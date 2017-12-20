Эко-жизнь / Среда обитания
Пять признаков качественного пуховика
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.
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Заразиться гастритом «Вы все еще объясняете детям, что нужно есть суп, чтобы не было гастрита? Тогда мы идем к вам! Чтобы не было гастрита, нужно мыть руки. Это помогает не заразиться Helicobacter pylori – и уберечь себя от многих неприятностей, которые вызывает эта бактерия.»Другой факт Читать статью
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