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Правда ли, что у бегемота красный пот?

Миф про кровавый пот бегемота появился в древнем Египте. Вспотевший бегемот действительно выглядит пугающе: его тело покрывают капельки красноватой жидкости.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 8 июня 2017 г.
Тэги: экология

Этот «кровавый пот» является маслянистым секретом многочисленных кожных желез, который способствует предохранению кожи от жгущих солнечных лучей во время выхода бегемота на сушу. В жаркий день поверхность кожи бегемота покрывается таким потом, в основе которого - пигмент красного и оранжевого цвета. Молекулы этого пигмента обладают способностью поглощать ультрафиолет, тем самым защищая клетки кожи от повреждения. С этой же физиологической особенностью связано наблюдение о розовом молоке бегемота. На самом деле кормящая бегемотиха-мать выделяет самое обычное молоко, но смешиваясь с ее потом, оно приобретает необычный розовый оттенок.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 8 июня 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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