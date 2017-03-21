Подпишись на новости
Здоровье
Семья / Дети

Почему взрослые сюсюкают с маленькими детьми?

Многих раздражает такое поведение  – а зря.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 22 марта 2017 г.
Тэги: развитие и воспитание детей

И некоторые новоиспеченные родители стараются разговаривать со своими отпрысками, как с взрослыми. На самом деле, по словам доктора филологических наук Максима Кронгауза, сюсюканье отнюдь не бесполезно. Во-первых, сюсюкая от всей души, взрослый показывает ребенку свое покровительство. В этом плане знаменитое «Мы покакали» сродни вопросу доктора пациенту «Ну, как мы себя сегодня чувствуем?». И то и другое демонст-рирует ответст-венность более сильного по отношению к более слабому. Во-вторых, используя в разговоре с ребенком упрощенные, более понятные ему формы, мы идем от простого к сложному, таким образом обучая малыша речи. Наконец, имитируя детскую речь, взрослый неосознанно укрепляет эмоцио-нальную связь со своим ребенком. 

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 22 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017
Журнальный заголовок: "вопрос-ответ"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Прокрастинация: как перестать откладывать дела «Бывает так: садишься поработать, а через пару часов внезапно обнаруживаешь, что все это время висел в соцсетях. Уже давно пора сдавать проект, сроки горят, но сил никаких нет. Почему мы постоянно откладываем важные дела на потом, и почему требуются огромные усилия, чтобы хоть что-нибудь сделать вовремя? »
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте , скажите пожалуйста, сколько потребуется денежных средств, времени...
Здравствуйте! Не буду спрашивать зачем вам при росте 180 см увеличитивать его еще, скажу...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день, мне 17 лет и у меня очень сильно выделяется жир на голове и кожа...
Анастасия! У той ропблемы, которую Вы описываете, по большому счету есть только одна главная...
Задать вопрос

Последние комментарии

Mashuha [4 часа назад]
Я тоже использую Трахисан от больного горла. Как то сильно запустила, поверив, что справлюсь...
Olegusi [1 день назад]
Люблю смузи из тыквы http://blogpovara.com/рецепты/тыквенный-смузи-с-корицей/
marise [3 дня назад]
Про лазер и радио слышала, а сто за криодеструкция? Судя по названию заморозка, так?

Статьи на тему

Почему дети поздно начинают говорить?

Как развлечь ребенка с пользой: 7 идей

Сколько времени школьник должен проводить за уроками?

Как говорить с детьми о сексе?

Мама не уйдет: история одного удочерения

Еще в рубрике

Почему дети поздно начинают говорить?

Психологи и логопеды бьют тревогу: современные дети...

БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Планируете взять уроки гитары или отдать ребенка в...

Дети и соцсети

О вреде социальных сетей для ребенка написано...

Как развлечь ребенка с пользой: 7 идей

Дети часто не знают, чем себя занять. Наши мамы...

Сколько времени школьник должен проводить за уроками?

Не слишком ли долго сидят наши дети за партой?

Дети, выросшие в оранжерейных условиях, чаще болеют.

В 2009 году Джун Раунд и Саркис Масманиан...

Скарлатина у ребенка

Кажется, что скарлатина - обычная детская болезнь...

Астма по наследству: 5 критических периодов

Может ли вырасти здоровым ребенок, если папа и мама...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 