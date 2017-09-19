Почему не надо грубить врачу?

Тем, кто грубит врачам, чаще ставят неверный диагноз и прописывают не то лечение. Начнем борьбу за вежливость?

Что считать грубостью

Сразу представили себе невежу, который хамит врачу по поводу и без, отчитывает его по мелочам? На самом деле, понятие «грубость» в данном случае гораздо шире. Австралийские ученые провели крупное исследование, посвященное психологии человеческого общения. Выяснилось, что более 70% людей расценивают как грубость отсутствие ответа на приветствие, улыбки в ответ на улыбку и даже резкое, словно оборванное рукопожатие. Последствия могут быть разными, от настороженного отношения вплоть до нескрываемого отторжения.

40% ошибок

Первым, кто решил исследовать связь грубости пациентов и качества лечения, был специалист по влиянию эмоций на профессиональные способности из Университета Флориды Амир Эрез. Члены научной команды провели крупное исследование в ведущих медицинских центрах США и пришли к выводу: грубость пациента по отношению к врачу становится причиной 40% врачебных ошибок. Для сравнения – усталость врачей лежит в основе всего 10-20% ошибок, а несогласованные действия различных специалистов – всего лишь 5%. Амир Эрез при этом уточнил, что причина ошибок не в том, что врачи грубят в ответ или даже «мстят» (месть в отношениях врача и пациента вообще исключена, считает Эрез). Оказывается, грубость значительно ухудшает когнитивные функции человека. То есть врач, которому нахамили, хуже запоминает и анализирует информацию и не может полностью сконцентрироваться на работе. Стоит об этом помнить тем, кто не привык сдерживаться во врачебном кабинете.

6 фактов о работе врача Врач учится не меньше 8 лет и продолжает сидеть за учебниками, в то время как его одноклассники уже давно работают и полностью себя обеспечивают.

Врачебная работа предполагает суточные дежурства, после которых далеко не всегда удается уйти домой, и часто приходится работать еще один полный рабочий день.

Если коллеги уходят в отпуск и болеют, на одного врача стационара приходится столько больных, что он заходит в первую палату утром, выходит из последней вечером, а впереди несколько часов бумажной работы.

Врача могут вызвать из дома на сложный случай или экстренную операцию в любое время дня и ночи, в отпуске, в выходной день.

Рабочий день врача ненормированный, некоторые операции продолжаются по 10-12 часов.

Многие российские врачи вынуждены работать на 2-3 работах. Соответственно, у них мало времени на отдых и общение с семьей.

Ох уж эти мамочки

Вслед за исследованием американцев тему решили «дожать» израильские ученые. Они оценивали работу врачей в 39 педиатрических центрах. Ученые не зря выбрали детские клиники: именно здесь врач подвергается максимальному числу нападок со стороны родственников, прежде всего мам, которые часто не стесняются в выражениях. Чтобы не подвергать опасности маленьких пациентов, исследование проводили в порядке эксперимента, по особой методике. И что же? Более 30% педиатров ошибалось после того, как им хамили родственники малыша. Причем врачебная ошибка может отразиться не только на ребенке невоспитанных родителей, но и на других лечившихся в клинике детях, которым «достался» предварительно обруганный врач.

Хирурги ошибаются чаще

Что вообще такое – врачебная ошибка? Это непреднамеренное действие врача, приведшее к развитию осложнения или смерти пациента. Если однотипная врачебная ошибка повторяется из раза в раз – это уже халатность, за которую можно получить реальный тюремный срок. Свое мнение есть и у ученых из Стэнфордского университета, которые провели самое крупное исследование врачебных ошибок в истории. С 2005 по 2014 год они проанализировали более 66 тысяч инцидентов, произошедших на территории США. Оказалось, в 32% случаев фигурируют одни и те же врачи (около 540 человек), которые составляют всего лишь 1% от всех врачей, практикующих в Штатах. Ученые даже нарисовали портрет типичного «ошибающегося» врача: это нейрохирург, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед или пластический хирург мужского пола, предпенсионного возраста. В топе ошибающихся – хирурги, у которых очень высок уровень напряженности в работе. Проблема в том, что существующая в медицинской среде корпоративная этика не позволяет вовремя выявлять ошибающихся докторов, переводить их на более легкую работу или отправить на внеплановое повышение квалификации.

Cтетоскоп против хамства

Еще одно любопытное исследование касается отношений врача и пациента. Его провели ученые из Исследовательского института инноваций в области здравоохранения Университета Кертина (Австралия), опросив 168 пациентов сельских амбулаторий. Оказывается, восприятие доктора сильно зависит от его внешнего вида. И здесь на первом месте наличие типично медицинских аксессуаров. Например, если у врача на шее висит стетоскоп, либо из кармана виден неврологический молоточек, эскулап вызывает доверие у 95% пациентов. А комбинация из трех аксессуаров, например, стетоскопа, молоточка и фонарика для оценки симметричности зрачков, приближает показатель доверия к 100%. Среди других повышающих доверие факторов – наличие в кабинете книг по специальности, дипломов о прохождении квалификации, чистый халат и опрятный вид. При высоком коэффициенте доверия пациенты практически не хамят врачу, уверены ученые. Поэтому докторам тоже стоит взять на заметку: чем солиднее они выглядят, тем ниже риск грубости со стороны пациентов, а значит, и врачебной ошибки.