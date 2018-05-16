Поставить на предохранитель

Контрацепция для тех, кому за 40 нужна не меньше, чем в молодости. И у нее есть свои важные особенности.

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ

В 40-50 лет у женщин наступает вторая молодость. Дети уже выросли. Внуки либо еще не появились, либо строго дозированы –молодые родители уже не требуют от бабушек немедленно выйти на пенсию, а с благодарностью принимают воскресную помощь. Здоровье, слава достижениям современной медицины, позволяет путешествовать, работать, заниматься спортом, любить и жить в свое удовольствие. И живут, и любят. Да так, что, по данным Росстата, на долю женщин в возрасте 35 лет и старше приходится больше абортов, чем у 15-19-летних. Совсем молоденьких подводит незнание элементарных способов предохранения. А зрелые дамы часто вообще не подозревают, что могут забеременеть!

Да, после 35 лет фертильность начинает снижаться, однако средний возраст наступления менопаузы в нашей стране – около 50 лет. До 40 лет она наступает лишь у 1% женщин, в возрасте от 40 до 45 лет – еще у 5%. А у всех остальных нет причин считать, что они не могут зачать ребенка. При этом если 18-летняя барышня в случае задержки тут же побежит в аптеку за тестом на беременность, то 45-летняя и бровью не поведет – у нее и так бывают задержки. А ведь и беременность, и роды, и аборт даются в элегантном возрасте куда сложнее, чем в юности. Словом, полагаться на возраст как на фактор контрацепции – мягко говоря, неразумно. А на что можно рассчитывать?

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ

Старые добрые барьерные методы контрацепции могут преподнести зрелой женщине сюрпризы. С одной стороны, смазка, которой покрыто резиновое изделие №2, компенсирует сухость во влагалище, от которой страдают многие дамы после сорока. С другой, если мужчина – ровесник женщины или старше ее, велика вероятность, что в силу возраста он уже страдает от проблем с эрекцией. Презерватив может усугубить ситуацию, и воспользоваться им по назначению не представится шанса.

Менее распространенный вариант барьерной контрацепции – спермициды, или вещества, разрушающие сперматозоиды. Препараты выпускают в форме свечей, кремов и таблеток, их нужно вводить во влагалище за 10-15 минут перед половым актом. «Работает» спермицид 1-2 часа, однако если сразу после оргазма вы побежали в душ, это сведет на нет всю контрацептивную мощь средства. Кроме того, нужно помнить железное правило: каждому акту любви – по свечке.

К сожалению, многим женщинам после сорока этот метод вообще не подходит. В перименопаузе во влагалище происходят атрофические изменения. Слизистая оболочка истончается, становится менее эластичной. Спермициды могут вызывать зуд, жжение и другие неприятные симптомы, любви и хорошему настроению не способствующие. Хотя попробовать все же стоит – особенно тем, кто занимается сексом нечасто, лишь время от времени.

ЭСТРОГЕНЫ – НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Оральные контрацептивы вызывают недоверие и у молодых женщин, а уж в позднем репродуктивном возрасте многие дамы боятся их как огня. Действительно, с годами появляется все больше противопоказаний к «гормонам». В первую очередь, повышается риск образования тромбов при приеме препаратов, содержащих эстроген. Как правило, это комбинированные контрацептивы (КОК), которые содержат комбинацию эстрогена и прогестина. А где тромбы – там инсульты и инфаркты.

Поэтому КОК не стоит принимать гипертоникам, диабетикам, курящим и страдающим ожирением (ИМТ от 30 и выше). Максимальные риски, по данным CMAJ, приходятся на первые три месяца приема КОК и зависят от дозы эстрогена (чем она больше, чем рискованнее). Но вот что интересно: во время беременности и сразу после родов риск тромбоэмболии в 3 раза выше, чем при приеме контрацептивов с эстрогенами.

Женщинам, противопоказаний не имеющим, прием комбинированных оральных контрацептивов даст не только защиту от нежеланной беременности, но и ряд иных преимуществ. Например, уменьшение кровопотери – ведь с началом перименопаузы у многих женщин сбивается цикл, и затишье на пару месяцев сменяют обильные менструации. Кроме того, КОК выступают как средство профилактики неприятных состояний, которые вызывает дефицит своих эстрогенов. Женщины, пьющие таблетки, меньше страдают от «приливов», у них не ухудшается память. Также комбинированные препараты препятствуют вымыванию кальция из организма и снижению минеральной плотности ткани. Это означает, что спустя лет 20 дамы, пившие противозачаточные, смогут стать бодрыми бабушками и куда меньше бояться перелома шейки бедра, чем их сверстницы, «гормонов» не принимавшие. Также современные исследования показывают, что противозачаточные снижают вероятность развития некоторых видов рака (яичников, эндометрия и толстой кишки).

Большое когортное исследование, проведенное в Дании, показало, что у женщин в возрасте 45-49 лет в целом риск инфаркта в 100 раз, а инсульта – в 20 раз выше, чем у молодых женщин 15-19 лет. КОК повышают риск инсульта еще в 2,2 раза, инфаркта – в 2,3 раза.

ДОКТОР ПРОПИСАЛ

Противозачаточные таблетки в любом возрасте желательно подбирать вместе с врачом. Именно он сможет оценить состояние здоровья женщины и решить, не превышает ли риск от их приема пользу. Самостоятельно это оценить сложно. Например, миома не является абсолютным противопоказанием для противозачаточных таблеток. Но препараты ограничивают рост лишь мелких узлов. Если же доминантный узел имеет диаметр более 3 см, эффект будет обратным.

Также есть данные, что гормональные препараты в таблетках незначительно повышают риск развития рака молочных желез, а у женщин-носительниц вируса папилломы человека при длительном приеме (более 5 лет) увеличивается риск развития предраковых состояний шейки матки. Доктор соберет семейный анамнез, назначит необходимые обследования, получит их результаты и вынесет свой вердикт.

Обычно дамам, не имеющим противопоказаний, назначают либо монофазные КОК (содержащие эстроген и прогестин в равных пропорциях), либо трехфазные (соотношение компонентов меняется, за счет чего имитируется естественный менструальный цикл). Если у женщины не появятся противопоказания, она сможет принимать оральные контрацептивы до 50-55 лет. Кстати, комбинацию гормонов необязательно получать каждый день в виде таблеток. Те, кто жалуется на память, могут попробовать гормональные вагинальные кольца или инъекции. Одного кольца хватит на три недели, а укола – на три месяца. И никакой ежедневной возни с «напоминалками» в телефоне!

Пили «пили» Тем, кому КОК не подходят, могут назначить мини-пили – таблетки, которые в минимальной дозировке содержат лишь один гормон – прогестин. В отличие от многокомпонентных противозачаточных, эти препараты овуляцию не подавляют. Они делают слизь в матке настолько густой, что сперматозоиды просто не могут двигаться. Если же один из них все же добирается до матки и встречается с яйцеклеткой, у парочки все равно ничего не может получиться. Из-за изменений в слизистой оболочке прикрепление яйцеклетки становится невозможным. Мини-пили не так удобно принимать, как КОК, и эффективность их несколько ниже. Зато они подходят практически всем.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СПИРАЛИ

Внутриматочная контрацепция – другой популярный способ предохранения у женщин в перименопаузе .Она подходит дамам, которым противопоказаны комбинированные противозачаточные таблетки. Существует два типа внутриматочных спиралей (ВМС): одни содержат какой-либо металл (чаще всего медь), другие – низкие дозы гормона прогестина. Металлсодержащие спирали не дают оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к стенке матки. Гормональные – сгущают слизь, тем самым препятствуя и оплодотворению, и прикреплению оплодотворенной яйцеклетки.

Последние к тому же обладают лечебным действием при гиперплазии эндометрия, эндометриозе, миоме матки небольших размеров. К сожалению, у внутриматочной контрацепции есть свои противопоказания: ее нельзя использовать при воспалительных заболеваниях органов малого таза. В целом ВОЗ рекомендует ВМС наряду со стерилизацией как самый безопасный и действенный способ контрацепции для женщин старшего репродуктивного возраста.

НУ СКОЛЬКО МОЖНО?

После того, как женщина подобрала для себя оптимальный метод контрацепции, у нее возникает следующий вопрос: как долго нужно предохраняться? К сожалению, современная медицина не может однозначно сказать, когда «уже все». Существует анализ, определяющий уровень фолликулостимулирующего гормона. Как и следует из названия, этот гормон стимулирует рост и развитие фолликулов в яичниках. Его высокая концентрация в крови указывает на то, что менопауза еще далеко. А вот низкая концентрация не дает стопроцентной гарантии, что яичники перестали работать. Случалось, что у женщин с низким уровнем фолликулостимулирующего гормона возобновлялся менструальный цикл. Такое может случиться, в том числе, на фоне приема КОК. Поэтому, помимо концентрации гормона, врач обычно ориентируется на возраст пациентки и дату последней менструации. При равных прочих условиях в пятьдесят с хвостиком он предлагает даме перейти от контрацепции к заместительной гормональной терапии. Если месячные возвращаются – вновь назначает противозачаточные, и через пару лет делает очередную попытку.

Скажи контрацепции «стоп»

Способ предохранения Возраст до 50 лет Старше 50 лет Негормональные методы Можно прекращать предохраняться через 2 года после прекращения менструаций Можно прекращать предохраняться через 1 год после прекращения менструаций Контрацептивы с прогестином (таблетки, спирали, инъекции и т. д.) Можно предохраняться до 55 лет или перейти на негормональные средства защиты. Спустя 1 год от последней менструации можно не предохраняться. КОК Можно использовать по согласованию с врачом. Можно продолжать до 55 лет, если нет сердечно-сосудистых рисков.

Опубликовано: 29 мая 2018 г.