Почему мы не худеем?

Почему процесс похудения может остановиться даже во время диеты и активного фитнеса?

Отвечает Бретт Хебел, фитнес-эксперт, автор книги «Идеальное тело за 20 минут», США

С этой проблемы сталкиваются почти все худеющие. На самом деле, вес может прекратить снижение по ряду причин. Вы должны обязательно есть достаточно ( и не чувствовать постоянного голода), и при этом отдавать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой и железом. Если питание в норме, попробуйте в каждый запланированный день отдыха включить аэробную кардиотренировку. Кроме того, следите за потреблением натрия: если накануне взвешивания вы едите продукты с большим содержанием соли, организм может легко задержать с килограмм избыточной жидкости. Воспалительные процессы (например, микротравмы мышц) после тренировки могут добавить на весах килограмм или два. Если вы занимаетесь несколько недель, и идете в правильном направлении, мышечная масса может увеличиться на килограмм, но при этом вы теряете полкило жира. А в результате вы все равно стали на полкило тяжелее. Помните, весы – не лучший измеритель прогресса. Обязательно следите за своими физическими параметрами, за тем, например, как на вас сидит одежда.