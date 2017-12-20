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Почему звенит в ушах

Различают два вида «звона» в ушах - объективный и субъективный
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

Различают два вида «звона» в ушах - объективный и субъективный. В первом случае шум слышен постороннему наблюдателю, например, при патологии височно-нижнечелюстного сустава. Во втором, более распространенном, – звон ощущается только пациентом. Причины субъективного ощущения шума в ушах или, по-научному, тиннитуса крайне разнообразны. Он может возникать в результате травмы, интоксикации, патологии шейного отдела позвоночника, сосудистых и метаболических нарушений, а также неврологических и психоневрологических проблем, таких как рассеянный склероз, шизофрения и депрессивные состояния. По одной из легенд, Ван Гог пытался отрезать себе ухо, чтобы избавиться от мучительного шума. Еще одна распространенная причина тиннитуса может крыться в патологии самого уха –  баротравме, отите, тугоухости и даже обычной серной пробке. Иногда шум возникает без как-либо серьезных медицинских поводов. По данным исследований, каждый третий человек на земле хотя бы раз в жизни испытывал шум в ушах.

 

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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