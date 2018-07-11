Рак шейки матки можно победить!

Рак шейки матки - единственная злокачественная опухоль, которую можно предотвратить и, в конечном счете, полностью ликвидировать.

Давид Заридзе, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, приглашенный профессор Оксфордского Университета.

Это стало возможным благодаря открытию немецкого ученого, профессора Харальда цур Хаузена. Он доказал, что причиной развития рака шейки матки являются вирусы папилломы человека. За это открытие ему была присуждена Нобелевская премия.

Из более двух десятков типов вируса папилломы человека, двенадцать являются канцерогенными, то есть способными привести к развитию рака шейки матки и рака других органов как у женщин, так и у мужчин. Вирусы передаются половым путем и длительная инфицированность ими приводит сначала к предраковым изменениям, а в дальнейшем к раку.

Для профилактики заражения вирусами папилломы человека и, соответственно, рака шейки матки созданы и рекомендованы 3 вакцины: двух, четырех и девятивалентная, соответственно количеству вирусов, против которых эта вакцина направлена.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинировать девочек и мальчиков до начала половой жизни, а именно, в 11-12 лет. Если по какой-нибудь причине вакцинация в этом возрасте не была проведена или подросток не получил необходимые три дозы, вакцинировать можно и нужно женщин до 26 лет, а мужчин до 21 года.

Вакцинация предупреждает вирусную инфекцию и, соответственно, развитие предрака и рака шейки матки.

В Австралии и новой Зеландии, где имеется достаточно длительный опыт вакцинации, снизилась инфицированность ВПЧ и частота предраковых изменений. Через 25-30 лет, когда вакцинированное поколение достигнет потенциального возраста для развития рака шейки матки заболеваемость этой формой рака значительно снизится, а может быть, он будет полностью ликвидирован. Все зависит от того, как активно мы будем внедрять вакцинацию, будем ли пользоваться достижениями науки или их игнорировать.

Вакцинация против вируса папилломы человека проводится во всех развитых и не очень развитых странах. А нам пора, как всегда, их «догонять и перегонять». Мерилом эффективности того или иного метода является снижение смертности, а смертность от рака шейки матки в нашей стране, увы, все еще растет.

Женщинам старше 26 лет, необходимо проходить тестирование на инфицированность ВПЧ. Тест на ВПЧ стандартизован и процент «ошибок», у этого метода очень низкий. Раз в 5 лет его рекомендуется совмещать с цитологическим исследованием на вирусы папилломы. Это поможет своевременно принять нужные меры.

Опубликовано: 11 июля 2018 г.