Эпиляция: избавиться от волос навсегда

Если летом вы так и не добились идеальной гладкости ног, пора задуматься о радикальных мерах удаления растительности.

ПО ДАРВИНУ

Моду на гладкие подмышки ввела своевольная танцовщица Айседора Дункан в начале 20 века. Она предпочитала прозрачные туники с оголенными плечами, что априори требовало гладко выбритой кожи. Причем Айседора брила только подмышки: сохранились свидетельства, что зрители в первом ряду частенько наблюдали ее стройные, но волосатые ноги.

С появлением капроновых чулок, юбки начали стремительно терять длину, а 1960-годы и вовсе ознаменовались появлением мини. И буквально за пару лет женственный пушок стал невообразимым моветоном. Настолько, что в 1975 году в американском Коннектикуте судья признал законным увольнение официантки за отказ сбрить слишком длинные волосы на ногах.

В 90-х топ-модели уже демонстрировали идеальные ножки, лишенные растительности. Журналы цитировали Чарльза Дарвина, который объяснял тот факт, что женщины менее волосаты, чем мужчины, естественным отбором. А значит женщины, чьи тела покрыты волосами, этот отбор не прошли. Словом, эволюция взяла курс на истребление ненужной растительности.

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Самый простой способ – депиляция, когда удаляется только видимая часть волоса, например, когда вы пользуетесь обычным станком. Результат виден пару дней, после чего все отрастает вновь.

Эпиляция же влияет на сам фолликул, так, что он погибает, а растительность не появляется несколько недель, а то и исчезает навсегда. Но она, хотя и результативнее, может провоцировать пигментацию – выходить на солнце после эпиляции запрещено в течение нескольких дней. Именно поэтому, идеальным временем для «долгосрочного» удаления волос дерматологи считают конец осени. Причем планировать нужно сразу несколько сеансов: обычно на удаление всей нежелательной растительности уходит не менее четырех сеансов. Главное – выбрать свой метод.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

ЧТО ЭТО: Самый популярный метод удаления волос на долгий срок. По статистике 70% француженок выбирают именно такую эпиляцию. В России до последнего времени к процедуре относились настороженно. «На приемах в московском кабинете меня часто спрашивают: «Неужели ваши парижские клиентки удаляют волосы лазером? Это неопасно?, - говорит хирург-гинеколог Жерар Салама. - Отвечаю: да, все они удаляют волосы именно этим способом, причем в местах самых деликатных. Лазер действует только на фолликулы волос, никак не затрагивая ни ткани, ни внутренние органы».

КАК РАБОТАЕТ: Лазеры, использующиеся для процедур, работают на основе селективного фототермолиза. Другими словами, лазерный луч «ориентирован» только на пигмент, содержащийся в теле волоса и волосяного фолликула. Окружающие ткани лазер «не видит». Световая энергия превращается в тепловую, разрушая волосяные луковицы. В среднем, после одного сеанса в зоне обработки исчезает 10-15% волос, оставшиеся прорастают медленно, становятся более тонкими и светлыми. Для устойчивого результата необходимо 4 – 8 сеансов, проводить которые можно не чаще раза в месяц.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ

ЧТО ЭТО: Один из самых эффективных методов для удаления темных волос. Благодаря кратковременным световым вспышкам, воздействующим на пигмент содержащийся в волосах, они разрушаются. После первой обработки вспышками большой мощности количество волос уменьшается на 25-30%, а оставшиеся волоски истончаются, становятся почти незаметными.

КАК РАБОТАЕТ: Фотоэпиляция занимает около пятнадцати минут на каждую зону. Косметолог наносит на обрабатываемый участок кожи проводящий гель, защищающий от ожогов. И косметолог, и клиент обязательно надевают специальные очки, оберегающие сетчатку глаз от фотовспышек. Затем аппарат прикладывается к коже. Наконечник аппарата достаточно узкий (зона, которую он захватывает за один раз — всего несколько квадратных сантиметров), поэтому обработка всего участок, производится постепенно.

ЭЛОС- ЭПИЛЯЦИЯ

ЧТО ЭТО: Сама аббревиатура «ELOS» дословно означает «электрическая оптическая синергия». При Elos- эпиляции происходит разрушение волосяного фолликула благодаря одновременному действию тока и энергии светового импульса. Это первая и единственная запатентованная методика удаления нежелательных волос, которая создана путем соединения оптической энергии света (IPL) и энергии двухполюсных радиочастот (RF).

КАК РАБОТАЕТ: Процедура на стыке лазерной и фотоэпиляции. Оптическая энергия притягивается меланином, пигментом стержня волоса, и нагревает фолликулу. Далее включается электрическая энергия, реагирующая на возрастающую температуру и проводимость волоса. Она продолжает его нагревать, достигая максимальной температуры, а радиочастотная волна окончательно разрушает волосяной фолликул.

Противопоказания для эпиляции: Сахарный диабет.

Грибковые и герпетические поражения кожи в зонах эпиляции.

Белые или седые волосы (они не чувствительны к лазерному излучению)

Инфекционные болезни.

Злокачественные новообразования на коже.