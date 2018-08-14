Подпишись на новости
Здоровье
Люди и истории / Экспертное мнение Семья / Тет-а-тет

Порно: плюсы & минусы

Порно может благотворно влиять на интимные отношения в семье и укреплять доверие между супругами, но не всегда.
Опубликовано: 14 августа 2018 г.

Эксперт: Анна Федорова, сексолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

Все неоднозначно

В 2006-2012 годах американские ученые провели пролонгированное национальное исследование (Portraits of American Life Study), в ходе которого выясняли, как просмотр порно влияет на качество супружеских отношений.

Результаты опроса показали, что часть супружеских пар прибегали к порно, чтобы компенсировать свою неудовлетворенность уже существующими сексуальными отношениями. Зачастую это помогало им не зацикливаться на неудачах, переключаться на позитив и искать новые способы для удовольствия. 

Но были и такие, которые говорили, что именно просмотр порно нарушил их сексуальную жизнь: они начинали замечать несоответствие физических данных своего реального партнера виртуальному «идеалу», что порождало неудовлетворенность и разочарование.   

Однозначного ответа на вопрос вредно порно или полезно для отношений внутри пары ученые так и не получили. Каждая пара определяет это самостоятельно - путем эксперимента. Но некоторые аспекты его воздействия все-таки удалось прояснить.

Женщинам - полезнее

По словам сексолога Анны Федоровой, просмотр фильмов для взрослых многие женщины превращают в часть любовной игры, используя с пользой для себя и партнера. Они отмечают большую удовлетворенность супружескими и сексуальными отношениями, чем те женщины, которые не смотрят порно вообще. Кроме того, психологи и сексологи часто рекомендуют женщинам фильмы для взрослых в образовательных целях, а также для раскрепощения, поскольку многие девушки закомплексованы, что мешает им наслаждаться интимной жизнью - получать удовольствие самими и дарить его партнеру.

Совместный просмотр приносит немало пользы, стимулирует эротические фантазии в партнерской паре, помогает мужчине и женщине настроиться на предстоящий половой контакт и тем самым повышает его качество. Супруги начинают больше доверять друг другу, учатся экспериментировать и получать удовольствие вдвоем. 

Участники одного из исследований заявляли, что просматривая видео со своими партнерами, чувствуют больше преданности и сексуального удовлетворения в своих отношениях, по сравнению с теми ощущениями, которые вызывают просмотры в одиночестве.

Примечательно, что пары, которые смотрят порно хотя бы раз в месяц, менее склонны к разводу, чем те, которые его не смотрят никогда. Однако любое лекарство имеет свою дозировку – увлекаться возбуждающими роликами не стоит.  

Кроме того, исследования показывают, что порно может разрушительно повлиять на качество семейной жизни если супруги смотрят его в одиночку.  Особенно это касается женатых мужчин - они начинают проще относятся к внебрачным отношениям и даже  рассматривать возможность развода.

Это не опасно

Мнение, что просмотр порно может «вдохновлять» мужчин на сексуальную жестокость, было опровергнуто учеными из Университета Копенгагена. Изучая эту тему несколько десятилетий, они не нашли никакой связи между преступлениями на сексуальной почве и доступностью порнографии. Более того, по их данным, число некоторых видов сексуальных преступлений даже уменьшилось после того, как порно в их стране стало официально разрешено.

«Пришло время расстаться с гипотезой о том, что порнография стоит за сексуально-агрессивным поведением,– заявляют авторы исследования. – Мы пришли к выводу, что порно не является причиной сексуальной жестокости. Потребление порно можно сравнить с употреблением алкоголя: оно  представляет угрозу только для тех, у кого уже есть другие факторы риска, например, хронические психические заболевания». 

Это не сексизм

Порно-индустрию долгое время обвиняли в разжигании сексизма. Считалось, что после просмотра порно мужчины предъявляют к своим реальным партнершам завышенные сексуальные требования, нередко позволяя себе оскорблять женщин. Однако исследователи опровергают и эти домыслы: негативно относились к женщинам только те мужчины, кто изначально, еще в детстве и юношестве, отличались стремлением к доминированию над слабым полом. Что же касается психически уравновешенных мужчин, то «употребление» порно не вызывало у них негативного отношения к женщинам: оно никак не менялось после просмотров.

По словам сексолога Анны Федоровой, по сравнению с современными технологиями  секса на расстоянии, при котором ощущение сексуального контакта передаётся между партнерами с помощью управляемых компьютером сексуальных игрушек, порнографию можно считать вполне приемлемой.

Неоспоримым фактом является и то, что просмотр порнофильмов - для снятия стресса намного лучше, чем  употребление алкоголя. Доказано, что после просмотра порнофильмов у человека вырабатываются эндорфин и окситоцин - гормоны удовольствия..

Анализ профилей пользователей порносайтов, показал, что мужчины все чаще заходят на порноролики с участием женщин в возрасте 40,  50 и даже 60 лет. При этом возраст самих мужчин сильно варьируется. По мнению авторов исследований, это говорит о том, что современные мужчины все более привлекательными считают женщин в возрасте, которые стали за собой следить и, в отличие от молодых, хорошо знают мужскую психологию и не стесняются своего тела.

 

Примерно 30% посетителей порносайтов –женщины.

 

Опубликовано: 14 августа 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Куда плывет водная обезьяна «Шимпанзе, гориллы и орангутаны не умеют плавать. Но почему у человека это получается так хорошо? Ответ на этот вопрос может быть ключом к разгадке нашей эволюционной родословной.»
Другой факт Читать статью
 

Звезды говорят

Наталия Гулькина, певица
По всем фронтам «Ничто так не бодрит, как холодная вода. Если нет времени, чтобы принять душ, можно просто ополоснуть лицо и подержать ладони под струей прохладной воды около 3 минут. Затем не помешает выпить сладкий кофе с цикорием: кофе поможет проснуться, цикорий запустит работу кишечника, а сахар – работу мозга.»
Еще совет Еще по теме
 

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Мужу 42 года. Как ему сейчас быть? Обратиться в свою поликлиннику, чтоб там дали...
думаю начинать нужно с места работы, и выполнять условия работадателя, или идти в профком тли...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают...
>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают волосы.. А...
Задать вопрос

Последние комментарии

Sophos [7 дней назад]
Интересная информация
alexbordug [9 дней назад]
Витамины конечно полезны я вот например из добавок употребляю только витамины Омега 3 , очень...
Настя87 [9 дней назад]
Я во многих местах читала, что при лишнем весе и учащенном сердцебиении назначают физиотенз...

Еще в рубрике

Рак шейки матки можно победить!

Рак шейки матки - единственная злокачественная...

ЭЛИСОН ГОПНИК: «Хотя бы иногда заставляйте себя мыслить по-детски»

Принято считать, что лет до трех дети живут...

Мир унаследуют бодрые

Наш собеседник: Станислав Дробышевский...

Жорж Бланк: “Хорошее вино то, что быстрее всего заканчивается”

НАШ ГОСТЬ: Жорж Бланк, главный энолог русского...

СПЛЕТНИ: МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

О чём сплетничают мужчины и женщины, и кто из них...

Фредерик Бегбедер: «Гурманы выглядят моложе».

Французский писатель - о том, как начать доверять...

Правда ли, что у бегемота красный пот?

Миф про кровавый пот бегемота появился в древнем...

Эмили Козетт: “Балетные с детства планируют жить долго”

Наш гость Эмили Козетт, ведущая танцовщица балетной...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 