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Еда / Здоровое питание

Правда ли, что с возрастом молоко хуже усваивается организмом?

Отвечаем на самые популярные вопросы читателей "Здоровья".
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 24 октября 2017 г.

Действительно, непереносимость лактозы (основного сахара, содержащегося в молоке и молочных продуктах) чаще встречается у взрослых, чем у детей. С возрастом снижается уровень фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы до глюкозы и галактозы. Существует любопытная теория, согласно которой непереносимость лактозы является ничем иным, как эволюционным приспособлением. Судите сами, с точки зрения экономии ресурсов, организму выгодно поберечь силы и перестать вырабатывать то, что уже не является жизненно необходимым. А для нас, людей, питание молоком является критичным только в первый полгода-год жизни. По сути, использовать молоко в пищу стали не так давно - с неолита.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 24 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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