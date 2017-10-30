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Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Психосоматика: лечить тело или душу?

К психосоматическим расстройствам относят язву желудка, бронхиальную астму, гипертонию, ревматоидный артрит, нейродермит.. А современные исследования все расширяют и расширяют этот список. Почему?
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 1 ноября 2017 г.
Тэги: чувства и эмоции, психика
Эксперты

Вадим Семенович Ротенберг
доктор медицинских наук, профессор Тель-Авивского университета, автор концепции поисковой активности


Замри, дерись, беги

Одна из основных гипотез, объясняющих возникновение психосоматических расстройств- пережитый человеком стресс.

Он служит спусковым крючком начала заболевания или обостряет уже существующее. Это подтверждают многочисленные опыты на животных. В самых разных лабораториях мира подвергшиеся стрессу животные лысели, наживали себе язву, гипертонию и прочие малоприятные заболевания вплоть до рака.

Люди испытывают аналогичные стрессы, разрешая служебные или семейные конфликты… И решающее значение здесь имеет не сам стресс, а реакция на него. Существуют две основные стратегии противостояния проблемам и угрозам. Первая - активная (инициативная), стремление устранить источник угрозы путем битвы или бегства. Вторая - пассивная (реакция «замри»). Она направлена на защиту организма от возможных последствий (авось, «пронесет»). В некоторых случаях она действительно помогает избежать конкретной опасности. Но у человека, использующего пассивную стратегию чаще, чем активную, заметно увеличивается тревога. А если, рискнув, он действует, а не «замирает», эмоционально и физически он выигрывает.

Какую стратегию выбирает человек зависит от его темперамента, оценки ситуации, воспитания, социальных установок, а также объективных ограничений: с борта падающего самолета невозможно сбежать, остается только ждать. Именно поэтому наиболее опасным для здоровья считается стресс, который нельзя контролировать и невозможно избежать.

Откуда ноги растут?

В опытах, проведенных Б.А. Лапиным и Г.М. Черковичем, сильного духом и телом альфа-самца бабуина довели до стресса поместив в одиночную клетку, показывая при этом, как другой, менее доминантный, самец ест или, что еще тяжелее - ухаживает за самочкой. То есть, делает то, что ему самому, недоступно, но очень хочется. Через 4 месяца, наш герой стал законченным «невротиком» с букетом сердечных заболеваний типа гипертензии и коронарной недостаточности.

Выученные быть беспомощными

Модель неконтролируемого стресса была впервые воссоздана в опытах американского психолога Мартина Селигмана. Крыс помещали в клетки, испускающие ток через металлический пол, так что у животных не было ни малейшего шанса избежать наказания. Довольно скоро у них развилась реакция капитуляции или, другими словами, отказ от любых попыток спастись. Интересно, что, когда условия игры поменялись и крыс переселили в клетки с «островками безопасности», их поведение оставалось прежним, то есть пассивным. У них сформировалась так называемая «выученная беспомощность». Впрочем, были отчаянные смельчаки, которые продолжали бороться и искать. Позже Селигман пришел к выводу, что у животных можно выработать устойчивость к выученной беспомощности, если периодически уравнивать удачные и неудачные попытки в достижении цели.

Ищущий да обрящет

Селигман обнаружил, что крысы, выученные быть беспомощными, чаще болели: сдались не только они, но и их органы. Это подтверждает еще один эксперимент, когда разным группам крыс приживляли злокачественные опухоли. У тех, кто с младых когтей научился преодолевать отрицательные воздействия, опухоли приживлялись гораздо реже, чем у тех, кто привык капитулировать.. «Стресс может и повышать, и понижать сопротивляемость организма, в зависимости от характера поведения», - говорит Вадим Семенович Ротенберг. В своей книге «Образ «Я» и поведение» он излагает гипотезу поисковой активности, созданную «в творческом содружестве» с В. В. Аршавским. Согласно этой гипотезе, «активное поведение в условиях неопределенности (то есть при отсутствии стопроцентной уверенности в успешности своих попыток) - важнейший фактор соматического здоровья, предотвращающий возникновение психосоматических заболеваний и повышающий устойчивость организма к стрессу». В этом смысле показателен феномен стойкости и здоровья некоторых узников фашистских концлагерей.

Болезнь достижения

«Несмотря на физическое истощение и гигантское нервное напряжение, у этих людей не только не выявлялись какие-либо новые болезни, приобретенные в концлагере, но и нередко отсутствовали признаки тех заболеваний, с которыми они в концлагерь попадали…»- отмечает В.С. Ротенберг. Интересно, что через некоторое время после освобождения, психосоматические нарушения все же давали о себе знать. И это, несмотря на то, что условия жизни, не говоря уже об эмоциональном настрое, были несравненно лучше. А дело в том, что обретя свободу, многие часто уменьшали свою поисковую активность (расслабляясь от благополучия), что не преминуло сказаться на их здоровье.

Медики даже придумали название подобному феномену: «болезнь достижения». Разновидность этого недуга хорошо знакома многим научным работникам, и в академической среде иронично наречена «постдиссертационным синдромом». Вчерашний аспирант, завершив тернистый путь успешной защитой диссертации, из, на первый взгляд здорового человека, вдруг резко превращается в «доходягу». Достижение конечной цели и соответственно отказ от дальнейшего поиска служит благодатной почвой для развития разнообразных физических и эмоциональных нарушений. Как в том анекдоте, построил дом, посадил дерево, воспитал сына и запил от отсутствия определенных целей в дальнейшей жизни...

Вытесненные мотивы

Второй теорией, объясняющей возникновение психосоматических болезней, является концепция «вытесненных мотивов», когда неприемлемые для социума мотивы вытесняются из сознательного в бессознательное, но нисколько не уменьшаются в своей интенсивности. «Так, нереализованная враждебность способна со временем привести к развитию гипертонии. Среди вытесненных мотивов могут быть стремление унизить или даже уничтожить другого, ради достижения своей выгоды, зависть или ревность к другому и т. п.», - приводит пример В. С. Ротенберг. Неосознаваемые мотивы «живут» в невербальном (молчаливом) мире, мире правого полушария. Неслучайно, у многих пациентов с психосоматическими нарушениями наблюдаются симптомы алекситемии – «замалчивания», блокировки чувств. Это также своего рода бегство, отказ от поиска способов реализации неприемлемого мотива, капитуляцией.

Душевно слепые

«Душевная слепота» или алекситемия - неспособность воспринимать, осознавать и выражать в словах свои эмоции и чувства а, следовательно, и реагировать на них. Все вместе это способствует развитию психосоматических заболеваний. Алекситемия, по мнению В.С.Ротенберга, обусловлена недостаточной функциональной активностью правого полушария. «Такая функциональная недостаточность блокирует способность к интеграции конфликтующих мотивов и установок поведения, что усиливает внутренний конфликт».

«Не хмурь бровей из-за ударов рока…»
«Упавший духом гибнет раньше срока» сказал Омар Хайям. Но как психологические проблемы (а точнее отказ от поиска их решения) вызывают болезненные изменения?  Этим вопросом занимается междисциплинарная наука нейроэндокриноиммуннология. Ученым удалось доказать, что эмоциональные переживания оказывают влияние на организм через гормональную и иммунную системы.

В ответ на стресс происходит активация симпатической нервной системы (в спокойном состоянии она находится в балансе с парасимпатической). При этом выделяется адреналин и норадреналин, вырабатывается гормон, стимулирующий кору надпочечников высвобождать кортизол - основной гормон стресса. Все эти изменения, происходящие в организме, преследуют единственную цель - сохранить жизнь. Они позволяют организму встретить стресс в боевой готовности, то есть бежать или защищаться. Поэтому на первых порах стресс лишь «подстегивает» иммунную систему. Другое дело, если он принимает хронический характер и не сопровождается активным поиском выхода. В этом случае происходит подавление иммунной системы, повышается восприимчивость к различного рода заболеваниям (в том числе аутоиммунным).

На нервной почве

И все-таки почему некоторые из нас более подвержены психосоматическим заболеваниям, чем другие? Стрессы знакомы каждому, однако, телесными выражениями этой боли страдают лишь «избранные».

Исследователи из Чикагского института психоанализа во главе с Францем Александром выдвинули предположение, что на предрасположенность к психосоматическим заболеваниям влияют специфические особенности личности. У некоторых людей симпатическая система преобладает над парасимпатической не только в состоянии стресса, но и в обычном режиме. Они страдают избыточной тревожностью и возбудимостью в ответ на самые незначительные события.

Важны и индивидуальные особенности человека, хотя эта связь не всегда однозначна.  «Долгое время считалось, что люди с высоким уровнем притязаний, мотивации достижений, эмоциональным напряжением и активными реакциями на препятствия предрасположены к гипертонии и коронарным расстройствам, что выглядело как опровержение концепции поисковой активности. Но потом было показано, что эти расстройства возникают у такого типа личности, только когда субъект теряет контроль над ситуацией, и в этих условиях, будучи очень конкурентным, он испытывает растерянность, что ведет к реакции капитуляции и беспомощности. Он не может позволить себе проигрыш, но не продолжает борьбу, требующую отношения к поражению, как к естественному компоненту борьбы. Таким образом, концепция поисковой активности подтверждается», - поясняет профессор Ротенберг.

Гипертоники в роду были?

Стресс на первой стадии проявляется в виде неспецифических вегетативных реакций – потливости, повышении артериального давления, тахикардии или поноса, как, например, в случае «медвежьей болезни».Это еще не психосоматическое заболевание, это телесная реакция на сиюминутное состояние тревоги. Однако, при повторных действиях стрессогенного фактора или в случае его чрезмерной длительности организм отвечает нарушением деятельности определенных органов.

Одно и то же эмоциональное потрясение может спровоцировать у разных людей различные заболевания. Это зависит от индивидуальной уязвимости человека, но уже физической. Стресс бьет по органу, имеющему к этому наследственную предрасположенность. Конкретные формы заболевания определяются особенностями больного (генетически или онтологически обусловленными, ранее перенесенными расстройствами).Недаром на приеме принято тщательно собирать анамнез на предмет «плохой наследственности».

Лучшее лечение – это профилактика

Что же лечить врачам в первую очередь – больное тело или душу? На самом деле, идеальное решение проблемы – это сочетание классической медикаментозной терапии, психоанализа и когнитивно-поведенческой терапии. «Психосоматика разрушает организм и создает систему с обратной связью, ведущую к отрицательным результатам – болезнь углубляет ощущение беспомощности, а это ощущение усиливает болезнь. 

Лечить нужно не только болезнь, но и личность с ее установками. Важно побудить человека к поисковой активности, максимальной творческой самореализации, научить его использовать активную стратегию преодоления трудностей вместо пассивной. Помочь ему в этом должны и семья, и, в идеале, общество. Воспитание вносит важную лепту. Установка на поиск и преодоление повышает устойчивость организма, с раннего возраста тренируя поведенческую активность, умение преодолевать выученную беспомощность.

Михаил Веллер, писатель из семьи потомственных врачей, описал в рассказе «Живы будем – не помрем» случай спонтанного чудесного излечения рака терминальной стадии благодаря невероятной силе духа. Пациент с ней не родился, но воспитал. А что мешает нам?

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 1 ноября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Психосоматика: лечить тело или душу?"

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