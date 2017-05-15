Правда ли, что появились ГМО-люди?

В геном клеток иммунной системы, практически безнадежного пациента, страдающего агрессивной формой рака легких внедрили специальный участок, ответственный за улучшение распознавания раковых клеток, которые умеют обманывать иммунные клетки и прятаться от них. Проведенная генная модификация иммунных клеток позволила им распознавать раковые клетки с большой эффективностью. И когда их поместили обратно в организм пациента, они начали уничтожать опухоль. Дальнейшие клинические испытания этого чудо-метода уже в ближайшее время позволит узнать, на что могут рассчитывать ГМО-люди.
Опубликовано: 15 мая 2017 г.
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"
Комментарии