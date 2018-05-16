Почему одних укачивает в транспорте, а других нет

Укачать может во время езды в автомобиле, в течение полета, при качке на море, при катании на каруселях.

Всему виной сенсорный конфликт между информацией, поступающей от вестибулярного аппарата и других сенсорных анализаторов (зрительных, слуховых). Мозг не в состоянии интегрировать полученные сигналы и собрать картинку воедино. «Болезнь движения» часто связана с незрелостью вестибулярного аппарата. Замечено, что детей укачивает в транспорте чаще, чем взрослых. В большинстве случаев это проходит без специального лечения после 12 лет, но у некоторых сохраняется на всю жизнь и, по словам экспертов, может передаться по наследству. Не исключено, что существует «ген укачивания», ответственный за повышенную чувствительность вестибулярного аппарата. Например, недавно ученые обнаружили плеяду генов, связанных со склонностью к «морской болезни» и одновременно с повышенным риском развития мигрени.

Опубликовано: 17 мая 2018 г.