Полезные свойства греческих оливок

Они же первыми придумали способ обработки плодов оливы: вымачивали оливки в морской воде для удаления естественной горечи.

Именно греки сделали его известным, привозя его на новые поселения на побережьях Средиземного моря

Основное отличие греческих оливок – это натуральное созревание на дереве и обработка естественными методами с соблюдением традиционных технологий. Например, в зависимости от сорта и желаемого цвета, оливки собираются только после полного созревания. Это говорит о том, что оливки содержат все олеиновые кислоты, антиоксиданты и другие важные для здоровья элементы. Потом оливки вымачиваются в соляном растворе в течении как минимум 3 месяцев. В других странах их вымачивают в растворе каустической соды для моментального удаления горечи.

Полезные свойства оливок Плод оливы содержит низкое количество углеводов и является хорошим источником мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витамина Е (токоферол), витамина С, тиамина, каротина, аминокислот, а также имеет высокое содержание минералов таких как кальций, железо, магний, фосфор, калий, селен. Плод оливы содержит тритерпеновые кислоты, обладающие противовоспалительными, антимикробными ,противовирусными, антигипертензивными, кардиопротекторными, антидиабетическими и противораковыми свойствами. Плоды оливкового дерева – это ключевой компонент знаменитого «средиземноморского рациона», который ЮНЕСКО официально внесла в список «всемирного культурного наследия человечества».

Опубликовано: 25 ферваля 2018 г.