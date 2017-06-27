Поведение котов: как его понять?

Котики – неизменный хит соцсетей. Но в жизни они часто не такие милые, как на картинках. Почему?

Многие думают, что и кошка, и котпросто обязаны мурлыкать, ласкаться и выделывать умильные фокусы. А заведя зверюшку, обнаруживают, что мурлыкать она не хочет, гладить себя не дает и еще вместо лотка использует диван. В итоге одни хозяева живут в постоянной борьбе, зарабатывая неврозы себе и животному, другие сдаются и избавляются от питомца. На самом деле, общение с котиком может и должно радовать. Просто нужно понять его потребности и не навязывать ему своих представлений о жизни.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

Самое распространенное и, пожалуй, самое травматичное для кошки мнение: «Если кот не слушается, значит, он хочет доминировать. Возьмите его за шкирку, потрясите, ткните носом! Шипит и пытается оцарапать, укусить? Отшлепайте его!» Этими рекомендациями пестрит интернет и некоторые книги. На самом деле,термин «доминирование» (то есть демонстрация лидерства через позы и поведение) пришло из кинологии, хотя и там к нему обращаются все реже. А к кошкамон вообще неприменим.

«Кошка в природе – одинокий охотник. Коты не охотятся стаей, в отличие от собак, поэтому им не нужна организация и распределение ролей, – объясняет фелинолог Олеся Успенская,– Соответственно, невозможно показать кошке, кто в доме хозяин, она просто не понимает, что такое управление и подчинение».

Означает ли это, что кошке или коту вообще никто не нужен?Нет, конечно.Они нуждаются в близком существе, которому можно доверять и рядом с которым можнорасслабиться.И это существо для кошки – вы, во всяком случае, пока не начинаете «воспитывать».

Кто будет охранять мой сон? Домашние кошки произошли от диких степных кошек. Это мелкие хищники, у которых множество естественных врагов. В отличие от лесных котов и кошек, степные не могли спрятаться на дереве. Поэтому предки наших котов и кошек собирались группами для совместного отдыха. Пока одни спят, другие караулят, а потом меняются ролями. Домашние кошки заточены под ту же систему взаимоотношений: важно, не кто тут главный, а взаимная симпатия, которая обеспечивает безопасность. Кстати, если кот приходит спать рядом с вами, - это высшая форма симпатии и доверия.

ПОЧЕМУ ОН ЭТО ДЕЛАЕТ?

У всего, что делает ваш кот, есть свои причины. Но пытаясь понять их на основе своих человеческих представлений о нормах и порядке, мы часто попадаем впросак. Следствием становятся разнообразные претензии к питомцам. С помощью эксперта разбираем самые распространенные из них.

1. «Он не дает брать себя на руки и гладить!» Конечно, во многом это зависит от личного опыта кота. Если котенком кто-то взял его на руки и швырнул, придется потрудиться, приучая кота к рукам. «Еще многоезависит от того, как именно вы его берете и гладите, – объясняет Олеся Успенская. – Ни одному коту не понравится, если его хватают на руки, нависая всем телому него над головой. То же самое и с поглаживанием – многие гладят питомца, занося руку над головой спереди и слишком сильно давя. Это для кошек категорически некомфортно».Еще коты не любят, когда на них смотрят в упор и приближают лицо вплотнуюк его мордочке. В природе все это– признаки агрессии, поэтому кот стремится сбежать либо укусить.

КАК ПРАВИЛЬНО? Берите кота на руки мягко, плавно, слегка отвернувшись.. Большинству кошек нравятся легкие почесывания ниже щек и у основания ушей.

2. «Он без конца мяукает и не дает прохода, когда мы приходим с работы!»

Причиной этого может быть порода вашего кота. «Восточная группа пород – сиамские, тайские, ориентальные, абиссинские, сомали и многие другие кошки – исторически были храмовыми кошками, – рассказывает наш фелинолог. –Они привыкли быть в постоянном контакте друг с другом и человеком». Поэтому восточная кошка больше нуждается в общении, чем, например, сибирская. Это же касается сфинксов, курильских бобтейлов, мейнкунов, британских и шотландских кошек. Если вы целый день на работе, соскучившаяся за день зверюшка вечером от вас не отстанет!

Кот будет принимать бурное участие в ваших делах. Куда бы вы ни пошли, бежать туда же, залезать в шкаф или на стол перед вами, трогать лапой то, что вы берете, хватать и уносить вашу косметику или печенье с тарелки. Восточные породы еще и очень «разговорчивы»–все комментируют, издавая куда больше звуков, чем традиционное мурлыкание и мяуканье. Это для них нормально!

КАК ПРАВИЛЬНО? Если для вас все это утомительно, заведите более самодостаточную породу – сибирскую, норвежскую лесную, саванну.

3. «Он кусает нас за руки и цепляется за ноги!»Это игровое поведение, которое развили и подкрепили, либо вовремя не убрали сами хозяева. Многие любят пугать котенка «злой рукой» – растопырив пальцы и делая нападающие движения: бросающийся на руку котенок выглядит умильно. Но подрастая, онсохраняет представление о руках и ногах человека как об игрушках, в которые очень весело вцепляться.

КАК ПРАВИЛЬНО? Даже если котик случайно принял вашу руку или ногу в мохнатом носке за объект игровой охоты, не пускайте дело на самотек. «Замрите и резко фыркните «Пфы!», так кошка-мама воспитывает своих детей, – объясняет Олеся Успенская. – Кот остановится (если нет, значит, «Пфы!» было недостаточно звучным). Тут же уберите руку и сразу же – это важно – подсуньте игрушку-удочку, дразнилку, мягкую игрушку, на худой конец, носок или какую-нибудь тряпочку. Потому что инстинкт играть от запрета не исчезнет, его надо перенаправить».

4. «Он не понимает, что нельзя лазить на стол!» Залезать или запрыгивать повыше, откуда хорошо все видно еще один природный инстинкт кошек. А если там еще стоят всякие интересные предметы, как на кухонном или письменном столе!..Прогонять и ругать - не вариант, так как негатив будет связан с вами, а не с местом или действием самого кота.

КАК ПРАВИЛЬНО? Не хотите, чтобы кот занимал стол? В каждом помещении квартиры заведите полки или подобные поверхности выше стола. Например, на кухне кошки с удовольствием меняют стол на холодильник. «Можно еще попробовать связать со столом негативные ощущения для кота, – говорит Олеся Успенская. – Это, кстати, касается любого места, куда вы не хотите, чтобы он лазал. Обработайте «запретную зону» по периметру ароматическими маслами, которые котам не нравятся (цитрусовыми, например) или отпугивающим спреем для кошек. Другой вариант – при совершении нежелательного действия брызнуть на кота водой из пульверизатора или водяного пистолета. Однако кошки не дураки и обычно быстро соображают, что мокрое в морду летит только при хозяине. Опять-таки многое зависит от конкретного животного: кто-то перестанет лазить на стол, а кто-то будет бояться даже заходить на кухню.

5. «Он сходил мимо лотка, я его наказал, а он мне в отместку нагадил на кровать!» Если кошка ни с того ни с чего начинает ходить не в лоток, а в другие места, в первую очередь следует исключить заболевания мочеполовой системы иобратиться к ветеринарному врачу. «Бесполезно проводить коррекцию так называемой комнатной нечистоплотности, если животному дискомфортно ходить в туалет, – объясняет наш фелинолог. – Чувствительным кошкам, кроме того, дискомфортна смена наполнителя. Или, по их мнению, лоток стоит на слишком видном месте – тогда можно приобрести закрытый туалет в виде домика». Коты не умеют обижаться и тем более мстить,это миф. Но если вы отругали или отшлепали зверя, он может решить, что ваши действия связаны с тем, что вы увидели лужу/кучку. Не в неположенном месте увидели, а вообще увидели! Тогда кот будет это делать там, где выне увидите. Мягкая мебель, шкаф, одежда – отличное место для туалета, с точки зрения кота: все впитывается и вдобавок надежно спрятано. И еще один момент учтите: чем выше уровень стресса у кошки, тем на более высокое место она старается ходить в туалет.

КАК ПРАВИЛЬНО? Важно, чтобы кошка имела доступ к лотку в любой момент. Неуверенная в себе кошка может воспринять как закрытие доступа к лотку, например, развалившуюся поперек дороги собаку или другую кошку. Специалисты вообще рекомендуют поставить кошачьи туалеты в количестве «число кошек в доме плюс 1». То есть даже для одного кота должно быть 2 лотка. Однако все индивидуально: две и даже три кошки прекрасно могут обходиться одним-единственным большим туалетом.