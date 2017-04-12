Правда ли, что склонность к изменам предопределена генетически?

Безусловно, по крайней мере, частично склонность к изменам «прописана» в нашем геноме.

В 2010 году ученые из США нашли зависимость между длиной гена рецептора к дофамину и сексуальным поведением. В этом гене помимо кодирующей части, ответственной за выработку белка, есть еще и некодирующая часть, размеры которой варьируют у разных людей. Люди, несущие в своём геноме длинную некодирующую часть, гораздо более склонны к изменам и промискуитету, чем люди с короткой. Чтобы выявить этот феномен, ученые сопоставили длину гена рецептора к дофамину и результаты опроса о сексуальном поведении у 180 человек. Помимо этого исследования существуют и другие свидетельства в пользу существования связи между генотипом и активностью на любовном фронте.