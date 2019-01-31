Помогая миру – помогаешь себе

Путешествовать по миру и помогать людям, животным и природе – мечта или тяжелая работа? О международном волонтёрстве – от первого лица.

Помощь как призвание

Мое знакомство с волонтерским движением случилось в 2004 году. После первого курса университета я рассталась с молодым человеком. Мне захотелось убежать куда-нибудь далеко и что-то поменять в жизни. В метро мой блуждающий взгляд наткнулся на рекламу: организация предлагала в качестве волонтера поехать за рубеж. Я сфотографировала рекламу, зашла на сайт и отправила заявку на участие в проекте во Франции. Это была моя первая поездка за границу, и она получилась невероятно яркой.

Мы восстанавливали старую романскую стену в маленьком городке под Тулузой: носили и складывали камни, замазывали известью прорехи между ними. Помню, когда мы приехали, нас поселили в палатках у футбольного поля, и я подумала: как же я буду жить в палатке? Но нас лично встречал мэр города, и у нас была такая отличная компания, что я совершенно забыла про все неудобства.

В следующем году я снова поехала во Францию, но уже в Альпы – мы работали над созданием экологической тропы в небольшой деревушке: убирали опавшие деревья, срезали кусты. В один из дней нас разделили на пары и предложили поужинать в местных семьях. Я и еще один парень из Греции попали в семью мэра этого городка. Для нас его жена приготовила вкусный ужин, весь вечер мы рассказывали друг другу интересные истории. Самое удивительное - погружение в культуру местного сообщества, когда можно видеть жизнь обычных людей и общаться с ними не как турист.

После этого я стала регулярно участвовать в международных проектах: полгода жила на экоферме в Шотландии, сажала манговые деревья на Филиппинах, организовывала проекты в волонтерской организации в Финляндии, восстанавливала питьевые фонтаны в Италии. Участвовала в экологическом проекте в Германии, ездила на органические фермы в Швейцарии и Венесуэле и даже наблюдала за горбатыми китами на Филиппинах.

Опыт, меняющий жизнь

В 2007 году я поехала волонтером от WWF на разлив мазута в Керченском проливе. Мы пытались спасти птиц, отмывали их, кормили, согревали. Эта поездка меня очень изменила: в одночасье я стала вегетарианкой и всерьез увлеклась экологическими проектами. После этого решила пожить на Камчатке и во Владивостоке, специально получила образование морского биолога.

Пока я жила во Владивостоке, произошло землетрясение в Японии. Я как раз учила японский язык и отреагировала очень быстро – решила поехать волонтером на расчистку домов. Я была единственной иностранкой в проекте. Японцы - закрытые люди, но они постоянно подходили ко мне, жали руку, говорили приятные слова, пытались со мной пообщаться. С некоторыми мы даже обменялись адресами, и по возвращении домой я получала от них письма и подарки.

Я поняла, что волонтерские проекты ломают стереотипы о других культурах, о представителях других стран.что все эти проекты возникли не просто так – их кто-то придумал и организовал. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что и я могу что-то делать, хотя бы на местном уровне.

В 2011 году вместе с другими единомышленниками я основала организацию по поиску международных волонтерских проектов «А я волонтер». Сегодня в России 8 подобных организаций, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре и Воронеже.

Волонтером может быть каждый

Международное волонтерство доступно каждому, требования просты: возраст не менее 18 лет, владение английским языком на базовом уровне и наличие загранпаспорта.

Большинство проектов проходят в летний период, поэтому информация о них появляется в начале-середине марта. Нужно выбрать проект (или несколько), заполнить заявку, оплатить организационный взнос и ждать подтверждения. Вместе с подтверждением организаторы присылают всю информацию, после чего необходимо купить билет и самостоятельно добраться до волонтерской базы.

Волонтерские проекты бывают: археологические, экологические, реставрационные, социальные, культурные, сельскохозяйственные. Существуют проекты, в которых могут принимать участие семьи с детьми от 4 лет – обычно это волонтерство на экофермах.

Условия проживания бывают разные. Это размещение в палатках, на матрасах в спортзалах, школах или молодежных центрах, в хостелах, отелях, частных домах, экопоселениях и даже в замках.

Зачем мне это?

Я работаю переводчиком, но раз в год на месяц уезжаю по очередной волонтерской программе. Многие люди задают мне один и тот же вопрос: «Зачем тебе это?» Конечно, работа волонтеров важна, своими руками мы оказываем реальную помощь. Но участники получают гораздо больше пользы для самих себя. Во-первых, это возможность путешествовать, бюджетно и интересно - получать яркие впечатления, заводить новые знакомства, познавать разные культуры и видеть, как устроен этот мир.

Во-вторых, это уникальная возможность изучать языки и интересующие тебя темы на практике. Съездить на две недели волонтером – это все равно что прочитать 5 книг или провести полгода исследований.

Кроме того, такие программы позволяют тебе вырасти как личность, попробовать себя в новой роли, а для кого-то и найти себя. А еще часто во время участия в волонтерских проектах создаются пары, я знаю много историй, когда после волонтерского лагеря люди общались, ездили другу к другу в гости, а потом женились.

Международные волонтерские проекты – это платформа для общения людей из разных стран и социальных слоев. Когда люди из конфликтующих стран встречаются, они понимают, что политика не имеет никакого отношения к их повседневной жизни. Они осознают, что все люди разные, но моральные ценности у всех одинаковые. Что через совместный труд и совместное проживание общих эмоций можно сделать мир чуточку лучше.

Организации, осуществляющие подбор международных волонтерских проектов: www.ayavolunteer.ru www.world4u.ru www.dobrovolets.ru

Благотворительностью называют бескорыстную помощь тем, кто в этом нуждается. При этом благотворитель сам выбирает вид, время и место оказания помощи.

Эксперт:

Светлана Блинова, психолог волонтеров в добровольческом движении «Даниловцы»:

Сегодня все больше людей испытывают естественную потребность помогать другим. Ты можешь не потратить ни копейки, а просто отдать немнемного времени и душевного тепла. Потому что делать добро для других – это лучший способ стать счастливым самому. Нередко волонтерами становятся люди с внутренними противоречиями. Воспитание в авторитарной семье или, наоборот, ощущение ненужности и одиночества - такой болезненный опыт требует лечения. И оказывая помощь детям или животным, волонтер и сам себя неосознанно подлечивает.

Все волонтеры разные, но в целом это деятельные, творческие люди. Волонтерство - это опыт активного общения и совместной деятельности. Это среда, в которой можно лучше себя понять, осознать свои сильные и слабые стороны, области роста, здесь можно примириться, принять себя таким, какой ты есть, научиться обозначать свои личностные границы. В волонтерстве раскрываются личности, формируются люди. Беря ответственность за других, волонтеры учатся относиться более ответственно и к самим себе, психологически взрослеть.

Опубликовано: 11 ферваля 2019 г.