Почему взрослые сюсюкают с маленькими детьми?

Многих раздражает такое поведение – а зря.

И некоторые новоиспеченные родители стараются разговаривать со своими отпрысками, как с взрослыми. На самом деле, по словам доктора филологических наук Максима Кронгауза, сюсюканье отнюдь не бесполезно. Во-первых, сюсюкая от всей души, взрослый показывает ребенку свое покровительство. В этом плане знаменитое «Мы покакали» сродни вопросу доктора пациенту «Ну, как мы себя сегодня чувствуем?». И то и другое демонст-рирует ответст-венность более сильного по отношению к более слабому. Во-вторых, используя в разговоре с ребенком упрощенные, более понятные ему формы, мы идем от простого к сложному, таким образом обучая малыша речи. Наконец, имитируя детскую речь, взрослый неосознанно укрепляет эмоцио-нальную связь со своим ребенком.