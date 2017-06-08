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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Почему так тяжело проходят роды?

Ни одно млекопитающее не страдает от родовой деятельности так, как человек, при том, что у большинства животных за один раз появляется сразу несколько потомков.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 9 июня 2017 г.
Тэги: гинекология, роды

Помимо библейского объяснения про расплату за грехопадение Евы существует и научное.  Среди всех млекопитающих именно человек отличается рекордным соотношением размеров мозга и тела или так называемым коэффициентом энцефализации: для сравнения у Homo sapiens он составляет около 8, а у его ближайшего родственника шимпанзе – всего 2,5 К большому мозгу, как и следовало ожидать, «прилагается» большая черепная коробка, и со всем этим богатством приходится протискиваться через родовые пути! А они в ходе эволюции и с переходом человека к прямохождению, претерпели значительные изменения: у женщины не только сместился центр тяжести, но и уменьшился размер малого таза.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 9 июня 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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