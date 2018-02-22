Полезные свойства греческих оливок

Основное отличие греческих оливок – это натуральное созревание на дереве и обработка естественными методами с соблюдением традиционных технологий. Например, в зависимости от сорта и желаемого цвета, оливки собираются только после полного созревания. Это говорит о том, что оливки содержат все олеиновые кислоты, антиоксиданты и другие важные для здоровья элементы. Потом оливки вымачиваются в соляном растворе в течении как минимум 3 месяцев. В других странах их вымачивают в растворе каустической соды для моментального удаления горечи.
Полезные свойства оливок
Плод оливы содержит низкое количество углеводов и является хорошим источником мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витамина Е (токоферол), витамина С, тиамина, каротина, аминокислот, а также имеет высокое содержание минералов таких как кальций, железо, магний, фосфор, калий, селен.
Плод оливы содержит тритерпеновые кислоты, обладающие противовоспалительными, антимикробными
,противовирусными, антигипертензивными, кардиопротекторными, антидиабетическими и противораковыми свойствами.
Плоды оливкового дерева – это ключевой компонент знаменитого «средиземноморского рациона», который ЮНЕСКО официально внесла в список «всемирного культурного наследия человечества».
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