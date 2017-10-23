Правда ли, что с возрастом молоко хуже усваивается организмом?

Отвечаем на самые популярные вопросы читателей "Здоровья".



Действительно, непереносимость лактозы (основного сахара, содержащегося в молоке и молочных продуктах) чаще встречается у взрослых, чем у детей. С возрастом снижается уровень фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы до глюкозы и галактозы. Существует любопытная теория, согласно которой непереносимость лактозы является ничем иным, как эволюционным приспособлением. Судите сами, с точки зрения экономии ресурсов, организму выгодно поберечь силы и перестать вырабатывать то, что уже не является жизненно необходимым. А для нас, людей, питание молоком является критичным только в первый полгода-год жизни. По сути, использовать молоко в пищу стали не так давно - с неолита.