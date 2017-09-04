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Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Правда ли, что трудоголизм - это болезнь?

Может быть, трудоголики просто больны?
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 11 сентября 2017 г.
Тэги: улучшение качества жизни, чувства и эмоции

Такая точка зрения имеет право на существование. Психологи давно заметили сходствотрудоголизма с другими типами зависимости. По сути, трудоголизм – это то же бегство от реальности, что и алкоголизм, и наркомания, только в данном случае измененное состояние достигается не с помощью бутылки, а посредством фиксации на трудовой деятельности.Жажда полного растворения в работе может быть признаком более глубоких психологических или эмоциональных проблем.У трудоголиков часто возникают психиатрические симптомы, свойственные синдрому дефицита внимания и гиперактивности, тревоге и депрессии. Может нарушаться способность к сочувствию (эмпатии). Словом, как трудоголизм приводит человека к психическим проблемам, так и проблемы к трудоголизму.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 11 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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