Правда ли, что трудоголизм - это болезнь?

Может быть, трудоголики просто больны?

Такая точка зрения имеет право на существование. Психологи давно заметили сходствотрудоголизма с другими типами зависимости. По сути, трудоголизм – это то же бегство от реальности, что и алкоголизм, и наркомания, только в данном случае измененное состояние достигается не с помощью бутылки, а посредством фиксации на трудовой деятельности.Жажда полного растворения в работе может быть признаком более глубоких психологических или эмоциональных проблем.У трудоголиков часто возникают психиатрические симптомы, свойственные синдрому дефицита внимания и гиперактивности, тревоге и депрессии. Может нарушаться способность к сочувствию (эмпатии). Словом, как трудоголизм приводит человека к психическим проблемам, так и проблемы к трудоголизму.