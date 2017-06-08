Правда ли, что у бегемота красный пот?

Миф про кровавый пот бегемота появился в древнем Египте. Вспотевший бегемот действительно выглядит пугающе: его тело покрывают капельки красноватой жидкости.

Этот «кровавый пот» является маслянистым секретом многочисленных кожных желез, который способствует предохранению кожи от жгущих солнечных лучей во время выхода бегемота на сушу. В жаркий день поверхность кожи бегемота покрывается таким потом, в основе которого - пигмент красного и оранжевого цвета. Молекулы этого пигмента обладают способностью поглощать ультрафиолет, тем самым защищая клетки кожи от повреждения. С этой же физиологической особенностью связано наблюдение о розовом молоке бегемота. На самом деле кормящая бегемотиха-мать выделяет самое обычное молоко, но смешиваясь с ее потом, оно приобретает необычный розовый оттенок.