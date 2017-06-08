Почему так тяжело проходят роды?

Ни одно млекопитающее не страдает от родовой деятельности так, как человек, при том, что у большинства животных за один раз появляется сразу несколько потомков.

Помимо библейского объяснения про расплату за грехопадение Евы существует и научное. Среди всех млекопитающих именно человек отличается рекордным соотношением размеров мозга и тела или так называемым коэффициентом энцефализации: для сравнения у Homo sapiens он составляет около 8, а у его ближайшего родственника шимпанзе – всего 2,5 К большому мозгу, как и следовало ожидать, «прилагается» большая черепная коробка, и со всем этим богатством приходится протискиваться через родовые пути! А они в ходе эволюции и с переходом человека к прямохождению, претерпели значительные изменения: у женщины не только сместился центр тяжести, но и уменьшился размер малого таза.