивное существо на своей территории. Которое неспособность царапаться с лихвой компенсирует умением очень больно кусаться. Причем попадает всем – и взрослым, и детям! И бросается зверь на людей не потому, что по природе своей зол, а потому, что после экзекуции живет в состоянии постоянного дискомфорта и стресса. Американские фелинологи выяснили, что после удаления когтей кошки часто мучаются болью в спине и лапах. Неудивительно, эта процедура предполагает удаление когтей вместе с верхними фалангами пальцев, после чего у кошки меняется нагрузка на суставы и позвоночник. Кроме того, животные чувствуют себя незащищенными – отсюда и асоциальное поведение. Исследование также показало, что коты с удаленными когтями в 4 раза чаще кусаются, в 3 раза – проявляют агрессию к хозяевам (и еще в 7 раз чаще ходят мимо лотка!). Стоит ли подвергать такому риску ребенка и такому стрессу – самого кота?