Люди и истории / Экспертное мнение
Почему мы так нужны друг другу
Общение с другими людьми помогает сохранить здоровье и жить счастливо, считают учёные.
Жажда общения уходит корнями в биологическую потребность человека принадлежать к какому-то обществу. Она возникла в процессе эволюции, как критически важная для выживания: вместе было легче защищаться от врагов и добывать еду. Остаться одному означало потерять «тылы», погибнуть. Поэтому страх одиночества сопровождает нас практически всю жизнь, но особенно остро чувствуется в нежном и пожилом возрасте. Младенец, упустивший маму из виду, начинает немедленно тревожиться и призывает её к себе плачем. И лишь оказавшись у неё на руках, успокаивается: взрослый рядом, я не пропаду.
Если мама из раза в раз игнорирует призыв малыша, это может привести к нарушению привязанности и доверия к внешнему миру – чувств, необходимых для нормального социально-эмоционального развития. В будущем у таких детей могут возникнуть проблемы с выстраиванием отношений с окружающими.
Люди социальны по своей природе. Они стремятся к общению не только с себе подобными, но и с другими биологическими видами.
«Мы стайные существа и неосознанно принимаем домашних животных за членов своей стаи, это помогает бороться с одиночеством и тревогой. Собаки, тоже являясь социальными животными, тоже принимают семью, в которой живут, за стаю», – говорит Геннадий Аверьянов.
Случается, что, томимые жаждой общения, люди заводят не совсем подходящих партнёров (змей, рыбок), а иногда и вовсе их выдумывают. Это свойственно маленьким детям, и это абсолютно нормально. По словам доктора Аверьянова, воображаемый друг – это фантом, на котором мозг ребёнка репетирует и отрабатывает социальные взаимодействия.
Сейчас это встречается всё реже: у детей слишком много игрушек и гаджетов, на которые можно спроецировать формирующийся социальный инстинкт.
Одному – скучно, плохо и даже опасно. Это подтверждено множеством научных исследований. Одинокие люди чаще попадают в печальную статистику преждевременной смертности, сердечно-сосудистых, вирусных, психических, нейродегенеративных (включая синдром Альцгеймера и старческое слабоумие) и онкологических заболеваний. Считается, что социальная изоляция может послужить причиной сбоя иммунной системы и, как результат, стимулировать воспалительные процессы в организме. Особенно губительно одиночество для людей, уже страдающих хроническими заболеваниями – в этом случае отсутствие социальных связей является дополнительным фактором риска осложнений. В одном исследовании было показано, что у одиноких пациентов с заболеванием коронарной артерии вероятность смерти почти в два с половиной раза выше, чем у социально активных «сердечников».
Как же эта вовлечённость влияет на физическое состояние человека? Почему у людей с крепкими социальными связями на 50% ниже вероятность преждевременной смерти?
Почему они реже страдают от абдоминального ожирения, гипертонии, диабета 2-го типа, рака, да и просто от банальной простуды?
Пожалуй, основную роль здесь играет успокаивающий, психотерапевтический эффект общения.
У человека, ощущающего внимание, заботу и поддержку близких, уменьшается выработка гормонов стресса, влияющих на общий уровень тревожности и возбуждения: нормализуется артериальное давление, сердечный ритм, дыхание. Быстрее приходят в норму метаболические и иммунные процессы.
Даже боль общительные люди ощущают менее остро. Корреляцию между социальной активностью человека и его чувствительностью к боли обнаружили исследователи из Оксфордского университета.
По словам учёных, всё дело в бета-эндорфинах, которые выделяются в процессе дружеского общения: они связываются с мю-опиоидными рецепторами в центральной нервной системе и блокируют боль.
Наряду с влиянием социальной среды на психоэмоциональное и физическое состояние человека другим мощнейшим фактором воздействия является так называемый «ближний круг», в первую очередь семья.
Это может быть как благоприятное влияние, так и разрушающее. Самые сильные взаимные эффекты наблюдаются внутри супружеских пар. Исследования на эту тему показывают, что женатые мужчины в среднем живут дольше и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем холостые. Представительницы прекрасного пола, увы, не испытывают подобного профита от брачного союза. По-видимому, отсюда берёт начало расхожий женский упрёк про «украденные лучшие годы жизни». Этот удивительный парадокс Геннадий Геннадиевич объясняет так: «Женщины склонны заботиться и обращать повышенное внимание на здоровье супруга. Отправлять его на обследования, следить за питанием и образом жизни.
Холостяки же чаще попустительски относятся к собственному здоровью и страдают вредными привычками. Всё это влияет на общую продолжительность жизни. Мужчины же не сильно склонны опекать в плане здоровья своих жён. К тому же часто умирают раньше, оставляя жену наедине с проблемами».
Даже относительно недолгая социальная изоляция может пошатнуть физическое и особенно психическое здоровье людей.
Во второй половине XX века канадскими психологами был проведён, на первый взгляд, невинный эксперимент: студентам-добровольцам предложили пожить пару-тройку недель в специально оборудованных одиночных камерах. Их вовремя кормили и не обижали, но не давали общаться с внешним миром.
Временное жилище испытуемых было надёжно звукоизолировано. Плюс к этому на головы участников надели звукопоглощающие подушки, на глаза – очки, а на пальцы – перчатки, чтобы они не могли не только слышать, но и видеть, и касаться окружающих предметов. Казалось бы, живи да наслаждайся тишиной и спокойствием, но не тут-то было: многим такие условия показались невыносимыми и эксперимент пришлось досрочно прекратить. Уже спустя несколько часов пребывания в изоляции участники демонстрировали тревогу и странное поведение – что-то бубнили себе под нос, пели, читали стихи, в общем, пытались накормить свои изголодавшиеся органы чувств. У некоторых и вовсе начались зрительные и слуховые галлюцинации, так сильно их мозг жаждал общения с внешним миром.
Наша нервная система привыкла иметь дело с огромным потоком стимулов, и если лишить органы чувств соответствующих сигналов, мозгу ничего не останется, как их выдумать. В описанном выше эксперименте представлен экстремальный случай, когда люди испытывали тотальный сенсорный голод, но к похожим последствиям может привести любая социальная изоляция.
Например, заключённые, содержащиеся в одиночных камерах, часто испытывают галлюцинации или страдают от параноидальных мыслей. По мнению когнитивных психологов, именно поэтому многие из них намеренно «задирают» своих охранников – только так они могут получить «обратную связь» от внешнего мира, в том числе чтобы понять, где реальность, а где игра их воображения.
К сожалению, живое общение в эпоху гаджетов рискует стать настоящей роскошью. Может ли виртуальная активность в социальных сетях заменить реальную?
Доктор Аверьянов полагает, что нет: «В этом случае выключен невербальный канал, по которому идёт 70% информации. Взаимодействие происходит как бы в урезанном формате. Кроме того, общение в Сети идёт по другим правилам: анонимность, отсутствие иерархии, возможности в любой момент прервать коммуникацию».
Для инвалидов и пожилых людей, утративших способность ходить и общаться с внешним миром, наличие «сетевых» друзей может хотя бы частично заполнить одиночество, улучшить эмоциональный настрой и укрепить чувство собственной социальной значимости. Всем же остальным лучше помнить, что живое общение не менее важно для здоровья, чем правильное питание и физические упражнения. Пускай иногда очень хочется уединиться и «спрятаться в домик», но при этом важно знать и чувствовать, что кто-то близкий ждёт твоего возвращения.
Опубликовано: 10 января 2019 г.
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