Действительно, по разным данным от 15 до 30% всех мужчин знаком хотя бы один из симптомов беременности, когда их жена находилась в интересном положении (утренняя тошнота, изменение вкусовых пристрастий, резкая смена настроения). Этот феномен получил название синдрома Кувад, что в переводе с французского звучит, как синдром «высиживания яиц». Ощущать эти симптомы мужчина начинает уже в первом триместре, во втором они временно пропадают, а затем – ближе к родам, а иногда и после рождения ребенка, разгораются с новой силой. Точная причина этого неизвестна, но основными подозреваемыми являются гормоны. Есть данные, что у ожидающих прибавления в семье мужчин снижается уровень тестостерона, а концентрация «женских» гормонов: эстрогена, окситоцина и пролактина, наоборот, увеличивается. С последним вообще казусная история. Зачем мужчинам пролактин, необходимый для выработки молока, не очень ясно. Но факт остается фактом: у многих мужчин он остается стабильно высоким в первые полгода после рождения ребенка (а у некоторых даже увеличивается грудь и набухают соски).
Семья / Мужской вопрос
Правда ли, что некоторые мужчины испытывают симптомы беременности
по разным данным от 15 до 30% всех мужчин знаком хотя бы один из симптомов беременности
Опубликовано: 23 апреля 2018 г.
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