Послеродовая депрессия, о которой не слышали наши мамы и бабушки, сегодня все чаще мешает женщинам радоваться рождению ребенка. Почему – и как с ней справиться?

Послеродовая депрессия, о которой не слышали наши мамы и бабушки, сегодня все чаще мешает женщинам радоваться рождению ребенка. Почему – и как с ней справиться? Историю Софьи Никитиной (36 лет) комментриует эксперт "Здоровья"

Счастье в слезах

Сына я родила в 32 года. Ребенок выстраданный,мы с мужемдолго лечились - и вот наконец долгожданная беременность. Следующие 9 месяцев я страшно переживала, что что-то пойдет не так. К счастью, сын родился здоровым и симпатичным.

Мне бы радоваться - но нет. Я долго лежала в послеоперационной палате после кесарева сечения, тяжело отходила от анестезии, было больно и, главное, очень страшно. Почему - не знаю: в роддоме пугало буквально все. Страх от беспомощности и незнания, как пеленать, купать и кормить,увеличивался в геометрической прогрессии. Мама потом призналась, что таких полных ужаса глаз она не видела у меня никогда в жизни. На третий день пребывания в роддоме я начала реветь по любому поводу: мне казалось, что все вокруг молодцы, одна я ничего не могу и не умею, и только мой ребенок постоянно кричит.

Симптомы послеродовой депрессии - постоянная усталость и утомляемость - чувство,что вы существуете отдельно от всего мира - апатия, частые головные боли - проявление агрессивных чувств по отношению к ребенку - ощущениесобственной несостоятельности и неполноценности - частые скачки настроения, нарушения сна. Если у вас есть несколько или все перечисленные пункты, обязательно обратитесь к психологу.

Когда нас с сыном выписали, счастливые родныевстречали нас с лимузином, а у меня в глазах стояли слезы. Дома ощущение тревоги и страхане ушло – наоборот, усугубилось тем, что у меня не было молока. Я перечитала тонны сайтов о том, как наладить грудное вскармливание, приглашала специалистов, но все было впустую. Я замучила себя и сына, родные наперебой говорили, чтобы я успокоилась. Но на страницах форумов я читала лишь одно:если не кормишь сама, ты лентяйка и эгоистка, которая лишает ребенка самого главного.

Плохая мать?

Наверное, мое поведение уже тогда нельзя было назвать адекватным. Ведь подобные проблемыесть у многих молодых мам, но я была уверена, что это происходит только со мной. Меня все бросили один на один с ребенком. Муж и мама приходили вечером после работы и радостно возились с малышом, а меня это бесило. Конечно, думала я, это не они сидят в четырех стенах в режиме «поспали-поели-покакали-погуляли». У них насыщенная и яркая жизнь -друзья, коллеги, дни рождения…

Периодически мне хотелось уйти из дома - куда угодно. Но когда муж или мама отпускали меня погулять, я упорно отказывалась. Я была уверена, что без меня с сыном что-то случится - его уронят, неправильно накормят, да мало ли что!

За день мое настроение менялось раз десять. Я могла,умиляясь, играть с малышом, а через полчасазлитьсяи психовать, когда сын не хотел засыпать. Тут жестановилось стыдно за свое поведение, и вот я уже реву. Я желала одного - чтобы сын спал как можно дольше; в минуты особого отчаяния хотелосьдаже ударить его.Я корила себя за подобные мысли, ведь я так мечтала о ребенке, так его ждала. Что же теперь со мной, почему я несчастна?

3 фактора риска 1. Длительное бесплодие. Чем дольше не наступает желанная беременность, тем выше нервное напряжение, а значит, и риск послеродовой депрессии. 2. Зачатие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).Если удалось забеременеть только после ЭКО или других ВРТ, это добавляет будущей маме волнения и тревог. В такой ситуации иногда имеет смысл начать работать с психологом еще во время беременности, чтобы снизить стресс. 3. Кесарево сечение и рождение ребенка с применением большого количества медицинской помощи. Сразу после естественного рождения ребенка происходит максимальный выбросгормона окситоцина. Это приводит к эйфории, женщина забывает о боли. При кесаревом сечении выброс гормонов не происходит. Плюс эмоциональная составляющая: кесарево сечение, особенно экстренное, не совпадает с ожиданиями и представлениямиженщины. Она может чувствовать вину из-за того, что не справилась с главным экзаменом своей жизни.

Точка невозврата

Однажды ребенок капризничал, а мне позвонила подруга и с упоением стала рассказывать, как отдохнула на море. Положив трубку, я почувствовала тошноту – меня вывернуло от отчаяния. Сын надрывался где-то в комнате, но мне было плевать. Почему-то вспомнила сюжет в новостях о том, как молодая мама выбросила из окна ребенка. Я поймала себя на мысли, что сейчас понимаю ее.

Тот день стал поворотным. Мама уже не раз открытым текстом говорила, что у меня послеродовая депрессия и мне нужна помощь, нона психолога не было денег и времени. Ядождалась, пока домашние придут с работы, отдала им ребенка, приняла душ, закрылась в комнате, села и постаралась понять, что же гложет меня больше всего. Оказалось, мне мучительна не столько бытовая рутина, сколько ощущение, что я не приношу пользы. У менябыла успешнаяпрофессиональная карьера, я неплохо зарабатывала, а теперь превратилась в домохозяйку-нахлебницу.Доводы родных, что моя работа теперь – быть мамой, я не принимала.

Решение пришло само собой и случайно. Знакомому нужен был человек на удаленную работу на пару часов в день. Я согласилась, и это меня спасло. Два часа в день удавалось выкроить, пока сын спал днем или вечером. Я стала намного спокойнее и увереннее. А когда получила первую небольшую зарплату, впервые ушла из дома, чтобы встретиться с подругой в кафе. Сейчас сыну 4 года, и это мой самый любимый человек на свете.

Комментарий эксперта: У героини началом проблем, скорее всего, стала операция кесарева сечения, а точнее,низкий уровень окситоцина после нее. Этот гормон определяет начало и течение родов, а также формирование первичной привязанности между мамой и малышом. Кроме того, если кесарево было сделано экстренно, иногдаженщинаиспытывает чувство неполноценности,что не смогла родить сама.Это тоже может стать предпосылкой для депрессии. Важно понять, чтослучай Софии довольно редкий: ей удалось своими силами выйти из довольно серьезной, судя по описанию, депрессии. Далеко не всегда это возможно, поэтому лучше сразу обратиться за психологической помощью. Правда, не все, что называют послеродовой депрессией, ею на самом деле является. Гораздо чаще встречается более мягкий вариант - так называемый «mommyblues» - «материнская хандра», сниженное настроение и эмоциональные всплески. В этом случае достаточно бывает поискать самостоятельные пути выхода: найти няню, выкроить себе свободное время на любимые занятия и общение с мужем. Если ли же депрессия истинная и с проявлением агрессии по отношению к себе и к ребенку, обратитесь к психотерапевту за медикаментозным лечением. Здесьработает то же правило, что и при аварийной ситуациив самолете: сначала позаботьтесь о себе, а потом о ребенке. Послеродовая депрессия - аварийная ситуация.Помните, что вашмалыш будет счастлив, только если счастливы вы.