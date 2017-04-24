Профилактика нарушений осанки у школьника: рабочее место

Продолжаем разговор о том, как организовать безопасное эргономичное рабочее места для детей школьного возраста.

Мы уже рассказали о влиянии неправильной осанки на здоровье и о том, каковы стандарты оборудования правильного рабочего места. Поэтому сегодня перейдем к практической информации – как можно обеспечить правильную позу ребенка за письменным столом – а именно, рассмотрим правильное положение позвоночника и ног.

Наверняка всем знакома наиболее часто встречающаяся такая картина – ребенок сидит наклонившись к монитору или учебнику, шея вытянута, спина согнута, грудная клетка зажата, ноги перекрещены и поджаты под стул…

К сожалению, очень часто ни в школе, ни дома никто особо не следит за правильной позой ребенка за письменным столом. Тем временем 90% всех нарушений позвоночника являются приобретенными вследствие неравномерного распределения нагрузки на позвоночник в положении сидя или стоя, во время сна.

Такие нарушения встречаются чрезвычайно часто и требуют своевременной коррекции, в противном случае они могут привести к развитию таких нарушений, как межпозвонковые грыжи, которые вызывают ограничение подвижности вследствие сильных болей в различных областях позвоночника, защемлению нервных окончаний, которые тесно связаны с функционированием внутренних органов.

Обезопасить себя от возможных проблем можно обеспечив правильную посадку за письменным столом, что же это такое, давайте рассмотрим подробно:

Правильное положение спины Правильное положение ног Ягодицы должны находиться на задней части жесткого и прямого сиденья. Поясница плотно прилегать к спинке стула, форма которого должна соответствовать физиологическим изгибам позвоночника, живот должен быть подобран, плечи прямые и расслабленные, мышцы шеи в физиологичном состоянии. Рекомендуется использование поддерживающих подушек для спины! Сиденье стула должно быть плоским и быть несколько короче бедра для того, чтобы край стула не сдавливал кровеносные сосуды, что может вызвать затруднение венного оттока в нижних конечностях. Высота стула от сиденья до пола должна быть ровна расстоянию от бедра до пола, чтобы ступни ног стояли на полу, а не висели в воздухе. Угол в коленном суставе, а также угол между ступнями и голенью, должен быть > 90° - именно в таком положении кровоснабжение осуществляется беспрепятственно.

Крышка стола должна быть на уровне локтя согнутой руки. Не рекомендуется класть ногу на ногу, так как при этом увеличивается нагрузка на крестцово-подвздошное сочленение и на поясничную область позвоночника, а также нарушается отток венозной крови в нижних конечностях, что приводит к их отечности. Рекомендуется использование подставок для ног!

Модернизировать и обезопасить имеющееся рабочее место школьника можно достаточно экономно при помощи эргономичных аксессуаров Fellowes, давайте рассмотрим, как они работают:

Поддерживающие подушки для спины Fellowes обеспечивают упор по всей длине позвоночника, повторяя анатомические изгибы. Таким образом минимизируется нагрузка на позвоночник, обеспечивается свободная циркуляция крови и, как следствие, хорошее снабжение кислородом всех внутренних органов. Повышается работоспособность, внимательность и способность к концентрации.

Все подушки имеют прочное крепление к стулу, благодаря чему их не нужно постоянно поправлять. Сетчатое основание обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что делает их комфортными в любое время года.

Есть в ассортименте и компактные варианты подушек для спины со съемными чехлами, которые удобно брать с собой в дорогу:

Ассортимент подставок для ног Fellowes также достаточно широк – от базовых моделей до моделей профессионального уровня, созданных при использовании инновационных технологий, как например массажная подставка Energizer:

Помимо массажной поверхности для стоп, которая помогает оптимизировать работу всех внутренних органов, нервные окончания которых находятся в наших стопах, подставка отличается широким спектром регулировки по высоте, «плавающая» платформа позволяет разминать ноги, тем самым предотвращая застой крови при длительном положении сидя.

Есть в ассортименте и модели с подачей теплого/прохладного воздуха для комфортного самочувствия в любой сезон. А также подставка для ног с антибактериальным покрытием Microban™ - всемирно известная антибактериальная технология, эффективность которой подтверждена множественными исследованиями, будет дополнительно способствовать чистоте рабочего места.

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В следующей статье мы рассмотрим правильное положение запястий во время работы с компьютерной мышью, а также шеи и плеч.

Берегите здоровье с юных лет – не дайте небольшим недугам перерасти в серьезные заболевания!

С заботой о Вашем здоровье,

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Опубликовано: 24 апреля 2017 г.