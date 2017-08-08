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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Почему мы выбираем зарубежную медицину?

Как не крути, а многие, столкнувшись с серьезным заболеванием, подыскивают клинику заграницей. Почему?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 10 августа 2017 г.
Тэги: высокие технологии, восточная медицина, диагностика, оздоровительный туризм, медицинская страховка

Образование

Да простит меня родная альма-матер, бывшая в мое студенчество «по теоретическим кафедрам на втором месте, после Сорбонны», но наше медицинское образование отстает от западного. Главным образом, из-за старших курсов, когда нужно оттачивать практические навыки. Например, во Франции каждый студент к получению диплома  имеет более 100 часов практики на аппарате УЗИ. Наш видит аппарат пару раз, поскольку там, где базируется кафедра терапии, он вообще один. Кто посадит за него студента? Еще больший разрыв формируется при прохождении узкой специализации – ординатуры. Я лично знаю несколько человек, которые закончили ординатуру, а затем и аспирантуру по сердечно-сосудистой хирургии в одном очень крупном учреждении. За 5 лет их подпустили к операционному столу раз 20, и то в качестве второго ассистента. В Германии за 6-7 лет резидентуры по кардиохирургии ординатор самостоятельно (под контролем шефа, но сам!) выполняет сотни разных операций, выходя в большое плавание специалистом экстра-класса. А шефу важно каждого хорошо научить, иначе он лишится лицензии на преподавание, престижа и пары тысяч евро к зарплате.

Оснащение

У профессора Обадиа, известного кардиохирурга из Лиона, я как-то поинтересовался, как быстро ему в клинику могут закупить необходимый для операции инструментарий – например современный ранорасширитель стоимостью 20 тысяч евро. «Что за вопрос», -удивился профессор, сегодня подам заявку, и через пару дней он у меня. «А если его не было в плане на год?», - не унимался я. «Какой еще план?», -  удивился француз, он просто не понимал, к чему я клоню. «А робот-хирург который стоит несколько миллионов евро?» «Ну это дорогая покупка»,  - задумался профессор. Я ликовал, попался -таки француз. «Был у нас похожий случай», -  вдруг вспомнил Обадиа. «На следующий день муниципалитет прислал мне письмо, что деньги на такую большую покупку придется брать из «заначки», и если есть возможность подождать до начала года, то они внесут робота в бюджет и 2 января он будет у меня, а если очень надо, не вопрос, купят за несколько дней».  Занавес. Извинившись, профессор удалился. Вертолет из Парижа вез в Лион донорское сердце, предстояла ночная пересадка.

Комфорт

Большинство европейских больниц снаружи и внутри напоминают трехзвездочную гостиницу. У нас за последние годы тоже многое изменилось, но в памяти народной слишком уж укрепился образ больнички с обшарпанными стенами. Нужно более активно рекламировать наши достижения, ведь квоты на многие уникальные операции зачастую остаются невостребованными. Улучшив коммуникацию между системой здравоохранения и гражданами, мы научим людей лечиться дома и не жалеть об этом.

Уход

На западе медсестра и санитарка -  это уважаемая и хорошо оплачиваемая профессия. Там все давно поняли, что хорошо проведенная операция или курсовая терапия лишь половина лечения, вторая половина лежит на хрупких плечах среднего и младшего персонала (кстати, заграницей хорошая зарплата и уважение в обществе вызвали колоссальные приток мужчин в эти профессии). У нас, где зарплата санитарки даже в Москве порой не дотягивает до 15 тысяч, все держится на энтузиазме и гуманности, которые, к сожалению, не вечны.

Возможно, кому-то покажется что я вселяю уныние и подрываю наше и без того подорванное здравоохранение. Но я сам - его часть, и вовсе не хочу пилить сук, на котором сижу без малого 20 лет. Просто важно знать что мешает нам стать полноценными конкурентами лучших клиник мира. Тем более, за прошедшие с конца девяностых годы наше здравоохранение совершило колоссальный рывок вперед. Главное, не останавливаться.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 10 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№6 2017 Журнал "Здоровье"№6 2017
Журнальный заголовок: "ЗА РУБЕЖОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

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