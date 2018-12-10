Птица к новогоднему стол

Во многих странах есть традиция подавать птицу в качестве основного блюда и украшения новогоднего стола. Датчане готовят жареного гуся с сухофруктами, американцы и англичане – фаршированную индейку, а китайцы - запеченую утку, как символ крепкой семьи и благополучия. На Руси в почете всегда была цесарка, мясо этой птицы появлялось на столах российских царей и императоров.

Выбор птицы

Для всех видов птицы существуют единые правила выбора: предпочтительно охлажденное мясо, а не замороженное. Блюда из него будут вкуснее, полезнее и нежнее,. Выбирая охлажденную тушку, обратите внимание на то, чтобы кожа была влажной и упругой, не имела пятен и повреждений в виде вмятин и кровоподтеков..

В отличие от мяса животных, птица менее калорийна, легче усваивается и при умелом приготовлении имеет особые вкусовые качества. И может стать достойным, и что немаловажно – полезным, украшением Новогоднего стола.

Курица

В курином мясе много белка и важных аминокислот. Например, триптофан преобразуется в серотонин, который влияет на настроение и снижает уровень тревожности. Курятина богата фосфором, калием, магнием, железом. При запекании и варке курица максимально сохраняет свои полезные свойства.

Как подавать? Придать необычный аромат куриному мясо можно с помощью специй: куркумы, паприки и чеснока, которые также способствуют хорошему пищеварению. В качестве гарнира можно приготовить салат из свежих овощей, отварной или запеченый картофель, шпинат и рис.

Индейка

Мясо индейки - это гипоаллергенный продукт, богатый белками и аминокислотами, в нем есть витамины А и Е, а также железо, кальций, натрий, фосфор, калий, йод и др. В индюшатине мало жира, поэтому его часто запекают с соусами или специями: имбирем, мускатным орехом и эстрагоном.

Как подавать? Лучший гарнир к индейке - артишок, который можно отварить отдельно или потушить вместе с мясом. Такое сочетание не только вкусно, но и очень полезно, ведь артишок содержит цинарин и силимарин - антиоксиданты, необходимые для здоровья печени. Зимние артишоки – самые сладкие, просто полейте их сверху оливковым маслом и сбрызните лимонным соком.

Утка

В утином мясе содержатся полезные жирные кислоты, необходимые для правильного обмена веществ, а также витамины группы В и минеральные вещества - кальций, селен, калий, магний и цинк. Отдавайте предпочтение тушке молодой утки, её мясо будет нежнее и сочнее. Утятина очень жирная, поэтому ее чаще всего запекают, чтобы вытопить лишний жир.

Как подавать? Добавьте при приготовлении немного лимонной мяты, зелень укропа или базилик, чтобы утка получилась ароматной. Щепотка корицы, добавленная в маринад, придаст блюду аромат с горьковато-пряными нотками. Вкус запеченной утки отлично дополнит рис с зелеными оливками или капуста, тушеная вместе с утиным мясом..

Гусь

Мясо гуся самое жирное среди других видов птиц, поэтому чаще всего его фаршируют, чтобы начинка пропиталась его жиром. В гусином мясе много витаминов группы B, кальция, цинка и железа. На праздничном столе фаршированный гусь – всегда уместен.

Как подавать? В качестве начинки обычно используют крупы, овощи, яблоки, фрукты или сухофрукты. На гарнир можно подать пюре из картофеля, сельдерея или свежие овощи.

Перепелка

Перепелиное мясо - полезный продукт, сбалансированный по жировому и аминокислотному составу. Оно легко усваивается, богато калием, фосфором, железом, селеном и витаминами А, D и группы В.

Как подавать? При приготовлении перепелок добавьте смесь перцев, чеснок и сушеный имбирь. В качестве гарнира подойдут отварные или запеченые овощи: морковь, цветная капуста и брокколи.

Цесарка

Мясо цесарки – ценнейший диетический продукт. По вкусу напоминает дичь – куропатку или фазана. Такое мясо при правильном приготовлении не повредит фигуре – на 100 г всего 110 ккал, в нем немного углеводов и минимум жира. Между тем, цесарка – рекордсмен по белковым компонентам и незаменимым аминокислотам. Цесарку не выращивают в инкубаторе, поэтому мясо птицы жестковатое, а смягчить его можно, подержав в простом маринаде с травами.

Как подавать? Чтобы сохранить сочность, не пересаливайте цесарку, сдобрив только травами. Она прекрасно сочетается с молодым картофелем и рисом, подходят и тушеные овощи, шпинат, грибы, кислые ягоды.

Теплый салат из индейки с артишоками

В 100 гр - 160 ккал

Потребуется:

1 кг филе индейки

400 г маринованных артишоков (без жидкости)

50 г бальзамического уксуса

1 пуч листьев орегано (мелко нарезанные)

5 зуб. чеснока (измельченного)

3 ст.л. оливкового масла

1 стл. красного перца

300 г помидоров черри

Что делать:

1. Индейку порезать небольшими кубиками, смешать с половиной артишоков, уксусом, орегано, красным перцем и измельченным чесноком. Накрыть крышкой и поставить мариноваться в холодильник минимум на 5 часов.

2. Когда мясо птицы напитается специями, поставьте на сильный огонь чугунную сковороду или сотейник. Добавьте оливковое масло. Обжарьте индейку по 4-5 минут с каждой стороны до появления румяной корочки.

3. Готовую индейку выложите на блюдо, добавьте свежие помидоры черри, порезанные пополам, и оставшиеся артишоки.

Утка с мандаринами

В одной порции (200 гр) - 330 ккал

Потребуется:

1 утка (вес около 1,5 кг)

5 средних мандаринов

3 киви

3 ст.л. соевого соуса

1-1,5 ч.л. меда

соль, перец по вкусу

Что делать:

1. Утку выпотрошить, тщательно вымыть и обсушить. Натереть птицу со всех сторон солью и перцем, оставить на 2 часа в комнатной температуре.

2. Спустя указанное время растереть мед с соевым соусом до однородной консистенции вилкой. Мандарин очистить от кожуры и выдавить весь сок, процедить его через сито. Соединить соевую смесь с соком, размешать и равномерно смазать утку полученным мандариновым соусом.

3. Оставить птицу на полчаса в комнатной температуре.

4. Разогреть духовку до 180С, форму для запекания или противень застелить фольгой. Очистить мандарины и разобрать руками на дольки, киви очистить от кожуры и порезать дольками.

5. Нафаршировать утку мандаринами и киви, скрепить зубочистками, переложить на противень или уложить в форму для запекания.

5. Полить птицу оставшимся соусом и добавить 3 ст.л. воды, выложить кожуру мандаринов вокруг утки и отправить в разогретую духовку.

6. Запекать утку с мандаринами в духовке примерно 2-2,5 часа до румяной корочки, при этом каждые полчаса необходимо поливать поверхность запеченной утки стекшим вниз соусом.

7. Если верх птицы начинает пригорать, а внутри блюдо еще не готово, нужно накрыть форму фольгой и запекать утку до готовности.

8. Вынуть противень из духовки и оставить на несколько минут остывать. Нарезать запеченную утку порционными кусками, разложить по тарелкам и подавать к столу.

Цесарка с клюквенным соусом

На 100 гр – 296 ккал

Потребуется:

1 большая цесарка

1 крупная айва

300 г смеси басмати и дикого риса

100 г вяленой вишни или вяленой клюквы

50 г кедровых орехов

соль, свежемолотый черный перец топленое масло

для маринада

150 мл белого вина

2 веточки тимьяна

1 ст. л. душистого перца горошком

3 ч. л. коричневого сахара

3 ст. л. нейодированной морской соли

1 лимон

3 черешка сельдерея

для соуса

500 г клюквы

1 большое яблоко

5 см свежего корня имбиря

100 г меда

по щепотке молотой гвоздики, корицы и мускатного ореха

Что делать:

1. Для маринада добавьте первые 5 ингредиентов в кастрюлю с 2 л холодной воды, доведите до кипения, перелейте в большую кастрюлю. Нарежьте туда лимон и сельдерей, влейте 1 л холодной воды. Положите цесарку и придавите тарелкой. Оставьте на 4–24 часа.

2. Для соуса нарежьте яблоко кубиками, имбирь – тонкой соломкой. В сотейнике 1 минуту обжаривайте имбирь в 2 ст. л. топленого масла. Добавьте яблоко, обжаривайте 2 минуты.

3. Всыпьте в соус клюкву, отложив 1 стакан ягод. Полейте медом. Помешивая, готовьте до загустения 15 минут. Приправьте специями, посолите и поперчите. Остужайте 10 минут. Всыпьте отложенную клюкву, охладите.

4. Для начинки очистите айву, нарежьте кубиками 1,5 см, обжарьте в топленом масле до румяной корочки.

5. Поставьте варить рис, немного уменьшив количество воды и в начале варки добавив айву. Немного не доварите рис. Сняв с огня, вмешайте вяленую вишню (клюкву) и орехи, дайте остыть под крышкой.

6. Цесарку достаньте из маринада, обсушите, обмажьте топленым маслом, в брюшко положите немного начинки, зашейте. Положите цесарку на решетку, стоящую в противне. Запекайте 1 час 20 минут при 170°С, смазывая иногда маслом.

7. Выньте решетку, насыпьте на противень оставшуюся начинку, положите на нее цесарку и допеките. Подавайте горячей, с клюквенным соусом, дав ей отдохнуть перед разделыванием 5–10 минут.

Опубликовано: 25 декабря 2018 г.