Потеря голоса

Зима – прекрасна, но коварна для таких активных людей как я. Поэтому на свой веселый день рождения я получила в подарок «месяц без голоса».

Эксперт: Марина Тетёрина, оториноларинголог, кандидат медицинских наук.

Вот это праздник!

Я всегда завидовала людям, родившимся летом, – они могут отмечать день рождения на природе, у них для этого столько возможностей. А у меня в феврале вариантов немного – ресторан, боулинг, домашняя вечеринка.

Но муж решил меня порадовать – арендовал домик в загородном парк-отеле, куда мы позвали всех друзей. В нашем распоряжении был мангал, баня, каток на замерзшем озере, гора для катания на санках.

Мы отрывались по полной, как малые дети: играли в салки, катались с горы, пели песни, смеялись. Почти все время проводили на улице, хотя было довольно морозно. Но мы, разгоряченные напитками и весельем, этого не замечали. Завершили вечер в парной с чаем и тортом. «Праздник удался», - подумала я, засыпая.

Утром, я поняла, что першит в горле. Ну, вот, простудилась или насмеялась. Друзья смотрели с сочувствием: мы все кричали и хохотали на морозном воздухе, но заболела я одна. Может, я слишком легко была одета и часто выбегала из домика без шапки... Температуры у меня не было, поэтому я стала «лечиться» чаем - чередовала травяной с облепиховым, добавляя мед. У нас был еще один вечер посиделок в кругу друзей. Мне осипшей помолчать бы, но я говорила больше всех. В итоге договорилась до того, что мой голос, скрипя и шипя, окончательно пропал. Утром следующего дня я могла только шевелить губами и объясняться жестами.



Комментарий эксперта:

- Осиплость голоса – симптом, который может стать первым признаком как банальных, так и серьёзных заболеваний. Чаще всего при потере голоса ставят диагноз ларингит. Есть также более легкая форма - фарингит, когда воспалена только слизистая оболочка глотки. Симптомы этих заболеваний – боль в горле, першение, саднение, изменение голоса вплоть до его полной потери. Причинами могут быть вирусные инфекции, переохлаждение, употребление холодных напитков, а также голосовые нагрузки - в таких случаях говорят «сорвал голос». В этом случае слишком активная работа связок вызывает в складках асептическое (безмикробное) воспаление - проблема хронического механического ларингита бывает у людей, вынужденными много говорить. В таком случае надо дать голосовым складкам несколько дней полного покоя, то есть помолчать.

Также нередко голос становится осипшим после курения и употребления алкоголя - увеличивается выделение слизи, которая «забивает» голосовую щель и в складках развивается воспаление. Особенно часто голос садится у тех, кто сам не курит, но весь вечер провёл в накуренном помещении или с кальяном.



Ларингит - острый или хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке гортани и голосовых связках.



Карета превратилась в тыкву

Я чувствовала постоянное першение и жжение, сильно кашляла, температура поднялась до 38 градусов. Весь день воскресенья я лечилась проверенными народными средствами. Разводила в стакане с теплой водой соль и соду с капелькой йода – полоскала горло. Потом полоскала горло прополисом с календулой. Пила чай с лимоном и медом. Когда температура отступила, прогулялась с мужем до аптеки, где купила лекарства от кашля и для горла.

В понедельник утром молчаливая и смиренная я сидела у врача, который сообщил, что на день рождения я получила в подарок острый ларингит, который сопровождается потерей голоса. Он сразу предупредил, что голос вернется ко мне не раньше, чем через неделю.

Я всегда думала, что потеря голоса и ларингит являются проблемой людей, чья работа связана с использованием голосовых связок, – певцов, актеров, учителей и телеведущих. Но оказалось, что подобное происходит на фоне вирусных инфекций – ОРВИ, гриппа, или, как в моем случае, ангины.

Оториноларинголог взял мазок с моих миндалин, чтобы установить причину заболевания. А пока велел не переохлаждаться, избегать перепадов температур и голосовых нагрузок, не употреблять охлажденные напитки. В качестве лечения, если нет температуры, назначил ингаляции – лекарственные и из отваров и настоев трав, полоскания и теплое питье – молоко с медом и минеральную воду без газа.



Комментарий эксперта:

- Воспалительные заболевания ЛОР-органов нередко сопровождаются развитием ларингита. Если вовремя не начать лечение, он может перейти в хроническую форму. А безобидная на первый взгляд охриплость и сухость слизистой оболочки горла могут положить начало серьезному заболеванию, например, аденовирусной инфекции. Поэтому важно показаться врачу.

В зависимости от стадии и выраженности воспалительного процесса назначают ингаляции лекарственных веществ через небулайзер, различные противовоспалительные и антисептические спреи, растворы, физиолечение. Рекомендуется обильное негорячее питье. Осиплость голоса может долгое время сохраняться даже на фоне лечения.



Афония (от греч. aphonia – «утрата голоса») – отсутствие звучного голоса при сохранении шепотной речи, иногда с примесью дребезжащих включений. Возникает на фоне острого или хронического ларингита. Дисфония - неполное отсутствие или расстройство голоса



Молчание – золото

К сожалению посидеть дома молча за книжечкой и чаем у меня возможности не было, надо было выходить на работу. Мало того, моя работа страховым консультантом - это постоянное общение с людьми. Надо было как можно скорее начать говорить, но заниматься разведением растворов для полоскания, а потом полоскать горло на работе ужасно неудобно. Поэтому спасением для меня стало сухое полоскание горла в виде таблеток для рассасывания с йодом и морской солью.

Врач научил меня делать гимнастику для восстановления голоса: не спеша вдыхать через рот на счет 4, задержать дыхание на пару секунд и медленно выдохнуть через нос. Потом прерывисто в два приема резко вдыхать через рот, а затем так же выдыхать через нос.

Почти месяц у меня сохранялась легкая хрипотца. Кому-то это даже казалось сексуальным. Конечно, обидно было получить такой подарок на день рождения, но я о проведенном времени не жалею. Еще много дней подряд мы с мужем вспоминали эти два дня, смотрели фото и смеялись. Мы решили, что обязательно поедем туда еще раз, только теперь будем теплее одеваться.



Комментарий эксперта:

– Лечение заболеваний, связанных с потерей голоса, должно проходить под контролем специалиста, иначе болезненные симптомы перейдут в хроническую форму. Если осиплость голоса сохраняется более одно месяца, то это говорит об изменении голосовых складок, их утолщении, появлении полипов, узелков и т. д. Эти симптомы сопровождаются частыми изменениями голоса, сухим кашлем даже после незначительной голосовой нагрузки. Тогда необходимо полное обследование: ларингоскопия при помощи эндоскопов, стробоскопия, консультация фониатра.

При обострении заболевания важно сохранять голосовой покой, чтобы избежать нагрузки на воспаленные голосовые складки, дать возможность им полностью восстановиться. Важно отказаться от сигарет, алкоголя, острых блюд, крепкого кофе и чая. При хроническом ларингите врач-фониатр поможет подобрать курс упражнений, направленных на восстановление голоса.



Опубликовано: 12 ферваля 2019 г.