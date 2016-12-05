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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

ПРИВИКА ОТ ГРИППА, СЭР!

Быть или не быть прививке от гриппа? Я позволяю себе перефразировать Шекспира исключительно по одной причине – значимость ответа на этот вопрос для многих так же важен как философские искания датского принца.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 5 декабря 2016 г.
Тэги: вирусы и инфекции

Еще 15 лет назад можно было сказать, что роль прививки от гриппа преимущественно социальная: помогает избежать распространения эпидемии, снизить число заболевших, а, значит, потери работодателей. Хотя для детей и пожилых у которых риск умереть от гриппа и его осложнений ощутимо выше, и тогда она была необходима..

Ситуация изменилась не так давно, когда нас начали «навещать»  мутанты – птичьи, свиные, да и человеческие штаммы вируса, сумевшие приобрести особые патогенные свойства. Прошлогодняя эпидемия в Украине и Санкт-Петербурге наглядно показала, что определенный штамм вируса может вызывать осложнение в виде пневмонии у 20% заболевших, и переживают её далеко не все.

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Чего не хватает организму?

Поэтому прививка от гриппа приобретает особую важность. Учитывая, что в большинстве случаев, разрабатывая новый вид вакцины, ученые почти всегда угадывают каким станет вирус в этом эпи-сезоне, она может реально защитить от самых опасных «гриппозных мутантов».

Чтобы понять когда лучше прививаться, используем любимый метод Шерлока Холмса  - дедукцию. На выработку антител необходимо от 2 до 4 недель после инъекции. То есть через 2 недели организм уже будет защищен от вируса, и даже если болезнь разовьется, то будет протекать легче, а через 4 недели сформируется полноценная защита, гарантирующая незаражение или стертую форму заболевания без осложнений. Прививка не вечна: защитные свойства после подъема уровня антител сохраняются около 6 месяцев. Еще один важный момент, прививку обязательно необходимо сделать до начала эпидемии в регионе, то есть до тех пор, пока уровень заболеваемости не будет выше  50%  стандартного уровня  эпидемии.  

Время возникновения эпидемий по стране разное, например в 2015 году эпидемия пришла в Санкт-Петербург в декабре, а до Москвы добралась только к середине февраля. Первые удары эпидемии чаще всего принимают Восточные и Западные области страны: Калининградская область, Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока. Но раньше середины ноября эпидемия гриппа не начинается нигде. Позднее начало эпидемии может быть зарегистрировано даже в начале марта, это чаще относится к центральным регионам страны, а к апрелю гарантировано все завершается.

Получается, что оптимальный месяц для прививки – это октябрь. К ноябрю защита от вируса станет полноценной, а эффективность вакцины снизиться только перед майскими праздниками, когда об эпидемии гриппа уже забывают.

Так что кто куда, а я прививаться!

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 5 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №10 2016 Журнал "Здоровье" №10 2016
Журнальный заголовок: "ПРИВИКА ОТ ГРИППА, СЭР!"

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