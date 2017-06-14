Болезнь из старых романов, так нередко доктора называют радикулит.

Но если копнуть еще глубже, можно вспомнить как герои потрепанных книг страдали люмбаго или ишиасом. Кажется, что эта болезнь настолько древняя, что ее, словно оспу, медицина победила навсегда. Увы, это всего лишь устаревшие названия разновидностей того же самого заболевания, который в наши дни чаще называют острой радикулопатией.

Чтобы докопаться до сущности радикулита, достаточно всего лишь перевести с медицинского на русский. Радикула – это нервный корешок, отходящий от позвоночника, а суффикс ит во все времена означал в медицине воспаление. Воспаление нервного корешка чаще всего возникает в поясничном и крестцовом отделе. Почему? Это своего рода расплата за прямохождение, при котором максимальная нагрузка на позвоночник ложится именно в его нижних отделах. Поясничном и крестцовом. На втором месте – шея, и здесь опят причина в наших человеческих привычках, уж очень мы любим читать, сидеть за монитором компьютера, в общем подолгу перегружать верхнюю треть позвоночника.

Именно там раньше всего появляются признаки остеохондроза – болезни, в основе которой лежит избыточная нагрузка на наши межпозвонковые диски и как результат отложение в нежной, пластичной ткани межпозвонковых дисков солей, кальция и других минералов, в результате чего они становятся плотными, с каменистыми выступами.Эти образования называют остеофитами. Мало того, теряя эластичность диск как бы уплощается, из-за чего расстояние между позвонками уменьшается, и, теперь, нервный корешок легко может защемиться. Нередко причиной ущемления становится межпозвонковая грыжа – патологическое выпячивание диска, которое может идти внутрь позвоночного канала, или наружу позвонка, опять-таки ущемляя нервный корешок. Как видим, причин у радикулита можетбыть много, а следствие одно -сильные боли в области поясницы и крестца, которые нередко отдают по ходу ущемленного нерва - в ягодицу, ногу, и даже в половые органы.

Многие слышали про эффективность платков из собачьей шерсти, которым заболевшие радикулитом обматывают поясницу и якобы быстрее приходят в норму. Что думает об этом официальная медицина? По наблюдениям врачей-неврологов, только с помощью такой меры время заболевания не сократить и выздоровление не приблизить. А вот в комплексе в другими лечебными процедурами и приемом лекарств, почему бы и нет, ведь от местного согревания воспаление быстрее разрешается.

Несколько реже радикулит возникает в шейно-грудном отделе, тогда боли распространяются на затылок, плечо, лопатку, даже всю руку. Кроме непосредственно боли, беспокоят ощущение «ползающих мурашек», нарушение чувствительности, постоянное онемение.

Лечение радикулита разнообразно – от проведения инъекций анестетика в область воспаления, до физио- и механотерапии. Но учитывая, что радикулит это, прежде всего воспаление, в последние десятилетия базисной терапией радикулита является консервативное противовоспалительное лечение. Прием курса НПВС позволяет снять воспаление, уменьшить отек вокруг нервного корешка, и, пожалуй ,главное - значительно снизить болевой синдром. Еще один важный компонент консервативного лечения -препараты из группы хондропротекторов. Их длительный курсовой прием позволяет улучшить состояние межпозвонковых дисков, отчасти вернуть им былую эластичность и приостановить дегенерацию. Третий важнейший компонент - местное лечение, которое предусматривает использование мазей на основе тех же нестероидных противовоспалительных средств.

Если раньше тактика докторов при развитии приступа радикулита была «от меньшего к большему» - не помог один препарат, назначим другой, не помогают таблетки, попробуем блокады, и здесь не помогло, начнем физиотерапию, то сегодня подход во многом изменился. Его можно назвать так: при первом же обострении радикулита сразу использовать весь арсенал современной медицинской помощи. Это и консервативное лечение таблетками, и местное с помощью мазей, и физиотерапия, среди которой наибольшей эффективностью обладают электрофорез с различными препаратами и магнитотерапия, и массаж, и специально разработанная гимнастика, которую часто называют кинезиотерапией. Причем все эти процедуры спокойно назначают даже в остром периоде заболевания, что раньше делать боялись. Исследования показали – такой подход приносит свои плоды, значительно сокращает время заболевания и приближает реабилитацию. Единственное возможное противопоказание - острейший период, когда любое движение причиняет нестерпимую боль. В этом случае без блокады с новокаином, или, что значительно эффективнее, с лидокаином, увы не обойтись.