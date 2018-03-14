Пост и похудение

Мысль худеть постом приходит в голову многим. Очень уж соблазнительно убить одним выстрелом двух зайцев: и душу очистить, и идеального веса достичь.

Мысль худеть постом приходит в голову многим. Очень уж соблазнительно убить одним выстрелом двух зайцев: и душу очистить, и идеального веса достичь.

Когда человек, безуспешно худевший ранее, принимается поститься, он невольно вовлекает в это действие свой опыт ограничительных диет. На диете ему было голодно и невкусно, и он предполагает, что так должно быть и в пост. Просто тогда сила воли его подвела. А теперь, когда она усилена духовным стержнем поста, он выдержит любые лишения. Но, рассуждая так, худеющий упускает из вида то, что семь недель укрощения плоти не требуют приносить в жертву здоровье. И еще он не знает, что у постного питания сложилась своя кулинарная культура – с рецептами и советами, которыми можно воспользоваться.

СДЕЛАНО ДОМА

Готовьте сами. Даже те, кто «привязан» к общепиту, во время поста переключаются на домашнее питание и принимаются кашеварить. Ведь готовой постной еды кроме хлеба, овощей и фруктов не так уж много. Кроме того, в пост надо быть внимательнее к тому, что ешь: так, в обычные дни мы получаем кальций из молока, а «на посту» дневную норму этого минерала набрать затруднительно. Нужно знать, в чем, кроме молока, содержится кальций, и приготовить, например, лобио с кунжутом или цветную капусту с тофу. А чтобы поддержать иммунитет достаточным количеством цинка, поставить на стол грибы с луком и гречневой кашей.

ПЕРВОЕ ПО ПРАВУ

Супчик каждый день. В пост без него никак. Попробуйте уговорить себя на порцию полезной перловки без масла. А та же крупа в кислых щах с грибами – штука вполне съедобная и даже вкусная. Пшенная каша без молока тоже не еда, а пшенный кулеш с картошкой и луком, с лавровым листочком и укропом – да хоть каждый день. Из гречневого продела можно сварить прекрасную и полезную гречневую похлебку, добавив пассерованного лука и зелени. Самое время вспомнить и о библейской чечевичной похлебке, и о более близком нам гороховом супе. Они чудо как хороши даже без мяса, сала и копченостей. Наконец, суп – самая простая и быстрая еда. Всыпали в кипящую воду пакет-другой мороженых овощей, положили пару ложек заранее сваренного риса или перловки, и все!

САЛАТУ САЛАТОВО

Салат не вместо еды, а вместе с ней. Капустный салатик – вовсе не символ постной трапезы, а всего лишь одно из постных блюд. Шинкованные или тертые овощи – полезная пища, но они не должны одиноко стоять на столе и заменять трапезу. Так что, пожалуйста, если уж готовите салат, то с мыслью, что после него будет еще какая-то еда: каша, картошка, похлебка. Есть, конечно, салаты, которые уже сами по себе сытны, – к примеру, картофельный с солеными грибами и луком, из авокадо с помидорами и листовой зеленью, из холодной фасоли. Да тот же винегрет! Только кладите в него побольше горошка и добавьте грибов.

ФРУКТОВЫЙ ГЛАМУР

Фрукты – лишь десерт. Перебиваться фруктами все семь недель не получится. Во-первых, в них много сахара, так что фрукты – это десерт, а еще палочка-выручалочка на случай, когда в поле зрения нет ничего постного, а до дома далеко. Еще в большей степени это относится к сокам. Если в яблоках, апельсинах и т. д. есть клетчатка, которая тормозит всасывание и дает чувство сытости, то сок ее практически лишен. А свежевыжатый сок натощак – это вообще удар по поджелудочной железе.

ФИЛЬТР ДЛЯ МЫСЛЕЙ

Искренне верующим обходиться без того-другого-третьего не сложно еще и потому, что собственно «диета» – не главная и не самая трудная часть поста. Есть вещи посложнее: воздерживаться от празднословия, всех прощать, жалеть, думать о людях хорошо, думать о Боге постоянно, читать душеполезное, посещать службы, исповедоваться. Все это – работа, которая занимает мысли, требует времени и внимания, так что вспоминать о еде особо и некогда. А ведь вы только собой занимаетесь, со своими грехами разбираетесь. Если же еще и ближнему помогать, и дальнему, то ни о еде, ни о фигуре думать будет некогда. И этим пост кардинально отличается от диеты, на которой вы только о них и думаете.

ПШЕННЫЙ КУЛЕШ С КАРТОШКОЙ И ЛУКОМ

Варите его в большой кастрюле, из маленькой кулеш убежит. Налейте 2 л воды, поставьте на огонь. Стакан пшена промойте в нескольких водах, перетирая крупу между ладонями. Всыпьте в кастрюлю, доведите до кипения и варите на тихом огне. Когда кулеш начнет густеть, положите пару картофелин, нарезанных кубиками, мелко нарезанный и пассерованный лук (1 луковицу), посолите, добавьте перец горошком, лавровый лист и варите до готовности картофеля. Заправьте зеленью и дайте постоять минут пятнадцать.

Так же можно варить похлебки из разных круп с овощами: из гречневого продела с сельдереем, из клейкого риса со сладким перцем или мороженными овощными смесями, из манной крупы или риса с сухофруктами.

Опубликовано: 14 марта 2018 г.