Похудеть весной

Весна - самое оптимальное время, чтобы начать худеть к лету особенно, если учесть не только сезонный, но и другие биоритмы.

Сезонный биоритм

Весной повышается выработка адреналина, который способствует расходованию жира из запасов. Адреналин нередко называют «гормоном действия», поэтому весной мы ощущаем подъем, охотнее беремся за новые проекты! Хороший настрой, мотивированность на стройность, в свою очередь, способствуют еще большей выработке адреналина. Организм активно черпает энергию из жировых запасов и мы можем легко уменьшить потребление пищи! Получается замкнутый круг в хорошем смысле этого слова!

Осенью и зимой ситуация противоположная — природа берет паузу, выработка адреналина снижается.

ВАЖНО: Максимум расщепления жира приходится на апрель-май.



Весной нам в помощь сама природа: световой день увеличивается, погода улучшается – волей-неволей мы начинаем больше двигаться. Нам проще соблюдать диету с ограничением жира, сахара и других простых углеводов. Все это побуждает организм к максимальному использованию запасов.

Месячный биоритм …

Многие женщины замечали: в начале менструального цикла чувство голода возникает редко. В это время организм находится во власти эстрогенов. Они ускоряют обмен веществ, повышают настроение, снижают аппетит и помогают сжигать жир. Скорость обмена веществ в первую фазу цикла на 30% больше, чем во вторую. А вот перед месячными наоборот, нападает страшный жор, потому что во вторую фазу цикла организм готвится к возможной беременности. В этом ему помогает гормон прогестерон. Одна из его функций — накопление жира на бедрах, ягодицах и животе.

ВАЖНО: Максимальное расщепление жира происходит на 7-12 день цикла. Максимальное накопление – на 22-26 день цикла;



В первой фазе цикла, после окончания месячных, на 7-10 дней до овуляции, садитесь на редуцированную диету с калорийностью 1200 ккал. Вы легко ее выдержите и сбросите 1-2 килограмма.

Во второй фазе цикла соблюдать низкокалорийную диету бессмысленно: велика вероятность срыва. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Важно, чтобы количество потребляемых калорий было равно количеству расходуемой энергии. В этот период вы вряд ли похудеете. Главная задача - удержать вес, сброшенный в первой фазе.



Недельный биоритм…

В будни мы едим меньше, в выходные - больше. В результате в понедельник весы нередко показывают больше, чем в пятницу. Если это происходит регулярно, за пару лет можно набрать килограммов 10 несмотря на то, что в остальные дни вы питались весьма умеренно. По статистике диетолгов, так ведут себя 95% людей, которые имеют проблемы с лишним весом. Этот недельный биоритм связан с нашей природой: периоды, когда человек был голоден и активно искал пищу чередовались с отдыхом и едой, когда он накапливал излишки. Так сложилось эволюционно: когда мы мало двигаемся, то больше едим. И набираем вес.

ВАЖНО: Максимальное расщепление жира приходится на понедельник-вторник, макисмальное накопление жира – на субботу-воскресенье.



К недельному биоритму тоже можно приспособиться. Для многих понежится в кровати до двенадцати в выходной гораздо приятнее, чем отправляться на прогулку. Однако если вы всерьез настроены худеть, боритесь со своей ленью. Прогулки, занятия спортом, массаж не только помогают худеть – они еще и настроение повышают. И помните: сидя в четырех стенах, противостоять желанию пожевать трудно.

Суточный биоритм…

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ВАЖНО: Максимум расщепления жира приходится на время с 7-00 до 9-00, накопления жира – с 18-00 до 21-00.

Многие люди говорят, что с утра им ничего в рот не лезет. Но вряд ли найдутся те, кому не хочется ужинать! Человеку, как виду, присущ вечерний тип питания. Наши древние предки отправлялись на поиски пищи рано утром. В это время происходит выброс адреналина и норадреналина, которые, как известно, активизируют расщепление жиров и гликогена. Основная трапеза ждала их вечером у костра. В это время вступает в действие инсулин, который способствует накоплению жира. Под воздействием инсулина количество глюкозы в крови уменьшается, и мы хотим есть снова и снова. С точки зрения эволюции все правильно. Выживали те, кому удавалось накопить жирка побольше… Когда еды стало много, диетологи стали рекомендовать худеющим не ужинать. Но этот совет работает плохо. Природу не обманешь – отказ от ужина нередко приводит к тому, что ночью опустошается холодильник. Особенно заметно это в разгрузочные дни — утром отлично, днем терпимо, а вечером - сплошные мучения, того и гляди - сорвешься!

К суточным биоритмам легко приноровиться Пусть завтрак будет небольшим, но калорийным. А ужин, наоборот, большим по объему, но легким. Идеальная вечерняя еда – кусок мяса или рыбы (150 г) с 1/2 стакана гарнира (каша, картошка, макароны) и большим количеством овощного салата, заправленного лимонным соком или нежирным соусом.



