За последние 10 лет в России частота разрывов ахиллова сухожилия увеличилась на 17% у мужчин и на 22% у женщин.

«Упал, очнулся, гипс» - эта крылатая фраза обретает актуальность каждый раз, когда выпадает снег и появляется гололед.

Сальто-мортале

После нескольких часов предновогоднего шопинга я выходила из магазина словно героиня американской комедии – широким шагом, гордо задрав подбородок, с улыбкой до ушей и с огромным количеством бумажных пакетов в обеих руках. Шел мягкий пушистый снег, дороги стали белоснежными, город преобразился. Хотелось любоваться этой красотой. Но тем, кто шел за мной, видно было не до романтики: я почувствовала резкий толчок в спину, сделала два шага по ступенькам, поскользнулась и, не удержав равновесие, со всеми своими покупками полетела вниз. Благо ступенек оставалось всего две. Каким-то чудом успела выставить вперед руки с пакетами, это смягчило падение. Но не спасло. Я буквально взвыла от сильнейшей боли в ноге.

Под красивым и мягким снегом был лед.

Ахиллово сухожилие - соединяет камбаловидную и икроножную мышцы с пяточной костью стопы. При сокращении этих мышц стопа выполняет подошвенное сгибание, давая толчок во время ходьбы. Функцию ахиллова сухожилия легко понять, встав на носочки - ни одно другое сухожилие, кроме ахиллова, не позволяет этого сделать.

Здравствуй, Новый год…

Ко мне бросились люди, пытались помочь, но я поняла, что встать и идти не смогу. Попросила отправить меня в травмпункт на такси. Двое мужчин под руки помогли дойти до машины. Я ехала и плакала – какой же теперь праздник с такой ногой…

В машине я сняла сапог, а надеть обратно его уже не смогла - нога распухла до ужасающих размеров. В кабинет травматолога зашла, прыгая на одной ноге в сопровождении таксиста и подоспевшей мамы. Хорошая новость была в том, что перелома нет. А плохая – есть частичный разрыв ахиллова сухожилия. И эта история надолго.

Комментарий эксперта: Некоторые говорят «растяжение ахиллова сухожилия» - это неверно, поскольку сухожильная ткань не тянется, а рвется - полностью или частично. Получить такую травму легко: неудачно прыгнуть, подвернуть стопу, или если кто-то наступит вам сзади на пятку. Травмы становятся частыми в период гололедицы. Еще есть понятие «спортсмен выходного дня». Это тот, кто начинает интенсивно заниматься без подготовки. Воздействие на сухожилие во всех этих случаях настолько велико, что волокна не выдерживают и рвутся. Другая причина - сухожилие слишком натянуто, как во время прыжка или бега. Наконец, если оно утратило свою прочность в силу болезни. Разрыв сопровождается резким болевым синдромом: на ногу невозможно опереться. Поэтому его часто путают с переломом. Первая помощь включает в себя местное обезболивание и бережную транспортировку пациента в медучреждение. Нельзя разминать больное место и пытаться «разойтись».

«Костяная» нога

Я даже не сразу поверила врачу, что перелома нет.. Однако УЗИ и тест Томсона подтвердили диагноз. Тест был любопытным: я легла на живот так, чтоб ступни свисали. Врач сжимал ладонью мою икроножную мышцу, при этом стопа должна была совершать небольшое подошвенное сгибание. Но моя была неподвижна.

Показаний к операции не было, от гипса врач тоже решил отказаться. Он применяется, но не дает ноге двигаться, что не очень хорошо.. Так что если травма не очень серьезная, то стараются избегать гипсования Мне наложили на ногу тугую повязку и рекомендовали купить ортез – специальное приспособление, которое хорошо фиксирует стопу, снимает нагрузку и позволяет ходить.. Травматолог назначил противовоспалительные нестероидные препараты, которые помогут снять отек и уменьшат боль. А также рекомендовал походить на физиотерапию для скорейшего заживления.

Комментарий эксперта: Диагностика всегда должна начинаться с рентгенографии, чтоб исключить перелом, дополнительно делают тест Томсона, и УЗИ. Если с момента травмы прошло более суток, то необходимо еще УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов нижних конечностей, т.к. частым осложнением этой травмы является тромбоз сосудов. Консервативное лечение применяют при частичном разрыве ахиллова сухожилия и сохранении целостности 30-40% его волокон. Героине повезло - обойтись без гипсовой иммобилизации можно при небольших разрывах с сохранением волокон на 90%. В других случаях - гипсовая фиксация и ходьба на костылях без нагрузки на травмированную конечность на 4-6 недель с последующим восстановительным лечением. Операция необходима при разрывах ахиллова сухожилия на 70% и более, методов ее проведения достаточно много. В сроки до 10 дней с момента травмы проводят малоинвазивную операцию, через разрез до 2 см. Если прошло более 10 дней после травмы, делают открытый шов ахиллова сухожилия. Фиксация после операции в гипсовой лонгете на 6 недель, после чего - фиксация в ортезе с возможностью дозированной разработки движений до 6 недель. Назначают физиотерапевтические процедуры и массаж. Чем правильнее проведено лечение, тем быстрее будет восстановление.

Незапланированный отпуск

Ортез оказался симпатичным «сапожком», на который мой обычный сапог не надевался. В Новый год я отправилась в ресторан в старых папиных угах. Опять же, в лучших традициях комедийного кино я стала королевой новогодней вечеринки. Все спрашивали, где я нашла такие забавные валенки, и хвалили мой оригинальный карнавальный костюм.

Нога заживала почти полтора месяца. Весь январь я просидела дома с книжками и сериалами, связала шарф. Иногда выходила прогулять с мамой вокруг дома, потом начала разрабатывать ногу. Постепенно отек спал, и я смогла надеть любимую обувь. Только сначала я отнесла все сапоги в ремонт, чтобы мне приклеили специальные нескользящие накладки. Теперь я очень осторожна. Гололед не терпит расслабленности.

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