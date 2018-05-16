Правда ли, что можно помнить о несуществующих событиях

Правда. В психологии этот феномен называется конфабуляцией или ложным воспоминанием.

Обычно они возникают у пожилых людей или при психических заболеваниях, когда реальные события «проваливаются» в памяти, а возникшие пустоты заполняются вымышленными. Лже-воспоминания могут «нарисоваться» и у абсолютного здорового молодого человека, когда тот неосознанно подменяет истинные воспоминания о травмирующем опыте на более безобидные. Это своего рода защитная реакция организма. Ложные воспоминания можно внушить. Этот прием используют психотерапевты, чтобы помочь пациенту переоценить событие, вызвавшее отрицательные эмоции.

Опубликовано: 29 мая 2018 г.