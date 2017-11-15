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Здоровье
Эко-жизнь / Среда обитания

Раскрась серые будни

Как поднять настроение в промозглый ноябрь , сделать жизнь сладкой и яркой ?

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

Зеленый оазис

Однажды шла по улице в сумерках и на другой стороне увидела яркий свет в большом окне, а за ним - много-много зелени. Это был цветочный магазин. Я направилась туда и пробыла там два часа – консультант показал мне каждый цветочек, приводя интересные факты. Теперь в моей маленькой квартирке очень уютно – всюду цветы, некоторые даже цветут. А на кухонном подоконнике растет ароматная петрушка и укроп.    

Ирина, студентка

Яркое место притяжения  

Мои главные покупки этой осени – оранжевый абажур, оранжевые шторы, желтый плед, белые подушки и белый коврик. Только таким вот опытным путем я поняла, как многое меняется в нашем настроении от цвета. В гостиной сразу стало тепло и светло. Всю семью тянет сюда, по вечерам мы устраиваем чаепитие и играем в настольные игры.  

Марина, блогер

Ароматно-фруктовый

Осенью нам не хватает солнца и витаминов. Решение очень простое - на кухне и в каждой комнате я поставила вазы с яркими фруктами и овощами – апельсинами, яблоками, хурмой, морковкой, бананами .. Теперь дети постоянно жуют фрукты, а те, что еще лежат – глаз радуют.

Вера, домохозяйка

Смена гардероба

Подруга, приехав ко мне в гости, бросила на пол все мои вещи, а я буквально опешила, увидев, что все они черно-серые. «Вот, почему ты сонная и скучная», - сказала подруга. Три дня мы ходили в магазины обновлять мой гардероб. Я купила яркие шарфы и платки, зеленое платье, зеленую шапку и сумочку, коричневые перчатки и разного цвета рубашки. Жить стало веселее!   

Ксения, переводчик

Льется музыка

Достаточно включить любимую музыку, как начинаешь двигаться и подпевать. И дождь уже кажется романтичным, а серое небо – художественно красивым. По улицам я иду с плеером и всегда улыбаюсь, а дома в каждой комнате стоит радиоприемник.        

Ольга, менеджер

Рисунки на стене

Полгода я искала для комнаты обои, но ничего не нравилось. Однажды увидела новинку - обои для раскрашивания. Это всем нам известные раскраски, только объемные, перенесенные на обойное полотно. Теперь мы с ребенком по вечерам увлечены раскрашиванием стены и  комната на глазах преображается.  

Рита, архитектор

На волнах воспоминаний

Муж придумал напечатать большие фотографии с нашего летнего отдыха и развесить их в рамочках на кухне, в гостиной и в прихожей. Теперь взгляд притягивают и радуют – ярко-синее море, желтый песок, разноцветные цветы, зеленый лес, ягоды. И на фото мы сами такие счастливые и веселые!   

Алина, репетитор

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

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