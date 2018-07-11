Подпишись на новости
Здоровье
Люди и истории / Экспертное мнение

Рак шейки матки можно победить!

Рак шейки матки - единственная злокачественная опухоль, которую можно предотвратить и, в конечном счете, полностью ликвидировать.
Опубликовано: 11 июля 2018 г.

Давид Заридзе, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, приглашенный профессор Оксфордского Университета.

 

Это стало возможным благодаря открытию немецкого ученого, профессора Харальда цур Хаузена. Он доказал, что причиной развития рака шейки матки  являются вирусы папилломы человека. За это открытие ему была присуждена Нобелевская премия.

Из более двух десятков типов вируса папилломы человека, двенадцать являются канцерогенными, то есть способными привести к развитию рака шейки матки и рака других органов как у женщин, так и у мужчин. Вирусы передаются половым путем и длительная инфицированность ими приводит сначала к предраковым изменениям, а в дальнейшем к раку.

Для профилактики заражения вирусами папилломы человека и, соответственно, рака шейки матки созданы и рекомендованы 3 вакцины: двух, четырех и девятивалентная, соответственно количеству вирусов, против которых эта вакцина направлена.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинировать девочек и мальчиков до начала половой жизни, а именно, в 11-12 лет. Если по какой-нибудь причине вакцинация в этом возрасте не была проведена или подросток не получил необходимые три дозы, вакцинировать можно и нужно женщин до 26 лет, а мужчин до 21 года.

Вакцинация предупреждает вирусную инфекцию и, соответственно,   развитие предрака и рака шейки матки.

В Австралии и новой Зеландии, где имеется достаточно длительный опыт вакцинации, снизилась инфицированность ВПЧ  и частота предраковых изменений. Через 25-30 лет, когда вакцинированное поколение достигнет потенциального возраста для развития рака шейки матки заболеваемость этой формой рака  значительно снизится, а может быть, он будет полностью ликвидирован. Все зависит от того, как активно мы будем внедрять вакцинацию, будем ли пользоваться достижениями науки или их игнорировать.

Вакцинация против вируса папилломы человека проводится во всех развитых и не очень развитых странах. А нам пора, как всегда, их «догонять и перегонять».  Мерилом эффективности того или иного метода является снижение смертности, а смертность от рака шейки матки в нашей стране, увы, все еще растет.

Женщинам старше 26 лет, необходимо проходить тестирование на инфицированность ВПЧ. Тест на ВПЧ стандартизован и процент «ошибок», у этого метода очень низкий. Раз в 5 лет его рекомендуется совмещать с цитологическим исследованием на вирусы папилломы. Это поможет своевременно принять нужные меры. 

Опубликовано: 11 июля 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Покажи язык! «Сэкономить время и вовремя записаться к нужному врачу поможет... регулярный осмотр собственного языка. О каких заболеваниях может рассказать налет на языке? »
Другой факт Читать статью
 

Звезды говорят

Светлана Камынина, актриса ситкома «Интерны» на ТНТ
Вековые традиции «На Руси с древних времен в мороз согревались сбитнем. Рецепт приготовления очень прост. В кипящую воду добавить мед, лимон и пряности – гвоздику, корицу, мяту и душицу, и варить 10–15 минут, снимая пену. На 1 л воды нужно 50 г меда, половинка лимона, специи добавлять по вкусу. Сбитень можно взять с собой на прогулку.»
Еще совет Еще по теме
 

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Добрый день! Столкнулась в аптеке с тестом на определение овуляции по слюне (!)...
добрый день. да появились мини- приборы для определния срока овуляции поутренней слюне. имеющие...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день! Две недели как начали выпадать волосы в больших количествах. При мытье...
Здравствуйте! Первое, что мы должны понять в даннос случае - это причина выпадения. Если...
Задать вопрос

Последние комментарии

pavelreg2 [3 часа назад]
интересно познавательно
Helga1234 [3 дня назад]
Интересная статья. Сейчас очень популярны экологически чистые продукты, эко одежда и органическая...
aksiveda [3 дня назад]
skydaria, Вы, похоже, правы насчёт психосоматики... у меня с детства сильное напряжение в теле...

Еще в рубрике

ЭЛИСОН ГОПНИК: «Хотя бы иногда заставляйте себя мыслить по-детски»

Принято считать, что лет до трех дети живут...

Мир унаследуют бодрые

Наш собеседник: Станислав Дробышевский...

Жорж Бланк: “Хорошее вино то, что быстрее всего заканчивается”

НАШ ГОСТЬ: Жорж Бланк, главный энолог русского...

СПЛЕТНИ: МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

О чём сплетничают мужчины и женщины, и кто из них...

Фредерик Бегбедер: «Гурманы выглядят моложе».

Французский писатель - о том, как начать доверять...

Правда ли, что у бегемота красный пот?

Миф про кровавый пот бегемота появился в древнем...

Эмили Козетт: “Балетные с детства планируют жить долго”

Наш гость Эмили Козетт, ведущая танцовщица балетной...

Молоко: мифы и правда. Фактор экологии, кипячение, дети и взрослые

Тема натуральных продуктов очень популярна...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 