Обычно они возникают у пожилых людей или при психических заболеваниях, когда реальные события «проваливаются» в памяти, а возникшие пустоты заполняются вымышленными. Лже-воспоминания могут «нарисоваться» и у абсолютного здорового молодого человека, когда тот неосознанно подменяет истинные воспоминания о травмирующем опыте на более безобидные. Это своего рода защитная реакция организма. Ложные воспоминания можно внушить. Этот прием используют психотерапевты, чтобы помочь пациенту переоценить событие, вызвавшее отрицательные эмоции.
Теория и практика / Психический комфорт
Правда ли, что можно помнить о несуществующих событиях
Правда. В психологии этот феномен называется конфабуляцией или ложным воспоминанием.
Опубликовано: 29 мая 2018 г.
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