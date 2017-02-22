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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Проблема: зуб мудрости

Считается что взрослые болеют детскими инфекциями намного тяжелее детей. То же касается и появления зубов. Многие уверены, что зуб мудрости – это мина замедленного действия.
Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 24 ферваля 2017 г.
Тэги: стоматологические заболевания
Эксперты

Валентина Герез
заведующая стоматологическим отделением, кандидат медицинских наук Валентина


НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ

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Зуб мудрости, «восьмерка» или третий моляр – это привет из прошлого, попавший в жернова эволюции. Большинство специалистов уверены – мы имеем дело с органом, постепенно становящимся рудиментарным. В наши дни, когда человек стал употреблять намного меньше грубой, твердой пищи и все больше предпочитает жидкие и мягкие варианты, иметь столько крупных жевательных зубов больше не нужно. Этому же способствует постепенное уменьшение лицевого черепа в ходе эволюции (да, да, наши предки были меньшего роста, но вот лицо у них было грубее и крупнее), в результате чего трем коренным молярам просто не остается места. Вот и прорезается он уже не в детстве, как остальные коренные, а в молодости, все чаще в зрелости, а иногда не прорезывается вовсе. Если рассматривать тенденцию последних десятилетий – зачастую даже не закладывается. Правда, существует и еще одна точка зрения. Некоторые специалисты считают, что зуб мудрости – это заложенный эволюцией страховой вариант, который должен появиться, когда большинство зубов человек уже потерял. А в былые времена к 25-30 годам именно так и получалось.

ВЛИЯНИЕ МАМЫ

Кроме эволюции негативную роль в нормальном развитии «восьмерки», как и всей зубочелюстной системы,  зачастую играет мама будущего ребенка. Дело в том, что зуб мудрости очень подвержен влиянию негативных событий, происходящих во второй половине беременности. Среди основных факторов – длительный токсикоз, прием антибиотиков, курение и употребление алкоголя, несбалансированное питание с нехваткой микроэлементов, и минералов (кальция, фтора).  Так что, будущие мамы, которые не хотят, чтобы у их чад в будущем выпиливали из кости «восьмерку», должны быть максимально ответственными в процессе вынашивания. И конечно, никто не отменял генетику. Если у ваших родителей зубы мудрости так и не вылезли на свет, есть вероятность, что вы о них не узнаете.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВАРИАНТ

Почему же зуб мудрости считается проблемным? Все из-за того, что, в ходе эволюции «восьмерке» перестало хватать места в зубном ряду. Большому, ему там тесно. В результате зуб далеко не всегда стоит ровно. Чаще уже созревший, но еще не прорезавшийся направлен косо, отклоняясь в сторону «семерки», щеки или языка, а может и вообще лежать на боку, практически упираясь коронкой в корни соседней семерки. В этом случае проблем не избежать. Когда зуб начнет движение, он станет выталкивать соседа, что вызовет боль и разрушение здорового зуба. А иногда восьмерка, почувствовав сопротивление, останавливается. Это все равно плохо, ведь между зубами в итоге формируется полость, которую стоматологи называют карманом. Туда забивается пища, активно размножаются бактерии, оба зуба в результате становятся кариозными.  Поэтому сформированный зубной карман является–показанием к удалению восьмерки.

 ВЫЛЕЗЕТ ИЛИ НЕТ?

Обычно зуб мудрости прорезывается не раньше 18-20 лет. Чаще всего первая «восьмерка» появляется в период с 18 до 25.  А дальше - как пойдет. Прорезавшийся зуб может так и остаться единственным из «мудрых», а может через какое-то время появится еще один.  Теоретически, постепенно могут прорезаться и все четыре, иногда это происходит одновременно. Еще одна проблема состоит в том, что зуб мудрости часто прорезывается очень долго, а иногда и вовсе замирает на полпути. Если зуб появился лишь частично, у него может сформироваться так называемый «капюшон» – фрагмент слизистой, покрывающий коронку зуба сверху. Под нее будет постоянно попадать пища. В результате гарантировано воспаление десны и кариес не до конца прорезавшегося зуба. В этом случае под местной анестезией капюшон срезают, если «восьмерка» стоит в зубном ряду ровно  и не успела подхватить кариес, зуб, как правило, оставляют.

ОДИН ДОКТОР СКАЗАЛ РЕЗАТЬ

Учитывая непредсказуемость и вредный характер «восьмерки», современный подход к ней достаточно жесткий. Первое – в подростковом возрасте каждому нужно пройти ортопантомограмму – рентгеновский снимок, захватывающий верхнюю и нижнюю челюсть со всеми зубами и их корнями. Снимок покажет, заложены ли восьмерки и как они расположены  в кости относительно  других зубов. Если зубы стоят неровно, а тем более лежат – их нужно удалять.  Это рекомендуется делать с разницей в полгода, то есть за 2 года полностью распрощаться с так и не появившимися на свет «восьмерками». Как говориться, не дожидаясь перитонита в виде воспаления, болей, нарушений прикуса и так далее.

А ДРУГОЙ  - ПОДОЖДАТЬ.

Учитывая вероятность, что даже лежащие на боку «восьмерки» никогда не начнут прорезываться, а удаление этого зуба всегда сложное, и пациента в течение нескольких дней после удаления сопровождают боли и ощущение разбитости, многие стоматологи жалеют своих пациентов и предлагают просто наблюдать за развитием ситуации. Раз в полгода приходить на контрольный осмотр, раз в год выполнять контрольную ортопантомограмму. И если вдруг зуб начнет движение, тогда удалять его как можно быстрее.

Комментарий эксперта:

На моей памяти была одна пациентка, которая до менопаузы жила без зубов мудрости, а с началом климакса начала принимать ГЗТ и препараты кальция. Видимо, в совокупности с другими факторами, это простимулировало зубы, в результате чего они начали прорезываться. Поняв, что у нее в 50 с лишним лет режется зуб, она была очень удивлена и обратилась к нам.

 

БЕЗ ВАРИАНТОВ

Но иногда за удаление оба доктора - и радикальный, и более консервативный. Прежде всего это относится, когда восьмерка, вылезшая или еще нет, удаляется по ортодонтическим показаниям. Например, не один профессионал не станет одевать брекеты, не удалив «восьмерки». Ведь если после полного выравнивания зубной дуги они начнут вылезать, весь труд пойдет насмарку. Также восьмерки удаляют, если после прорезывания зуба мудрости началось «скучивание» зубов, то есть они стали менять положение, как будто наползая друг на друга. Также показанием к удалению служит появление зуба вне зубной дуги, то есть когда он вылез криво и не принимает участие в пережевывании пищи, полноценно не участвует в процессе жевания.

Комментарий эксперта:

Многие задаются вопросом – лечить ли восьмерку при необходимости, или сразу удалять? Многие мои коллеги считают, что зачастую следует отказаться от лечения, ведь этот зуб сложен в лечении, труднее доступен анатомически и более «капризен» в дальнейшем. Мое мнение - надо бороться, ведь  в случае разрушения других моляров он может оказаться полезен при протезировании.  Многие могут подумать, что в век имплантов это не актуально, но не будем забывать про то, что у их установки есть противопоказания – тяжелый сахарный диабет, остеопороз челюсти, невозможность выполнить синус-лифтинг (нарастить кость), если это необходимо. Люди, получающие химиотерапию также лишены возможности установить импланты. И тогда восьмерка становится поистине спасительной. 

Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 24 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №12 2016 Журнал "Здоровье" №12 2016

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