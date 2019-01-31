Полина Гагарина: «Я не зациклена на правильной еде»

Полина Гагарина ворвалась на музыкальный «Олимп», когда была еще ребенком – в 15 лет участвовала в «Фабрике звезд». После выступления на «Евровидении» в 2015 году у неё появилась армия поклонников, гагаринцев. А после роли наставника в шоу «Голос» их численность увеличилась в разы.

«Тренирую «дыхалку» и «закачиваю» спину»

Полина, к 11 утра вы успели побывать на встрече и приехали на фотосессию. Рано вставать – это в порядке вещей?

- Так бывает редко. Несмотря на то, что у меня маленький ребенок, ранний подъем дается сложно. Чтобы поймать ритм дня, мне надо выпить кофе, посидеть, помолчать... Правда, с рождением дочери привычки сильно изменились. Когда Мия просыпается, то первое, что делает, это встает в кроватке и громко зовет: «Мама!». Я откликаюсь обычно раза с третьего, потому что утром крепко сплю. Тем более, если накануне были концерты. Когда Миюша понимает, что маму не дозваться, переключается на папу (смеется). Дима берет дочь к нам в кровать, и вот тут я мгновенно просыпаюсь. Ребенок у нас подвижный, я стерегу ее, как коршун.

Судя по видеозаписям ваших тренировок в инстаграме, они проходят в приличном темпе. Вы стройная девушка, зачем вам такие нагрузки?

- Это не для того, чтобы похудеть. Я нразвиваю выносливость, тренирую «дыхалку» и «закачиваю» спину, как говорят спортсмены. У меня напряженный концертный график со множеством перелетов и переездов, поэтому необходимо держать мышцы в тонусе. Каждой девушке 30+ следует заниматься спортом, помогать природе.

После того, как я стала интенсивно заниматься с тренером, заметила, что выносливость увеличилась в разы. Я теперь с легкостью выдерживаю двухчасовые концерты, а раньше, хотя и была моложе, задыхалась. Если нахожусь в Москве, то тренируюсь три раза в неделю по часу. У меня тренер сам о себе напоминает, звонит: «Полина, а завтра что делаешь? Давай-ка заниматься». Недавно он побывал на моем концерте и сказал, что зауважал меня еще больше. Нагрузка и правда, серьезная.

Крепкие мышцы – это хорошо. А поход к косметологу – уже в графике или считаете еще рано?

- К косметологу только недавно начала наведываться. Пока изучаю теорию и не спеша перехожу к практике. Например, попробовала аппаратный уход. Признаюсь, у меня был негативный опыт общения с косметологом, после чего надолго пропал интерес к любым процедурам. Года четыре назад мы с мамой пошли к одному «специалисту». Это была моя инициатива, хотела сделать маму еще прекраснее. Косметолог сказала: «Екатерина, кожа у вас в потрясающем состоянии. Тут подколем, здесь помажем - и будет идеально. А вы, Полина, если честно, выглядите на добрых 38 лет». Мне тогда было 27! Мы с мамой ушли.

А сами как ухаживаете за лицом?

- Люблю тканевые маски. Это эффективное средство для поддержания свежести лица. Всегда беру их с собой в полет. Недавно летели стыковочным рейсом через Дубай и пока ждали самолет, положила на лицо такую маску. Рядом сидели маленькие дети-иностранцы. Они увидели и зашлись в хохоте. Никак не могли успокоиться. Я тоже радовалась – и себе сделала полезное, и детей повеселила. Каждый день я в макияже, поэтому если вдруг никуда идти не надо – не крашусь вообще. У меня есть золотое правило: как только возвращаюсь домой, немедленно бегу в ванную. Не беру на руки дочь, не целую, пока тщательно не очищу лицо. Лишь превратившись в «страшилку», могу расслабиться.

Эксперименты с внешностью поднимают женщинам настроение. Не возникает желание перекраситься в брюнетку?

- Я была шатенкой до 2009 года. А когда стала блондинкой, возникло ощущение, будто с таким цветом волос родилась. Органично и удобно. Больше не хочу кардинальных изменений. Был период, когда я наращивала волосы, но это для них сильный стресс. В итоге, можно вообще остаться без волос.

«Не готовлю, зато отлично делаю уборку»

Здоровый образ жизни – это ваш стиль?

- Не сказала бы, хотя тренируюсь трижды в неделю, а летом выезжаем семьей на велопрогулки. На этом ЗОЖ заканчивается. Я не зациклена на правильной еде. Бывает, что когда возвращаюсь поздно домой, съедаю все, что найду в холодильнике: «О, есть мясо? Отлично!» А если мясо, то уместен и бокал красного сухого (смеется). Но в те дни, когда в работе цейтнот, когда каждый день 5-6 деловых встреч и нормально поесть невозможно, я заказываю через интернет здоровое готовое питание в порционных коробках.

А что вкусного может приготовить Полина Гагарина?

- К плите меня лучше не подпускать. Ничего хорошего не получится. Зато я отлично делаю уборку – быстро и качественно. Вчера ночью, после очередного разгрома в квартире, который устроила Миюша, я в считанные минуты разложила все ее игрушки по местам. Муж сказал: «Любимая, у тебя талант!» (смеется).

А комнату 11-летнего сына кто убирает?

- Требую порядка от него самого. Но он – мужчина, а у мужчин некий чип в голове. Поэтому носки лежат всегда строго под кроватью. В спальне – точно также уложены носки мужа. И бороться с этим бесполезно (смеется).

Вы сказали, что едите всё подряд. Но вы сильно похудели. В интернете даже гуляет какая-то «эффективная диета от Гагариной» с вашим фото, где вас не узнать...

- Это чудовищные снимки 11-летней давности, когда я была на восьмом месяце беременности. Мне тогда было 20 лет, но я сильно изменилась, став матерью. Появились заостренность в чертах лица, округлые женские формы. Я элементарно взрослела, а не истязала себя диетами. Всего дважды в жизни я действительно следила за питанием и стремилась похудеть. Первый раз это случилось через три месяца после появления на свет сына. Я тогда училась в Школе-студии МХАТ. Сын родился в октябре, а в январе надо было выходить играть отрывки. Тогда педагог сказал: «Полина, пора. Приводи себя в форму». И мы с мамой начали вечерами бегать. Вдобавок за неделю до экзамена я использовала известную диету: два дня - вареная курица, еще два – рис, еще два – овощи. Это жестко для организма, страдают почки, но за неделю легко уходит 6 кг. Это экстремально, поэтому никому не рекомендую повторять. Если только у вас лишних несколько десятков килограмм и жизненно необходимо быстро постройнеть.

А второй раз когда и зачем худели?

- Это уже после рождения Мии. Я кормила ее грудью и вела пищевой дневник под контролем специалиста. Отправляла диетологу фотографии того, что съела и выпила за день. Питалась бесхитростно. С утра – долгие углеводы. В обед – больше клетчатки. Без картошки и макарон. Вечером – белок. Если такое питание войдет в привычку, то лишний вес не грозит.

В новогодние праздники не отказываете себе в удовольствии съесть что-то вредное?

- Если еще и в Новый год себе в этом отказывать – какой вообще смысл жить? Какие останутся радости? Оливье, мимоза, селедка под шубой... И все это запить шампанским! На следующий день просто делаю разгрузку: зеленые салаты, сырые овощи. Если будете чередовать обжорство с употреблением большого количества клетчатки, то лишние килограммы не появятся. Проверено!

«Детей надо бесконечно любить»

Воспитывая двоих детей, заглядываете в психологическую литературу?

- Нет. Считаю, что детей надо бесконечно любить, слушать свое сердце, воспитывать собственным примером. А еще их надо баловать - вниманием, любовью, разговорами по душам. А не тем, чтобы скупать все подряд.

Сын просит подарить ему новомодные гаджеты?

- Он сам себе купил телефон - в октябре на свой день рождения сделал себе такой подарок. Накануне разослал всем гостям обращение: не покупайте мне ничего, лучше деньгами - кто сколько может, люди добрые (смеется). Еще были накопленные им карманные деньги. В итоге купил и нам показал: была мечта и исполнилась.

Часто занятые родители компенсируют свое отсутствие дорогими подарками…

- Когда я занята, то с Андреем проводит время папа Дима. Мои мужчины не ходят по магазинам, а посещают музеи, гуляют по Москве, ездят на рыбалку. Наш ребенок не предоставлен сам себе, чтобы вы правильно поняли. Свою занятость я определяю сама. Если 3-4 дня интенсивно работаю, то на пятый день объявляю выходной. Чего бы мне ни сулили, какие выступления не предлагали, я отказываюсь. Провожу время дома, с детьми и мужем.

Сейчас дети загружены дополнительными занятиями. Ваш сын не исключение?

- Утром Андрюша уходит в школу, а возвращается поздно вечером. Занимается в секции плавания четыре раза в неделю, ходит в музыкальную школу, а еще английский. И так каждый день, без выходных. Вы думаете, в воскресенье он лежит без сил? Как бы ни так! У сына столько энергии, что можно еще добавить занятий.

Андрею 11 лет. Он уже задает неудобные вопросы?

- У нас с ним такие же доверительные отношения, как у меня с мамой. Он делится буквально всем. Я это доверие ценю. Вечером прихожу в его комнату, мы ложимся, и он рассказывает то, что его беспокоит , удивляет или забавляет. Иногда спрашивает: «Ма, как лучше поступить?». И я стараюсь разложить всё по полочкам, вникнуть и дать дельный совет. У него столько друзей и подруг, что я не могу никак запомнить их имена. Это единственная проблема.

Уже видны таланты в ваших детях?

- Никаких предпосылок к тому, что они станут физиками-ядерщиками, нет. А жаль. Андрюша - музыкальный, артистичный. Хотя ему легко дается математика, что странно. Вижу его пятерки и спрашиваю: а как ты это вообще делаешь? У меня-то был кол по точным наукам. Хорошо, что мама с пониманием относилась к такой ситуации. Не переживала. Ведь уже с шести лет я пела, танцевала, и было понятно, что девочку следует развивать именно в этом направлении. Миюша такая же - танцует с утра до ночи.

Между вашими детьми разница почти 10 лет. Как стимулируете братские чувства в Андрее?

- Мия заговорила, и в сыне проснулся к ней интерес. До этого подходил, целовал, говорил, что лапочка - и все. Мия называет брата сразу тремя именами «брадя Адися котя» – брат Андрюша–котя. Кричит «Догоню!», и они начинают носиться по дому. Играют в мячик, Андрей читает ей книжки. Вижу, что ему действительно интересно заниматься с сестрой. Я его спокойно оставляю с Миюшей, пока вожусь на кухне, знаю, что все будет в порядке. Он побаивается ее активности, страхует, когда она чересчур резво бегает. Тут уже я его успокаиваю: да отпусти ребенка, пусть носится, ну упадет, ничего страшного.

После первого брака вы нашли свое счастье с фотографом Дмитрием Исхаковым. За что вы ему благодарны ?

- За дочь. За его любовь к моему сыну. Дима хоть и не родной отец, зато настоящий друг Андрея. Смешно бывает, когда поздно вечером сын тянет время и не идет спать. Я завожусь, ругаюсь и прошу Диму: «Прошу, сделай так, чтобы я не вышла из себя». Муж обращается к Андрею: «Слушай, брат, иди спать. А то я с мамой могу и не справиться». Андрюша соглашается, просит Диму полежать с ним. И они уходят.

5 фактов о Полине: 1. Зависимость – натуральный черный кофе, колбаса и макароны. 2. Интенсивно занимается спортом 3 раза в неделю, но только если об этом напомнит тренер: «Я ленива и на отдыхе вообще ничего не делаю – не стою в планке, не бегаю». 3. Любит четкое планирование и грамотный менеджмент. Но признается, что когда дела идут не по плану, а спонтанно, выходит даже лучше. 4. Близких подруг всего две. И самый главный друг –мама. 5. Мечта – снять мюзикл. И сыграть в нем главную роль.

5 советов Полины: 1. Чтобы быстрее сбросить усталость после напряженного рабочего дня, вернувшись домой, немедленно примите душ, тщательно очистите лицо от косметики и переоденьтесь в домашнюю одежду. 2. Не останавливайтесь в развитии. Учитесь новому, получайте фундаментальное образование. Приучайте себя с молодости к дисциплине, это помогает не терять время – самый ценный человеческий ресурс. 3. Как быстро проснуться? Начать разговаривать с ребенком. 4. После 30 лет в жизни каждой женщины должна появиться физкультура. 5. Балуйте своих детей безмерно! Но не столько модной одеждой и гаджетами, сколько вниманием и любовью.

Опубликовано: 31 января 2019 г.