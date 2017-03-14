ПРОБЛЕМА : ШЕЛУШЕНИЯ И ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ

Вот несколько причин, которые могли спровоцировать такое положение дел и варианты их решения.

ЛЮБОВЬ К ФАСТФУДУ Согласно исследованию, проведенному в Нью-Йоркском Центре по контролю и профилактики заболеваний в 2015 году, ожирение, которое провоцируется потреблением пищи быстрого приготовление становится причиной появления угревых прыщей в 43 случаев.

РЕШЕНИЕ: Отказаться от ресторанов быстрого питания. Минимизировать сладкое, копченое и соленое. Если очень хочется конфетку, съешьте два квадратика горького шоколада.

КУРЕНИЕ Опытный врач быстро определяет курильщика по качеству кожи. Она имеет небольшой сероватый оттенок. Токсичные вещества из дыма замедляют выработку коллагена: кожа быстро теряет тонус, появляются морщины вокруг глаз и рта.

РЕШЕНИЕ: Попробовать бросить курить.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДЕМАКИЯЖ

Частички тонального крема или пудры, не смытые перед сном, могут провоцировать воспаления. Поры обязательно должны быть чистыми. Остатки макияжа провоцируют и образование черных точек – камедонов, которые могут беспокоить довольно долго.

РЕШЕНИЕ:. «Оптимальный алгоритм очищения вечером, – говорит врач-дерматолог Елена Тепликова. -– мицеллярная вода или бифазное средство для снятия макияжа, далее – гель или пенка для умывания и тоник по типу кожи».

​КРЕМ НЕ ВПИТЫВАЕТСЯ В КОЖУ

Если вы умываетесь перед сном, потом небрежно назмазываете крем и падаете лицом в подушку, результат таких манипуляций для кожи - практически нулевой.

РЕШЕНИЕ: Для того чтобы средство выполняло свою функцию, вбивайте его массажными движениями как минимум за 30 минут до сна. Идеальный вечерний уход для возрастной кожи, должен состоять из сыворотки и крема. Даем сыворотке 15-20 минут на то, чтобы впитаться, и наносим крем. И ждем еще полчаса, прежде чем лечь в постель.

УХОД НЕ СООТВЕТСТУЕТ ВОЗРАСТУ

Если вы пользуетесь косметикой, которую нежно любили в юности, не удивляйтесь, что количество морщин не уменьшается.

РЕШЕНИЕ: После 45 лет стоит подумать о курсе лимфодренажного массажа, который нормализует мышечный тонус лица. Обратите внимание на средства с фитоэстрогенами и патчи с пептидами, эти средства помогут уменьшить «гусиные лапки» у глаз. С неглубокими морщинками отлично справляется биоревитализация, а легкие филлеры на основе гиалуроновой кислоты корректируют и более заметные возрастные изменения. Инъекции коллагена или гидроксиапатита кальция помогут убрать носогубные складки и заполнить глубокие морщины. А заломы на лбу эффективнее всего корректировать ботулотоксином.

ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ SPF – ЗАЩИТУ

То, что в холодное время года или непогожий день наносить необязательно- миф. Облака снижают интенсивность ультрафиолетового излучения всего на .: А морозный ясный день в средней полосе России ультрафиолетовый индекс может достигать 6-7 единиц из 12 возможных.

РЕШЕНИЕ: Использовать SPF-защиту после утреннего крема и до тонального покрытия с фактором защиты 10-15 единиц и зимой.