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Привычка ходить босиком улучшает моторные навыки ребенка

Опубликовано: 17 сентября 2018 г.

В этом убедились ученые из Университета Зах в Германии. Они провели двигательные тесты среди 810 детей и подростков (6-18 лет) из сельских районов Западной части Южной Африки и городских районов северной Германии. У участников оценивали три показателя – умение балансировать, прыжок в длину и 20-метровый спринт. Оказалось, что африканские дети, привыкшие ходить босиком, набрали значительно больше баллов по первым двум пунктам по сравнению со своими вечно обутыми товарищами. Различия были особенно заметны у детей 6-10 лет. Исследование подтвердило гипотезу о том, что развитие основных моторных навыков в детстве зависит от регулярной практики хождения босиком. Конечно, полностью отказаться от обуви невозможно, но н ничто не мешает нам и нашим детям ходить босиком хотя бы дома.

Опубликовано: 17 сентября 2018 г.

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Консерванты: только вред или необходимость? «Современный обученный покупатель знает, что настоящий продукт не может храниться недели и месяцы. Это неестественно. Чистый продукт является благодатной средой для развития вредных организмов. А если они не развиваются, если продукт не портится – значит, с ним что-то не то. Значит, производитель добавил туда какую-то химию.»
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