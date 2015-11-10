Почему ребенок часто болеет?

Диагноз «часто болеющий ребенок» ставят чуть ли не каждому второму. А родители голову ломают: и как с этим жить?

Кажется, это никогда не закончится: одни сопли перетекают в другие, синусит сменяется отитом, проходит затяжной кашель и вдруг опять подскакивает температура… Доктора говорят, что 6-8 неосложненных ОРЗ в год – это нормально и ласково называют ЧБР «чебурашками». Такое простое объяснение многих родителей не устраивает, и они начинают поиск первопричины постоянных простуд и эффективных способов лечения. И часто ищут не там и не то. Мы собрали самые типичные родительские заблуждения.

1. Частые простуды – признак первичного иммунодефицита

На самом деле врожденные нарушения иммунитета (так называемые первичные иммунодефициты) встречаются крайне редко. И проявляются они не частыми ОРВИ, а очень тяжелыми ОРВИ с опаснейшими бактериальными осложнениями, которые с трудом поддаются лечению. Врожденный иммунодефицит – состояние смертельно опасное, и оно не имеет никакого отношения к двухмесячному насморку. «Постоянные сопли, красное горло, стандартные вирусные заболевания – не беда,– считает профессор, декан фармацевтического факультета РГМУ профессор Иван Козлов. – Волноваться нужно, только если после этого стабильно возникает бактериальная инфекция, причем в разных местах (уши, бронхи и т. д.). Но даже тяжелые инфекции не обязательно связаны с иммунодефицитом. Часто болеть ребенок может из-за особенностей строения бронхов, например. С годами это выправляется. Или в организме могут быть очаги невыявленной инфекции – тонзиллит или «банальный» кариес, – которые «стреляют» по всему организму».

2. ОРВИ обязательно нужно лечить

Да, но в первую очередь это означает не лекарства, а создание условий, в которых организм ребенка максимально быстро и с минимальными потерями для здоровья справится с вирусом. «Лечить ОРВИ, – считает детский доктор, к. м. н. Евгений Комаровский, – значит обеспечить оптимальные параметры температуры и влажности воздуха, тепло одеть, не кормить, пока не попросит, активно поить. Солевые капли в нос и парацетамол при высокой температуре тела – вполне достаточный список лекарств. Любой лекарственный препарат должен применяться лишь тогда, когда без него однозначно нельзя обойтись. Особенно это касается антибактериальной терапии, которая в большинстве случаев проводится без реальных на то оснований – от страха, от боязни ответственности, от сомнений в диагнозе».

Ребенок должен болеть. Он набирает антигенный фон, «знакомит» иммунную систему с миром.

3. Дети болеют, потому что плохо едят. Простуды надо заедать.

В этом убеждены многие мамы и особенно бабушки. Но голландские ученые провели исследование, согласно которому выяснилось, что воздержание от еды увеличивает выработку интерлейкина-4 – вещества, необходимого для сопротивления инфекциям. А вот обильная еда лишь усугубляет болезненное состояние.

4. Горячий чай при ОРВИ лучше заменить прохладным морсом.

Исследователи Центра изучения ОРВИ Университета Кардиффа в Британии, изучая, действительно ли горячие напитки эффективнее снимают симптомы простуды, чем жидкость комнатной температуры, пришли к выводу: температура имеет огромное значение. Горячее питье приносит быстрое и значительное облегчение при насморке, чихании, боли в горле, ознобе.

5. Спала температура? Можно вести в садик!

Улучшение состояния и нормализация температуры вовсе не свидетельствуют о том, что восстановился иммунитет. У нас же ребенок идет в школу или сад буквально на следующий день! А до этого вместе с родителями отправляется в поликлинику за справкой... В очереди к врачу и на следующий день в детском коллективе он наверняка встретится с очередным вирусом, и снова заболеет. Только еще тяжелее и с осложнениями. Разорвать этот замкнутый круг можно, только если хотя бы еще на неделю после болезни остаться дома. И в это время много гулять, хорошо спать и максимально ограничивать контакты с людьми, особенно в помещениях.

6. Лучший способ поддержать иммунитет – пить кефир и простоквашу.

30% иммунных клеток действительно находятся в кишечнике. И уже научно объяснено и доказано влияние полезных бактерий, которые содержатся в кисломолочных продуктах, на работу иммунной системы. По мнению профессора, заведующего инфекционным отделением ЦКБ Управления делами Президента, д. м. н. Александра Бокового, бифидобактериями можно вылечить даже кишечную инфекцию! Но не стоит забывать, что другие 30% иммунных клеток находятся в дыхательной системе, а еще 30% - в коже. Так что кисломолочные продукты и здоровый кишечник для иммунитета, безусловно, важны, но не только они. Меню «для иммунитета» – это фрукты, овощи и белковая еда (мясо, рыба, молочные продукты). Кстати, часто болеющие дети обязательно должны завтракать. Утренний прием пищи увеличивает производство сильного противовирусного компонента – гамма-интерферона – на 450%. Это вполовину сокращает риск заболеть даже в сезон простуд.

7. В доме, где живет ЧБР, должна быть стерильная чистота.

Научные эксперименты показали, что животные, которых выращивают в стерильных условиях, абсолютно нежизнеспособны. Микроорганизмы, которые нас окружают, приносят много пользы: развивают иммунитет, улучшают обмен веществ и пищеварение, конкурируют с вредоносными бактериями, которые внедряются извне. Поэтому делать влажную уборку, конечно, надо, но без фанатизма и мощных дезинфицирующих средств.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ С ЧБР ПО ДОКТОРУ КОМАРОВСКОМУ

Воздух в квартире – чистый, прохладный, влажный. Избегать всего, что пахнет - лаки, краски, дезодоранты, моющие средства.

В детской комнате нет накопителей пыли, все подлежит влажной уборке (обычная вода без дезинфицирующих средств). Есть регулятор на батарее отопления. Увлажнитель воздуха. Пылесос с водяным фильтром. Игрушки в ящике. Книжки за стеклом. Складывание всего разбросанного + мытье пола + вытирание пыли – стандартные действия перед сном. На стене в комнате – термометр и гигрометр. Ночью они должны показывать температуру 18°С и влажность 50-70%. Регулярное проветривание, обязательное и интенсивное - утром после сна.

Сон в прохладной влажной комнате. По желанию – в теплой пижаме, под теплым одеялом. Белое постельное белье, постиранное с использованием детского порошка и тщательно выполосканное.

Питание. Никогда и ни при каких обстоятельствах не заставлять ребенка есть. Идеально кормить не тогда, когда есть согласен, а тогда, когда еду выпрашивает. Пресекать кормление в промежутках между кормлениями. Не злоупотреблять заморскими продуктами. Не увлекаться разнообразием питания. Естественные сладости (мед, изюм, курага и т. п.) предпочесть искусственным (на основе сахарозы). Следить, чтоб во рту не было остатков пищи, особенно сладкой.

Одежда. Достаточный минимум. Помнить о том, что потливость вызывает болезни чаще, чем переохлаждение. На ребенке не должно быть предметов одежды больше, чем на его родителях. Уменьшение количества – постепенное.

Игрушки. Самым тщательным образом следить за качеством, особенно если ребенок берет их в рот. Любой намек на то, что данная игрушка пахнет или пачкается, – от покупки отказаться. Любые мягкие игрушки – накопители пыли, аллергенов и микроорганизмов. Предпочесть игрушки моющиеся. Моющиеся игрушки мыть.

Прогулки ежедневные, активные. Через родительское «устал – не могу – не хочу». Очень желательно перед ночным сном.

Спорт. Идеальны занятия на свежем воздухе. Любые виды спорта, предусматривающие активное общение с другими детьми в замкнутом пространстве, нежелательны. Плавание в общественных бассейнах нецелесообразно для часто болеющего ребенка.

КТО БОЛЕЕТ ЧАЩЕ?

Дети курильщиков. В семьях, где взрослые курят дома, дети в 3-6 раз чаще болеют ОРВИ.

В семьях, где взрослые курят дома, дети в 3-6 раз чаще болеют ОРВИ. Дети-аллергики. У них особый иммунный ответ на вирусные инфекции: во время простуды у них вырабатывается меньше «хороших» антител, поэтому нет стойкого иммунитета, и тот же вирус вскоре может вызвать новое заболевание.

У них особый иммунный ответ на вирусные инфекции: во время простуды у них вырабатывается меньше «хороших» антител, поэтому нет стойкого иммунитета, и тот же вирус вскоре может вызвать новое заболевание. Дети тревожных родителей , который чуть что дают жаропонижающее. Есть предположение, что они снижают иммунный ответ и лишают иммунную систему возможности расправиться с болезнью,

, который чуть что дают жаропонижающее. Есть предположение, что они снижают иммунный ответ и лишают иммунную систему возможности расправиться с болезнью, Незакаленные дети. Пусть больше гуляют, занимаются спортом и едят мороженое!

Пусть больше гуляют, занимаются спортом и едят мороженое! Дети с увеличенными аденоидами и миндалинами. при дыхании через рот воздух увлажняется недостаточно, слизистая бронхов подсушивается, и ее способность к самоочищению снижается. Разросшиеся миндалины не защищают от вирусов, а становятся источником инфекции.

ПОЧЕМУ ДЕТИ ЧАСТО БОЛЕЮТ? Возможно, было внутриутробное инфицирование – например, вирусом герпеса. Увеличение вилочковой железы. Мама рано перевела ребенка на смесь (грудное молоко формирует иммунитет). Ребенок страдает или страдал дисбактериозом, гиповитаминозом, рахитом, глистной инвазией. Ребенок перенес тяжелые заболевания или сложную операцию. Иммунитет снизился в результате прививок на фоне неполного здоровья.