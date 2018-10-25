Психология счастья

Можно ли измерить счастье? И так ли просто ощущать радость жизни изо дня в день?

Человек привыкает ко всему

Около 40 лет назад в США провели любопытный опрос среди тех, кто выиграл крупные суммы в лотерею. Исследователей интересовало, как у них после выигрыша изменилось ощущение радости жизни. Оказалось, стоило схлынуть первой эйфории, и счастливчики начинали ощущать себя ничуть не лучше, чем до выигрыша. Выходит, к счастью можно привыкнуть?

Особенностью любого живого существа является способность к адаптации. И человек не исключение. Едва появившись на свет,

мы учимся приспосабливаться – к холоду, яркому свету, громким звукам, голоду, даже боли…

И привыкаем не только к плохому, но и к хорошему.

Беговая дорожка счастья

Человек относительно быстро возвращается к своему исходному уровню счастья, даже после самых радостных событий.

В 90-х годах прошлого века эту особенность психики назвали «гедонистической беговой дорожкой».

Человек привыкает к постоянно действующему стимулу и теряет к нему чувствительность. Вот было мало денег, стало много, ура!

Но позже это «много» начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся, хочется большего. Но сколько бы вы ни бежали за синей птицей счастья, по сути будете топтаться на месте.

Звучит не очень вдохновляюще. Однако радует тот факт, что к своей контрольной точке психологического благополучия мы возвращаемся и после драматических моментов. В уже упомянутом исследовании изучались не только победители лотереи, но и люди, потерявшие подвижность в результате несчастного случая. Сразу после того, как всё случилось, они оценивали свою прошлую жизнь однозначно как более счастливую, чем нынешнюю – в инвалидном кресле. Но спустя какое-то время «счастьеощущение» этих людей приближалось к тому, что было до травмы.

Точка возврата

В дальнейшем беговую дорожку счастья неоднократно тестировали учёные. Исследовательская группа под руководством профессора

Р. Лукаса из Мичиганского универ­ситета выясняла, как влияют на ощущения рядовые, но значимые события: брак, развод, рождение первенца, увольнение, выход на пенсию.

Судьбу более 24 тысяч человек отслеживали 15 лет и в итоге пришли к двум важным выводам.

Первый: после позитивных событий возврат к «норме» происходит быстрее, чем после негативных. Второй: у всех это бывает по-раз­ному. Учёные с удивлением отметили, что мужчины дольше, чем женщины, приходили в норму после увольнения и развода. Тяжелее восстанавливались и люди, которые изначально острее других реагировали на негатив.

Похожие результаты получили сотрудники Индианского университета в Саут-Бенде. Только 9% респондентов рассказали о глобальных подвижках в своём «счастьеощущении», связанных с изменениями в жизни. Интересно, что те, кто изначально ощущал себя счастливчиком, такими оставались даже спустя 10 лет.

Купи козу

Как происходит привыкание к счастью с точки зрения физиологии? Рецепторы преобразуют стимул, полученный от органов чувств, в нервный импульс, который передаётся другим клеткам. Если стимул долго не меняется, рецептор, заточенный реагировать на изменения, отключается и передача импульсов прекращается – происходит адаптация. Прежняя «доза» уже не работает, организм требует большего. Живой пример – сотрудники парфюмерных магазинов, перестающие к концу дня чувствовать запахи. С этим же процессом связано и развитие невосприимчивости к лекарствам и наркотикам. Отсюда же и привыкание к удо­вольствиям. Нейробиолог из Северо-Западного университета в Иллинойсе Индира Роман считает, что справиться с «привычкой к счастью» можно с помощью контрастных ощущений. Как в анекдоте про грустного еврея, которому ребе посоветовал купить козу – а потом продать её.

Доктор Роман, правда, предупреждает: «…это должно быть не настоящее страдание, а светлая печаль, что-то вроде прогулки по холоду, после которой так приятно вернуться в тёплый дом».

Почувствуй разницу!

Идея «контрастного душа» для органов чувств не нова. Чтобы не притупилось обоняние в парфюмерном магазине, покупателям предлагают понюхать кофе. В ресторанах к суши подают имбирь, чтобы освежить вкусовые рецепторы. Вот и «пострадать» иногда полезно, чтобы освежить восприятие счастья. Жаль, Индира Роман не пишет, как именно достигать состояния светлой печали.

Возможно, достаточно временно лишить себя некоторых удовольст­вий. Устроить, например, разгрузочный день – тогда на следующий

день еда покажется в разы вкуснее. Хорошо работает и преодоление трудностей – например, подготовка к собеседованию или сложному экзамену, изматывающая тренировка в спортзале. В общем, всё то, где за напряжением, ограничениями и усталостью запланированно следуют позитивные эмоции. Но есть и другое решение проблемы. Его предложили психологи Кеннон

Шелдон и Соня Любомирски: работать на повышение, а не на понижение. То есть делать себе не хуже, а лучше. Для этого необходимо следовать двум правилам: постоянно привносить в свою жизнь что-то новое (хорошее!) и быть благодарным за то, что уже имеешь.

Новый положительный опыт, будь это путешествие или незнакомое блюдо в ресторане – мощное оружие против адаптации. Что же до чувства благодарности, то это способ заново оценить достигнутый уровень счастья, а не воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. По мнению психологов, сравнивая наше благополучное настоящее с «чёрными деньками» из прошлого, мы тем самым поднимаем свой базовый уровень счастья. То есть уже не бежим по беговой дорожке за морковкой, а на самом деле становимся счастливее.

3 правила счастливых людей

1. Каждый день находите время на маленькие радости. В идеале они не должны повторяться. Пусть сегодня это будет коробочка шоколадных конфет, завтра – встреча с подругой и т. д. 2. Наслаждайтесь своим положительным опытом. Один из способов продлить эйфорию от радостного события – рассказать о нём друзьям или описать свои впечатления в дневнике. Подойдёт и фотография в Instagram. Учёные обнаружили, что пользователи этого сервиса чувствуют себя счастливее, делясь хорошими воспоминаниями с другими членами социума. 3. Найдите время для добрых дел. Оказы­вается, помогая другим, мы делаем себя счастливее. Правда, этот эффект может проявиться не сразу, но оно того стоит!

Опубликовано: 25 октября 2018 г.