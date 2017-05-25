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Рабочее место школьника: все по правилам

Правильно обустроить рабочее место школьника - это не просто отрегулировать высоту стола и стула. Один из важнейших нюансов - расположение монитора компьютера относительно глаз. Ведь от этого напрямую зависит не только осанка, но и утомляемость глазных мышц. А их перегрузка может привести к серьезным проблемам со здоровьем и к ухудшению зрения.
Опубликовано: 25 мая 2017 г.
Тэги: детское здоровье, глаза и зрение

Если рассмотреть статистику обращений к специалистам, то наиболее частыми жалобами являются:

1. Головные боли и проблемы с концентрацией внимания

2. Боль в шее и плечах, деформации позвоночника

Возникновение подобных болей вызвано малоподвижным образом жизни, проводимым преимущественно в положении сидя - дома, в транспорте или учебном учреждении, у экранов компьютеров или уткнувшись в мобильные устройства.

Причем при нарушениях в шейном и грудном отделах позвоночника возникают самые разнообразные боли: в сердце (их нередко принимают за проявление ишемической болезни сердца и патологию  со стороны сердца), головные боли напряжения, в плечевом,  локтевых и лучезапястных суставах, а также возникают спонтанные головокружения.
Подобные нарушения в шейном отделе возникают преимущественно у тех, кто длительное время работает с опущенной  или вытянутой вперед головой  при однообразном движении рук.
Долгое пребывание в одной позе при наклоне туловища вперед негативно сказывается на биомеханике структур позвоночного столба: при этом во много раз увеличивается нагрузка на них.
Вот несколько цифр: в положении лежа межпозвонковые диски испытывают давление 50 кг, в положении стоя — 100, в положении сидя с выпрямленной спиной без опоры — 140, при наклоне туловища вперед на 20° без груза в руках — 150, а с 10-килограммовыми гантелями в каждой руке — 215 кг!
Также доказано, что увеличенный наклон головы вперед снижает емкость легких на 30%,  что ведет  к неадекватному клеточному дыханию: кислорода хронически не хватает, и он доставляется только к самым основным приоритетным органам.

В следствии выше описанных нами условий  позвоночный столб у ребенка  деформируется, страдает мышечная ткань, шея ,,затекает’’, появляется дискомфорт в области шеи и плеч.

 Это приводит к возникновению  головных болей и болей в области глазных яблок, снижению внимания, работоспособности, нарушению сна, раздражительности, снижению памяти.

 

Избежать негативных последствий можно при помощи установки экрана на правильную высоту относительно глаз ребенка:

- Экран должен располагаться на расстоянии вытянутой руки (40-50 см) от глаз ребенка;

- Верхний край монитора должен быть примерно на уровне бровей ребенка при прямом положении позвоночника, чтобы взгляд на монитор был сверху вниз;

- При просмотре видео роликов на мобильных устройствах также установите их на специальные подставки, для комфортного просмотра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Не забывайте о правильном положении экрана при работе с ноутбуком – используйте специальные подставки для обеспечения правильного расположения экрана относительно глаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, резюмировать всю предоставленную информацию о правильном положении за рабочим столом можно так:

Запомните, пожалуйста, эту схему, контролируйте посадку вашего ребенка и не забывайте делать перерывы в учебе на зарядку и прогулки на свежем воздухе. Только так можно сохранить здоровье позвоночника ребенка!

В дополнение хотелось бы обратить внимание еще на несколько важных факторов:

Чистота поверхностей рабочего стола также крайне важный фактор для профилактики инфекционных заболеваний. Неоспоримо также то, что чистота на рабочем месте способствует работоспособности и концентрации внимания, улучшению самочувствия.

Крайне важно для профилактики проблем со зрением поддерживать чистоту мониторов.

В ассортименте компании Fellowes очень широкий ассортимент различных чистящих средств для поверхностей и экранов – влажные салфетки, не оставляющие разводов с антибактериальными свойствами, спреи для экранов, сжатый воздух для труднодоступных мест, включая клавиатуры.

 

Не многие задумываются и о чистоте воздуха в помещении, а ведь из-за способности мебели, настенных и напольных покрытий накапливать пыль и грязь, он может быть значительно более загрязненным по сравнению с воздухом снаружи, который в мегаполисах сильно загрязнен выхлопными газами, промышленными отходами.

Поскольку в помещении мы находимся 90% всего времени, очень важно обезопасить себя от загрязнений, находящихся в воздухе – пыли, пылевых клещей, спор плесени и грибка, пыльцы, шерсти животных, вирусов и микробов, химических испарений, сигаретного дыма.

Помочь в этом могут бытовые воздухоочистители Fellowes. 4-ступенчатая система очистки позволяет устранить 99,97% всех загрязняющих воздух частиц размером до 0,3 микрон. Эффективность воздухоочистителей подтверждена международными сертификатами.

Интеллектуальная система управления автоматизирует настройку работы воздухоочистителя и делает ее максимально комфортной для пользователя.

Следите за правильной осанкой ваших детей, приучайте их к соблюдению чистоты и порядка на рабочем месте с детства и будьте всегда здоровы!

С заботой о Вашем здоровье,

Fellowes Россия

На правах рекламы

Опубликовано: 25 мая 2017 г.

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