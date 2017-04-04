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Портит ли хлорка в бассейне волосы?

Если вы посещаете бассейн, вас наверняка волнует вопрос, насколько безопасна хлорированная для волос и как отразится контакт с ней на вашей шевелюре. 
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 5 апреля 2017 г.
Тэги: уход за волосами

На этот вопрос отвечает Хлое Селин, косметолог, Франция:

Любые жидкости, содержащие изотопы хлора, высушивают волосы. В результате локоны могут спутываться и обламываться. Визуально прическа теряет в объеме, а кончики секутся. Поэтому я советую выбирать плавательные шапочки, которые плотно прилегают к голове. Важно научиться правильно убирать волосы под шапочку. Я, например, делаю низкий хвост, а концы фиксирую на макушке несколькими заколками - невидимками. Никаких косичек или пучков – такая прическа практически гарантирует то, что волосы намокнут. Очень хорошо от хлорки защищает чистое  кокосовое масло. Разотрите в ладонях несколько грамм масла и пройдитесь по все длине – это создаст невесомую водоотталкивающую пленку. После бассейна и перед мытьём шампунем ополосните локоны теплой водой, а кондиционер для волос замените питательной маской. Так волосы будут лучше расчесываться, не теряя блеска и упругости.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 5 апреля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №3 2017 Журнал "Здоровье" №3 2017

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