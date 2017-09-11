Походы на байдарках: возвращение тренда

Байдарка вновь становится популярной. Об этом точно знает наша героиня Ольга Колева. В 48 лет она освоила этот вид туризма и делится своими впечатлениями и опытом.

Не нужен мне берег турецкий

Мои самые сильные воспоминания о детстве – походы на байдарках с родителями и семьями их друзей. Песни у костра, печеная картошка, рыбалка, бадминтон, праздник Нептуна, игра в «войнушку» - такое не забывается. Неудивительно, что, став взрослой, я «подсадила» на байдарку свою семью. Со временем, правда, водные походы ушли в прошлое – их вытеснили поездки по всему миру. Но однажды я поймала себя на мысли, что таким отдыхом пресытилась. Хочу снова туда, где можно влегкую делать за день по 30 км маршрута, чувствуя, как от гребли крепнут мышцы! Наверное, это был приступ ностальгии. Однако мысль снова сплавиться на байдарках прочно засела в голове.

Одноместный номер

Поначалу идея казалась неосуществимой. Во-первых, уже не собрать компании единомышленников. Во-вторых, у меня не сохранилось инвентаря – байдарки, палатки, а пунктов проката сейчас нет. Но я помониторила интернет и выяснила, что сегодня такое путешествие организовать проще простого. Есть небольшие компании, которые за умеренные деньги организуют такой отдых, чтобы получить максимум удовольствия и минимум тягот походной жизни. Выбрать поход можно любой категории сложности – от опасных «пятерки» и «шестерки» до пенсионерской «единички». Для начала я выбрала поход 1–й категории сложности по реке Угра. Это сравнительно недалеко от Москвы, маршрут в 110 км рассчитан на 5 дней и проходит по красивейшим историческим местам. Честно говоря, смущал только один момент – вероятность разделить «номер» с незнакомым человеком – другим участником похода. Но эта проблема, как оказалось, решалась легко – мне просто предоставили одноместную палатку.

Мечты сбываются

Поезд из Москвы в место назначения пришел в 2 часа ночи. Нас встречали организаторы (всего набралось 12 участников похода + 3 инструктора), мы погрузились в микроавтобусы и двинулись к месту старта. По дороге познакомились. Самыми пожилыми участниками была семейная пара (по 68 лет), самому юному туристу, который путешествовал с родителями, было 3 года. До места мы

Что взять с собой? Индивидуальную аптечку (средства экстренной помощи есть у организаторов); Средства гигиены; Репелленты; Фонарь; Фото- и видео технику.

добрались на рассвете, перекусили, собрали байдарки, разложили вещи по непромокаемым мешкам и стартовали. Был прекрасный июльский день. Мимо проплывали красивейшие пейзажи – заливные луга, леса с вековыми корабельными соснами, шумные ручьи. В тихих заводях благоухали лилии и кувшинки, поигрывала рыба. На борт байдарки садились невероятной красоты синие стрекозы, где-то по берегам закатывали рулады лягушки. Вот река делает поворот, и взору открывается чистейшая коса из белого песка, на которой можно сделать привал – перекусить и искупаться. Вода просвечивает до самого дна, и нет там ни травы, ни тины.

Лагерем мы встали на высоком берегу, на котором предыдущими туристами был сложен очаг и стол со скамьями – удобно! Пока мы ставили палатки, дежурные колдовали над ужином. Походная еда – это что-то особенное. Пахнущая дымком каша с тушенкой. Жаренные на костре грибы, оладьи с вареньем из лесных ягод… Где еще такое найдешь?

Память веков

В день мы проходили по воде в среднем по 15 км. Такое расстояние позволяет почувствовать приятную усталость мышц, но не изнеможение. В течение дня делали остановки. Там, на Угре, есть потрясающие пейзажи – маршрут проходит по территории Национального парка.

Но Угра интересна не только красотой природы, солнцем и купанием. В походе мы соприкоснулись с историей. В этих местах во время Великой отечественной шли кровопролитные бои. С той войны минуло без малого 80 лет, однако многое о ней до сих пор напоминает.

Цена вопроса: 1 день с учетом всех затрат обходится примерно в 3 тысячи рублей.

Безымянные могилы в лесу, оплывшие от времени окопы с пулеметными гнездами… И всюду – металл: осколки, пробитые ржавые каски, колючая проволока, остатки саперных лопат, гильзы. То здесь, то там заросшие бурьяном довоенные деревни. О том, что здесь когда-то кипела жизнь, напоминают лишь фундаменты домов да старые, посеченные осколками яблони. А ближе к финалу маршрута, возле города Юхнов, мы переносимся в прошлое сразу на 5 веков. Здесь в 1480 году произошло великое Стояние – московский князь Иван III отказался платить дань хану Ахмату, и тот несолоно хлебавши вернулся в Золотую Орду. Так закончилось монголо-татарское иго. Стоя на высоком берегу, поросшем ароматной полевой клубникой, мысленно переносишься в те далекие времена – и дух захватывает! Вот так, вживую, соприкоснуться с историей – это совсем не то, что читать об этом в учебнике.

Возвращение

Из похода я вернулась отдохнувшей, загоревшей, полной новых впечатлений и планов. Вечерами с удовольствием рассматриваю походные фото и видео и еще раз мысленно проживаю эти чудесные 5 дней. Уже жалею, что не рискнула пойти в двухнедельный поход. Но на будущий год непременно это сделаю! А еще примеряюсь к «двоечке»: хочу пройти 330 км по рекам Березайка и Мста. Там есть хоть и не самые сложные, но все-таки пороги. Думаю, смогу отважиться на это приключение. Хочу получить заряд адреналина! А то на ривьерах его как-то не хватает…

Плюсы организованного туризма

Не придется тащить на себе громоздкий инвентарь вроде палаток, тентов, байдарок, пил и примусов. За дополнительные деньги организаторы обеспечат даже гитару, походный душ, коптильню и удочки. Не надо думать об организации трансфера. Нет необходимости тащить на себе продукты. Организаторы берут это на себя, меню согласовывается заранее. В него включены даже сладости – печенье, пряники. Они же помогут с теми походными работами, которые вам, возможно, трудно выполнить. Например, собрать байдарку или нарубить дров. Опытные инструкторы (а ходить в походы нужно только с такими!) сделают поход безопасным. Они знают все проблемные места – опоры старых мостов, камни и коряги, на которых легко пропороть байдарку, подскажут хорошее место для стоянки и помогут незнакомым людям сплотиться и отдыхать без напряга. В такие походы не ходит маргинальная публика. Здесь царит чудесный туристический дух взаимовыручки, много юмора. Здесь есть возможность подружиться с интересными людьми.

Мнение эксперта Александр Ветошкин, травматолог-ортопед высшей квалификации, кандидат медицинских наук, артроскопист ортопедического отделения клиники МЧС: Есть насколько правил безопасности для «водников». Когда гребете, обязательно делайте паузы для отдыха. Если вечером чувствуете боль в плече, скорее всего, вы перегрузили сухожилие надкостной мышцы. Приложите к плечу холод и ограничьте нагрузку на него. Можно использовать противовоспалительную мазь или обезболивающие. Также будьте осторожны во время погрузки и выгрузки из байдарки: дно реки часто бывает каменистым, можно поскользнуться и травмировать голеностопный сустав. Надевайте жесткую обувь с высоким берцем или треккинговые ботинки. А в жаркое время года не занимайтесь греблей в купальном костюме, наденьте хотя бы легкую футболку и кепку с козырьком. И пейте больше воды!