Привычка ходить босиком улучшает моторные навыки ребенка

В этом убедились ученые из Университета Зах в Германии. Они провели двигательные тесты среди 810 детей и подростков (6-18 лет) из сельских районов Западной части Южной Африки и городских районов северной Германии. У участников оценивали три показателя – умение балансировать, прыжок в длину и 20-метровый спринт. Оказалось, что африканские дети, привыкшие ходить босиком, набрали значительно больше баллов по первым двум пунктам по сравнению со своими вечно обутыми товарищами. Различия были особенно заметны у детей 6-10 лет. Исследование подтвердило гипотезу о том, что развитие основных моторных навыков в детстве зависит от регулярной практики хождения босиком. Конечно, полностью отказаться от обуви невозможно, но н ничто не мешает нам и нашим детям ходить босиком хотя бы дома.

Опубликовано: 17 сентября 2018 г.