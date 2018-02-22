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Полезные свойства греческих оливок

 


                      Греция является исторической родиной оливкового дерева.

                      Именно греки сделали его известным, привозя его на новые поселения на побережьях Средиземного моря

 Они же первыми придумали способ обработки плодов оливы: вымачивали оливки в морской воде для удаления естественной горечи.

Опубликовано: 25 ферваля 2018 г.

Основное отличие греческих оливок – это натуральное созревание на дереве и обработка естественными методами с соблюдением традиционных технологий. Например, в зависимости от сорта и желаемого цвета, оливки собираются только после полного созревания. Это говорит о том, что оливки содержат все олеиновые кислоты, антиоксиданты и другие важные для здоровья элементы. Потом оливки вымачиваются в соляном растворе в течении как минимум 3 месяцев. В других странах их вымачивают в растворе каустической соды для моментального удаления горечи.

Полезные свойства оливок

Плод оливы содержит низкое количество углеводов и является хорошим источником мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витамина Е (токоферол), витамина С, тиамина, каротина, аминокислот, а также имеет высокое содержание минералов таких как кальций, железо, магний, фосфор, калий, селен.

Плод оливы содержит тритерпеновые кислоты, обладающие противовоспалительными, антимикробными

,противовирусными, антигипертензивными, кардиопротекторными, антидиабетическими и противораковыми свойствами.

Плоды оливкового дерева – это ключевой компонент знаменитого «средиземноморского рациона», который ЮНЕСКО официально внесла в список «всемирного культурного наследия человечества».

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано: 25 ферваля 2018 г.

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