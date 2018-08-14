Порно: плюсы & минусы

Порно может благотворно влиять на интимные отношения в семье и укреплять доверие между супругами, но не всегда.

Эксперт: Анна Федорова, сексолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

Все неоднозначно

В 2006-2012 годах американские ученые провели пролонгированное национальное исследование (Portraits of American Life Study), в ходе которого выясняли, как просмотр порно влияет на качество супружеских отношений.

Результаты опроса показали, что часть супружеских пар прибегали к порно, чтобы компенсировать свою неудовлетворенность уже существующими сексуальными отношениями. Зачастую это помогало им не зацикливаться на неудачах, переключаться на позитив и искать новые способы для удовольствия.

Но были и такие, которые говорили, что именно просмотр порно нарушил их сексуальную жизнь: они начинали замечать несоответствие физических данных своего реального партнера виртуальному «идеалу», что порождало неудовлетворенность и разочарование.

Однозначного ответа на вопрос вредно порно или полезно для отношений внутри пары ученые так и не получили. Каждая пара определяет это самостоятельно - путем эксперимента. Но некоторые аспекты его воздействия все-таки удалось прояснить.

Женщинам - полезнее

По словам сексолога Анны Федоровой, просмотр фильмов для взрослых многие женщины превращают в часть любовной игры, используя с пользой для себя и партнера. Они отмечают большую удовлетворенность супружескими и сексуальными отношениями, чем те женщины, которые не смотрят порно вообще. Кроме того, психологи и сексологи часто рекомендуют женщинам фильмы для взрослых в образовательных целях, а также для раскрепощения, поскольку многие девушки закомплексованы, что мешает им наслаждаться интимной жизнью - получать удовольствие самими и дарить его партнеру.

Совместный просмотр приносит немало пользы, стимулирует эротические фантазии в партнерской паре, помогает мужчине и женщине настроиться на предстоящий половой контакт и тем самым повышает его качество. Супруги начинают больше доверять друг другу, учатся экспериментировать и получать удовольствие вдвоем.

Участники одного из исследований заявляли, что просматривая видео со своими партнерами, чувствуют больше преданности и сексуального удовлетворения в своих отношениях, по сравнению с теми ощущениями, которые вызывают просмотры в одиночестве.

Примечательно, что пары, которые смотрят порно хотя бы раз в месяц, менее склонны к разводу, чем те, которые его не смотрят никогда. Однако любое лекарство имеет свою дозировку – увлекаться возбуждающими роликами не стоит.

Кроме того, исследования показывают, что порно может разрушительно повлиять на качество семейной жизни если супруги смотрят его в одиночку. Особенно это касается женатых мужчин - они начинают проще относятся к внебрачным отношениям и даже рассматривать возможность развода.

Это не опасно

Мнение, что просмотр порно может «вдохновлять» мужчин на сексуальную жестокость, было опровергнуто учеными из Университета Копенгагена. Изучая эту тему несколько десятилетий, они не нашли никакой связи между преступлениями на сексуальной почве и доступностью порнографии. Более того, по их данным, число некоторых видов сексуальных преступлений даже уменьшилось после того, как порно в их стране стало официально разрешено.

«Пришло время расстаться с гипотезой о том, что порнография стоит за сексуально-агрессивным поведением,– заявляют авторы исследования. – Мы пришли к выводу, что порно не является причиной сексуальной жестокости. Потребление порно можно сравнить с употреблением алкоголя: оно представляет угрозу только для тех, у кого уже есть другие факторы риска, например, хронические психические заболевания».

Это не сексизм

Порно-индустрию долгое время обвиняли в разжигании сексизма. Считалось, что после просмотра порно мужчины предъявляют к своим реальным партнершам завышенные сексуальные требования, нередко позволяя себе оскорблять женщин. Однако исследователи опровергают и эти домыслы: негативно относились к женщинам только те мужчины, кто изначально, еще в детстве и юношестве, отличались стремлением к доминированию над слабым полом. Что же касается психически уравновешенных мужчин, то «употребление» порно не вызывало у них негативного отношения к женщинам: оно никак не менялось после просмотров.

По словам сексолога Анны Федоровой, по сравнению с современными технологиями секса на расстоянии, при котором ощущение сексуального контакта передаётся между партнерами с помощью управляемых компьютером сексуальных игрушек, порнографию можно считать вполне приемлемой.

Неоспоримым фактом является и то, что просмотр порнофильмов - для снятия стресса намного лучше, чем употребление алкоголя. Доказано, что после просмотра порнофильмов у человека вырабатываются эндорфин и окситоцин - гормоны удовольствия..

Анализ профилей пользователей порносайтов, показал, что мужчины все чаще заходят на порноролики с участием женщин в возрасте 40, 50 и даже 60 лет. При этом возраст самих мужчин сильно варьируется. По мнению авторов исследований, это говорит о том, что современные мужчины все более привлекательными считают женщин в возрасте, которые стали за собой следить и, в отличие от молодых, хорошо знают мужскую психологию и не стесняются своего тела.

Примерно 30% посетителей порносайтов –женщины.

Опубликовано: 14 августа 2018 г.