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Витамин D в начале весны

Бледно-зелёные лица, усталые взгляды – люди утомились от зимы. У кого-то вид посвежее: это те счастливчики, которые могут себе позволить кусочек лета посреди зимы – улететь на пару недель в тёплые края, откуда возвращаются посвежевшие и похорошевшие. И одна из причин – в том, что под солнцем они заряжаются витамином D. Что же делать тем, кому приходится зимовать без передышки?
Автор: Екатерина Антропова
Опубликовано: 13 марта 2019 г.

Для чего нужен витамин D

Среди его основных функций – помощь в усвоении кальция, то есть витамин D это, прежде всего, здоровые и крепкие кости и зубы. Кроме того, он принимает участие в формировании иммунной защиты и противостоит ряду кожных заболеваний, таких, как псориаз. Также предполагается, что витамин D участвует в размножении клеток и выработке ряда гормонов.

Витамин или гормон?

Среди специалистов нет единого мнения, что такое витамин D – так, многие биохимики с уверенностью причисляют его к гормонам.  Потому, что, с одной стороны, мы можем получать его из пищи, как и другие витамины, а с другой стороны, наши тела способны вырабатывать его самостоятельно, как происходит с гормонами.  Главное условие выработки -  находиться на солнце. Если подставить лицо солнечным лучам хотя бы на 15 минут в день,  суточная потребность в витамине D будет обеспечена (по некоторым оценкам она составляет 400 единиц в день).

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В порядке ли ваш обмен веществ?

Погреться на солнышке – самый простой и естественный способ пополнить запасы витамина D. Но и в солнечных странах, таких, как Индия и Китай, население страдает от его нехватки: так, в этих странах высоки показатели рахита среди детей (это заболевание часто развивается из-за недостатка витамина D). Причина в неблагоприятной экологической обстановке: многие китайские и индийские города так загазованы, что спектр солнечных лучей, под воздействием которого тело вырабатывает нужный витамин, не проникает сквозь смог. Кроме того, свою роль играет бедность и невозможность компенсировать нехватку витамина D с помощью питания.

А что у нас

Россия относится к странам, которые сталкиваются с недостатком солнечного света – и, следовательно, солнечного витамина. Именно поэтому в советское время почти каждого детсадовца в принудительном порядке потчевали  рыбьим жиром, содержащим этот витамин. Впрочем, есть и более аппетитные продукты, помогающие восполнить его дефицит:

  • Жирная рыба
  • Яичные желтки
  • Икра
  • Сливочное масло
  • Растительные и животные жиры
  • Грибы
  • Молочные продукты

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Однако, увы, даже если до предела укомплектовать этими продуктами свой рацион, полностью потребность в витамине D это не удовлетворит. Поэтому выходом могут стать сеансы ультрафиолетового излучения и приём витамина D в качестве витаминного комплекса – разумеется, под присмотром специалиста. Подробнее с витаминной азбукой можно познакомиться здесь.

 

 

 

Автор: Екатерина Антропова
Опубликовано: 13 марта 2019 г.

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