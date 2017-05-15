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Правда ли, что появились ГМО-люди?

Формально, правда. Китайские ученые впервые генетически модифицировали клетки человеческого организма, так что один ГМО-человек в мире уже существует.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 15 мая 2017 г.
Тэги: высокие технологии, нанотехнологии

В геном клеток иммунной системы, практически безнадежного пациента, страдающего агрессивной формой рака легких внедрили специальный участок, ответственный за улучшение распознавания раковых клеток, которые умеют обманывать иммунные клетки и прятаться от них. Проведенная генная модификация иммунных клеток позволила им распознавать раковые клетки с большой эффективностью. И когда их поместили обратно в организм пациента, они начали уничтожать опухоль. Дальнейшие клинические испытания этого чудо-метода уже в ближайшее время позволит узнать, на что могут рассчитывать ГМО-люди.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 15 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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