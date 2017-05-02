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Почему мы не худеем?

Почему процесс похудения может остановиться даже во время диеты и активного фитнеса?
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 10 мая 2017 г.
Тэги: диеты, диеты и системы питания, похудение

Отвечает Бретт Хебел, фитнес-эксперт, автор книги «Идеальное тело за 20 минут», США

С этой проблемы сталкиваются почти все худеющие. На самом деле, вес может прекратить снижение по ряду причин. Вы должны обязательно есть достаточно ( и не чувствовать постоянного голода), и при этом отдавать предпочтение  продуктам,  богатым клетчаткой и железом. Если питание в норме, попробуйте в каждый запланированный день отдыха включить аэробную кардиотренировку. Кроме того, следите за потреблением натрия: если накануне взвешивания вы едите продукты с большим содержанием соли, организм может легко задержать с килограмм избыточной жидкости. Воспалительные процессы (например, микротравмы мышц) после тренировки могут добавить на весах килограмм или два. Если вы занимаетесь несколько недель, и идете в правильном направлении, мышечная масса может увеличиться на килограмм, но при этом вы теряете полкило жира. А в результате вы все равно стали на полкило тяжелее.  Помните, весы – не лучший измеритель прогресса. Обязательно следите за своими физическими параметрами, за тем, например, как на вас сидит одежда.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 10 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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