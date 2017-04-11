Правда ли, что алкоголь может спасти жизнь?

Как ни парадоксально, но это так. Рассказываем, в каких случаях.

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Например, при отравлении метанолом алкоголь служит «живой водой» для умирающего.Метанол по внешним признакам напоминает обычный этиловый спирт, на основе которого производится большинство крепкого алкоголя. Львиная доля отравлений метанолом возникает из-за его использования в составе спиртных напитков. Метанол и продукты его распада в организмеотносятся к сильнодействующим ядам, действующим на нервную и сосудистую системы. Если не принять меры, пострадавший слепнет и впадаетв кому из-за отёка мозга, за которой следует смерть. В ходе первой помощи, помимо промывания желудка и обильного питья, врачи часто «угощают» пострадавшего большим количеством медицинского этилового спирта. Дело в том, что этиловый и метиловый спирты в процессе переработки организмом задействуют одинаковые ферменты и рецепторы. Продукты распада этилового спирта имеют низкую токсичность в сравнении с метанолом – этим обосновано его применение в качестве антидота.Молекулы этилового спирта гораздо быстрей, чем молекулы метанола, связываются с расщепляющими их ферментами, тем самым спасая организм от крайне токсичных продуктов распада последнего. Забавно, что в одном из эпизодов сериала «Доктор Хаус» главный герой лечил пациента, решившего расстаться с жизнью через отравление метанолом, напившись вместе с ним до чертиков.